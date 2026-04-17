Kynningarfundur um breytingu á aðalskipulagi vegna Blöndulínu 3

Kynningarfundur um breytingu aðalskipulags vegna Blöndulínu 3 fer fram í Síðuskóla mánudaginn 20. apríl kl. 17.
Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkti í lok janúar 2026 að auglýsa breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030. Breytingin varðar legu og útfærslu Blöndulínu 3 og annarra háspennulína frá Rangárvöllum og að sveitarfélagamörkum við Hörgársveit með það að markmiði að bæta nýtni og flutningsgetu raforkukerfisins, auka afhendingargetu og tryggja stöðuleika.
Meðal annars er skilgreind tímabundin heimild fyrir 220 kV loftlínur næst byggðinni þar sem framtíðarlausn flutningskerfis raforku á þessum kafla er að hafa háspennulínur í jörðu til samræmis við stefnu stjórnvalda þar um.
Frestur til að gera athugasemd við breytinguna er 23. apríl næstkomandi.