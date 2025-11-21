Kaupmannasamtök Íslands færa SAk rausnarlega gjöf

21. nóvember, 2025 - 11:59 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Við afhendingu á stiganum góða Mynd sak.is
Við afhendingu á stiganum góða Mynd sak.is

Kaupmannasamtök Íslands hafa gefið Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) rafstillanlegan göngustiga að andvirði 2,5 m.kr. Stiginn er staðsettur við skurðdeild í aðalbyggingu SAk.

„Himinsæl og innilega þakklát.“

Kristín Margrét Gylfadóttir, þjónustustjóri endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónustu, segir um 1360 beiðnir berist sjúkraþjálfurum á bráðadeildum á ári og að þar séu veittar 6500 meðferðir. „Það verða því án efa fjölmargir sem geta nýtt sér þessa verðmætu gjöf.“ Segir Kristín. Ragnhildur Jónsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, segir æfingastigann dýrmæta gjöf. „Göngustiginn hjálpar okkur að hjálpa fleirum, með mun öruggari hætti en áður. Það er mikilvægt að sjúklingar fái t.a.m. eftir aðgerð tækifæri til að æfa stiga að fara upp og niður stiga. Það getur reynst erfitt í hefðbundnum stiga, en með þessum æfingastiga er t.a.m. hægt að hafa þrepin mishá og þannig nýtist hann vel til æfinga og aðlögunar. Við erum himinsæl og innilega þakklát fyrir þessa óvæntu og gleðilegu gjöf.“ segir Ragnhildur.

„Frábært að geta stutt við Sjúkrahúsið á Akureyri.“

Ragnar Sverrisson, fulltrúi Kaupmannasamtaka Íslands, klippti á borða á æfingastiganum og þar með var hann formlega tekinn í notkun. „Það er auðvitað alveg frábært að geta stutt við starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri með þessum hætti, þá sér í lagi þar sem augljóst er að gjöfin mun nýtast vel.“ Segir Ragnar.

Hjónin Kristján Árnason og Sigríður Þórhallsdóttir, eigendur fyrirtækisins Marco, sem rekur styrking.is, sem selur göngustigann, mættu norður til að vera viðstödd afhendinguna. Líkt og aðrir viðstaddir voru þau hæst ánægð með að gjöfin væri komin í notkun.

Til baka

Nýjast

  • Viljastyrkur og atorkusemi

    • 21.11.2025
    Þann 19. janúar 2016 lenti á Akureyrarflugvelli hópur flóttafólks, fjórar fjölskyldur frá Aleppo í Sýrlandi. Tvær fjölskyldur búa enn á Akureyri en hinar tvær eru búsettar á höfuðborgarsvæðinu.

  • Kaupmannasamtök Íslands færa SAk rausnarlega gjöf

    • 21.11.2025
    Kaupmannasamtök Íslands hafa gefið Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) rafstillanlegan göngustiga að andvirði 2,5 m.kr. Stiginn er staðsettur við skurðdeild í aðalbyggingu SAk.

  • Undirritun viljayfirlýsingar um landeldisstöð á Bakka

    • 21.11.2025
    Sveitarfélagið Norðurþing og Bakkavík landeldi ehf., hafa undirritað viljayfirlýsingu vegna lóðar undir hugsanlega landeldisstöð á vegum Bakkavík landeldi ehf. á iðnaðarsvæðinu á Bakka norðan Húsavíkur.

  • Kristján Vilhelmsson framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja lætur af störfum

    • 21.11.2025
    Kristján Vilhelmsson framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja hf. lætur af störfum um næstu mánaðamót. Hann gerði stjórn félagsins grein fyrir ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏þessari ákvörðun sinni fyrr í mánuðinum og í dag tilkynnti hann sínu nánasta samstarfsfólki um væntanleg starfslok. Þetta kemur fram í frétt á vef Samherja,  www.samherji.is

  • Sterk ferða­þjónusta skapar sterkara sam­félag

    • 21.11.2025
    Ferðaþjónustan á Norðurlandi stendur á tímamótum. Aldrei áður hafa tækifærin verið jafn augljós og raunhæf. Ný hótel rísa, fjölbreytt afþreying vex, og heilsársferðaþjónusta er orðin að veruleika. Staðan er gjörbreytt frá því fyrir aðeins nokkrum árum síðan.

  • Býr til og selur armbönd til styrktar KAON

    • 21.11.2025
    Aníta 11 ára er búin að vera gera handgerð armbönd og selja þetta árið, ekkert armband er eins og stundum gert eftir pöntunum, þannig að hvert armband er sérstakt. 

  • Framsýn þakkað fyrir velvilja í garð HSN í Þingeyjarsýslum

    • 20.11.2025
    Aðalfundur Styrktarfélags HSN í Þingeyjarsýslum var haldinn á dögunum. Þar var farið yfir rekstur félagsins árið 2024 auk þess sem stjórn félagsins afhenti HSN gjafabréf fyrir þeim tækjum sem félagið hefur fjármagnað fyrir stofnunina. Alls styrkti sjóðurinn HSN fyrir um 14,6 milljónir króna árið 2024 og það sem af er þessu ári hefur sjóðurinn fjármagnað tækjakaup fyrir tæplega 20 milljónir.

  • Fallorka og Orkusalan – saman í stanslausu stuði!

    • 20.11.2025
    Fallorka, sem er dótturfélag Norðurorku, hefur hætt sölu á rafmagni og gert samstarfssamning við Orkusöluna um kaup á allri raforku sem Fallorka framleiðir í virkjunum sínum. Með þessu samstarfi tryggjum við að orkuframleiðslan úr heimabyggð haldi áfram að nýtast samfélaginu, en þjónustan við heimili og fyrirtæki færist nú yfir til Orkusölunnar.

  • Fyrsti doktor í hjúkrunarfræði sem útskrifast frá Háskólanum á Akureyri

    • 20.11.2025
    Akureyri skartaði sínu fegursta þegar Elín Arnardóttir, fyrsti doktor í hjúkrunarfræði útskrifaður frá Háskólanum á Akureyri, varði doktorsritgerð sína við glæsilega og hátíðlega athöfn í hátíðarsal Háskólans föstudaginn 14. nóvember síðastliðinn.
Sjá meira