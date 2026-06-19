Kvenfélagið Aldan gefur milljón.

Kvenfélagið Aldan á Tjörnesi veitti MMÞ peningagjöf að fjárhæð 1.000.000 til kaupa á ljósum í Sjóminjasafn.
„Það er virðingarvert að kvenfélagið styðji við menningarmál í héraði og er starfsfólk og stjórn MMÞ afar þakklátt fyrir styrkinn, sem verður vel nýttur til enn betri miðlunar á menningu og sögu svæðisins,“ segir á facebooksíðu Safnahússins a Húsavík.
Elísabet Sigurðardóttir og Erla Bjarnadóttir mættu fyrir hönd kvenfélagsins á aðalfund MMÞ í nýverið og afhentu gjöfina. Við henni tók Árni Pétur Hilmarsson úr Nesi, Aðaldal. Hann er forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Þingeyinga