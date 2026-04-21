Komum á frístundastyrk fyrir foreldra í fæðingarorlofi!

21. apríl, 2026 - 10:50 Óðinn Svan Óðinsson og Paula del Olmo Gómez
Paula del Olmo Gómez sem skipar 8.sæti hjá L-listanum og Óðinn Svan Óðinsson oddviti L-listans skrifa

L-listinn ætlar að setja ungt barnafólk í forgang. Við ætlum að stíga nýtt skref í þá átt með því að innleiða frístundastyrk fyrir foreldra í fæðingarorlofi.

Við þekkjum vel frístundastyrk fyrir börn, sem hefur reynst vel og sýnt fram á mikilvægi sitt. Sá stuðningur hefur gert börnum kleift að taka þátt í íþróttum og tómstundum, óháð efnahag.

Hugmyndin gengur út á að foreldrar sem eru í fæðingarorlofi fái sérstakan styrk sem hægt er að nýta í fjölbreytta frístundaiðkun. Það gæti til dæmis verið í líkamsrækt, sund, jóga, foreldramorgna eða aðra viðburði sem stuðla að vellíðan og félagslegri þátttöku.

Styrkurinn er ekki aðeins hugsaður sem fjárhagsleg aðstoð á tímabili þar sem tekjur lækka. Hann er ekki síður mikilvæg hvatning fyrir foreldra til að taka þátt í hreyfingu og virkni sem styður bæði líkamlega og andlega heilsu. Eftir barnsburð getur andleg líðan verið brothætt, og því skiptir miklu máli að skapa aðstæður sem hvetja foreldra til að huga að eigin vellíðan.

L-listinn leggur áherslu á lýðheilsu og forvarnir.

Fyrir alla.

  • Eflum og byggjum upp Eyrina

    • 21.04.2026
    Eflum og byggjum upp Eyrina

  • Samherji og Ice Fresh Seafood áberandi á Seafood Expo Global

    • 21.04.2026
    Alþjóðlega sjávarútvegssýningin Seafood Expo Global í Barcelona á Spáni stendur yfir dagana 21. – 23. apríl. Sýningin er sú stærsta sinnar tegundar í heiminum á sviði veiða, vinnslu og sölu sjávarafurða en skipuleggjendur segja að fyrirtæki frá um níutíu þjóðlöndum kynni þar vörur sínar, búnað og þjónustu í samtals níu stórum sýningarhöllum.

  • Aðalfundur Norðurorku hf. reksturinn gekk vel árið 2025

    • 20.04.2026
    Aðalfundur Norðurorku hf. var haldinn fyrr í dag, 20. apríl 2026. Eigendur félagsins eru sex sveitarfélög, Akureyrarbær, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur, Hörgársveit, Svalbarðsstrandarhreppur og Þingeyjarsveit.

  • Vilji til að efla samstarf Framsýnar og Einingar Iðju

    • 20.04.2026
    Forystuhrúturinn Moli sem býr í góðu yfirlæti í fjárhúsinu Grobbholti ofan Húsavíkur hefur nú unnið sér það til frægðar að mynd af honum hefur verið prentuð á boli. Þeir eru væntanlegir til landsins með vorinu og verða seldir í minjagripabúðum og söluskálum hér og þar um landið. Án efa eiga þeir eftir að vekja mikla athygli.

  • Frábær mæting á Matarmenningarhátíð Einingar Iðju

    • 20.04.2026
    Á dögunum bauð Eining-Iðja félagsmönnum sínum á Matarmenningarhátíð í HOFI þar sem félagsmenn frá 12 ólíkum löndum buðu upp á smakk á mat frá sínu heimalandi. 

  • Frá sigri mannsandans yfir í neyðarástand

    • 20.04.2026
    ,,Ég held ég muni aldrei upplifa þvílíkan sigur mannsandans eins og byggingu þessa hælis “ sagði Guðmundur Björnson landlæknir við vígsluathöfn Kristneshælis 1. nóvember 1927. 

  • Lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa sannað gildi sitt

    • 19.04.2026
    Sjálfvirkir Evandos lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa verið notaðir hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, HSN með góðum árangri allt frá árinu 2022. Lyfjaskammtarar styðja við sjálfstæða og lengri búsetu fólks í heimahúsum og hafa sýnt að þeir bæta gæði þjónustu og tryggja einstaklingum örugga og rétta lyfjagjöf á tilsettum tíma.

  • Lokaorðið - Til hvers eru vinir?

    • 19.04.2026
    Í gegnum lífið hef ég kynnst ógrynni af fólki. Stórt, lítið, ungt, gamalt, erlent og innlent fólk hefur ratað inn í líf mitt og sett á það mark. Sumir hafa fylgt mér lengi og aðrir skemur en eiga örugglega eftir að teljast til vina minna um ókomin ár. Á sama hátt og þetta fólk hefur nært mig með vináttu sinni hef ég reynt að gera mitt besta til að endurgjalda það. Einn vinur okkar hjóna kom að máli við manninn minn um daginn. Hann sagði ,, Tryggvi Gunnarsson var að skrifa um mömmu sína í blaðið, getur þú ekki beðið Dillu að skrifa um mig?”
Sjá meira