Kaldbakur og KEA stofna nýjan framtakssjóð

Kaldbakur ehf. og KEA svf. hafa gert samkomulag sín á milli um stofnun nýs framtakssjóðs, Landvættir slhf., sem starfræktur verður hjá AxUM Verðbréfum hf. Sjóðurinn mun fjárfesta í innlendum nýsköpunar- og vaxtarfyrirtækjum en er þó með sérstaka áherslu á fyrirtæki sem hafa með höndum starfsemi á landsbyggðinni. Í upphafi munu Kaldbakur og KEA eiga jafnan hlut í sjóðnum.
Stefna Landvætta slhf. er að fjárfesta til lengri tíma, þ.e.a.s. líftími sjóðsins, fjárfestinga- og úrvinnslutími, er allt að 10 ár. Sjóðurinn er ekki bundinn við tilteknar atvinnugreinar heldur horfir til almennra nýsköpunarverkefna sem og vaxtar- og stækkunarmöguleika.
Fyrstu fjárfestingar sjóðsins liggja þegar fyrir. Sjóðurinn tekur við eignasafni Upphafs fjárfestingarsjóðs ehf., sem var að fullu í eigu KEA en sá sjóður innihélt m.a. eignarhluti í Mýsköpun, Arctic Therapeutics og Hinu Norðlenzka styrjufjelagi. Jafnframt hafa Landvættir slhf. undirritað samninga um fjárfestingu við tvö nýsköpunarfyrirtæki sem tilkynnt verður um á næstu dögum.
Á næstu mánuðum munu AxUM Verðbréf hf. vinna að því að fá fleiri fagfjárfesta til liðs við sjóðinn. Markmiðið er að efla fjárhagslegan styrk Landvætta slhf. og tryggja áframhaldandi getu sjóðsins til að fjárfesta í metnaðarfullum nýsköpunar- og vaxtarfyrirtækjum á landsbyggðinni.
Hreinn Þór Hauksson, framkvæmdastjóri AxUM Verðbréfa hf. og sjóðstjóri Landvætta slhf.:
„Með Landvættum slhf. erum við að setja á laggirnar öflugan sjóð með skýra framtíðarsýn. AxUM Verðbréf leggur áherslu á faglega sjóðastýringu og virka eftirfylgni. Markmiðið er að styðja við fjárfestingar í fyrirtækjum með vaxtarmöguleika og hafa raunveruleg áhrif á uppbyggingu á landsbyggðinni.“
Halldór Jóhannsson, framkvæmdastjóri KEA svf.:
„KEA hefur um árabil fjárfest beint og óbeint í nýsköpun og atvinnuuppbyggingu á starfssvæði sínu. Stofnun Landvætta slhf. og sameining Upphafs við það er eðlilegt framhald af þeirri stefnu og sameinar krafta okkar við Kaldbak og AxUM Verðbréf. Ég hef mikla trú á þessu verkefni og til verður aukinn slagkraftur til fjárfestinga á þessu sviði sem mun hafa jákvæð áhrif á fyrirtækjaflóru nærumhverfis okkar.“
Hjörvar Maronsson, fjárfestingarstjóri Kaldbaks ehf.:
„Kaldbakur hefur metnað til að taka virkan þátt í nýsköpunar verkefnum á landsbyggðinni með fjárfestingum sem byggja á arðsemi og ábyrgri nálgun. Með aðkomu okkar að Landvættum slhf. finnum við þessum metnaði okkar farveg. Það er von okkar að fleiri fjárfestar sláist í lið með okkur og að sjóðurinn verði virkur fjárfestir í arðsömum nýsköpunarverkefnum og leggi þannig sitt af mörkum til öflugrar atvinnuuppbyggingar á landsbyggðinni.“
__________________________________________________________
AxUM Verðbréf hf. er norðlenskt sjóðastýringarfélag sem hóf starfsemi í núverandi mynd um mitt ár 2025 og starfar samkvæmt lögum nr. 45/2020 undir eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Félagið rekur þrjá sjóði fyrir fagfjárfesta og nema eignir í stýringu um 6 ma.kr.
Nánari upplýsingar má finna á www.axum.is eða með því að senda fyrirspurn á landvaettir@axum.is.
Frá þessu segir í tilkynningu til fjölmiðla nú í morgun