Komum á frístundastyrk fyrir foreldra í fæðingarorlofi!

L-listinn ætlar að setja ungt barnafólk í forgang. Við ætlum að stíga nýtt skref í þá átt með því að innleiða frístundastyrk fyrir foreldra í fæðingarorlofi.
Við þekkjum vel frístundastyrk fyrir börn, sem hefur reynst vel og sýnt fram á mikilvægi sitt. Sá stuðningur hefur gert börnum kleift að taka þátt í íþróttum og tómstundum, óháð efnahag.
Hugmyndin gengur út á að foreldrar sem eru í fæðingarorlofi fái sérstakan styrk sem hægt er að nýta í fjölbreytta frístundaiðkun. Það gæti til dæmis verið í líkamsrækt, sund, jóga, foreldramorgna eða aðra viðburði sem stuðla að vellíðan og félagslegri þátttöku.
Styrkurinn er ekki aðeins hugsaður sem fjárhagsleg aðstoð á tímabili þar sem tekjur lækka. Hann er ekki síður mikilvæg hvatning fyrir foreldra til að taka þátt í hreyfingu og virkni sem styður bæði líkamlega og andlega heilsu. Eftir barnsburð getur andleg líðan verið brothætt, og því skiptir miklu máli að skapa aðstæður sem hvetja foreldra til að huga að eigin vellíðan.
L-listinn leggur áherslu á lýðheilsu og forvarnir.
Fyrir alla.
Óðinn Svan Óðinsson 1.sæti og Paula del Olmo Gómez 8.sæti í L-listanum á Akureyri skrifa