Komið að ögurstundu varðandi Mömmur og möffins

22. júní, 2026 - 10:21 Margrét Þóra Þórsdóttir
Viðburðurinn Mömmur og möffins sem haldinn hefur verið um verslunarmannahelgi frá árinu 2010, er í …
Viðburðurinn Mömmur og möffins sem haldinn hefur verið um verslunarmannahelgi frá árinu 2010, er í mikilli tvísýnu þar sem ekki hafa fundist stjórnendur.

„Staðan er einfaldlega þannig að það er enginn tilbúin til að taka þetta verkefni að sér. Við höfum auglýst eftir nýjum stjórnendum en áhuginn hefur því miður ekki verið mikill,“ segja þær Bryndís Hauksdóttir og Sigríður Pedersen sem haldið hafa um stjórnartauma á viðburðinum Mömmur og möffins en hafa ekki tök á því nú.

Viðburðurinn Mömmur og möffins sem haldinn hefur verið um verslunarmannahelgi frá árinu 2010, er í mikilli tvísýnu þar sem ekki hafa fundist stjórnendur.

Mikil vinna

„Þetta er vissulega mikil vinna og það er skiljanlegt að fólk hugsi sig um, enda höfum við ekkert verið að skafa utan af því að verkefnið er umfangsmikið og því æskilegt að það dreifist á tvo til þrjá. Þannig er það vel yfirstíganlegt. Við höfum alls ekki vilja að þeir sem hugsanlega vilja taka þetta að sér séu ekki nægilega vel upplýstir um verkefnið,“ segja þær.

Bryndís Hauksdóttir og Sigríður Pedersen

Vonast eftir kraftaverki

Bryndís og Sigríður segja að nú sé komið að ögurstundu, taka þurfi ákvörðun á allra næstu dögum um hvort viðburðurinn verði blásinn af eða hvort kraftaverkið gerist og einhver eða einhverjir gefi sig fram sem eru reiðubúnir að taka við stjórninni. „Það væri magnað ef einhver fyndist á síðustu stundu, en eins og staðan er núna stefnir allt í að Mömmur og möffins verði ekki þetta árið.“

Viðburðurinn hefur notið vinsælda um verslunarmannahelgi á Akureyri um langt skeið. Allur ágóði af seldum bollakökum rennur til fæðingardeildar Sjúkrahússins á Akureyri og er nýttur þar til kaupa á tækjabúnaði eða úrbóta. Síðastliðið sumar seldust um 2.500 bollakökur og söluandvirðið nam tæplega 1,7 milljónum króna.

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