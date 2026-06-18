Jón Björn Hákonarson ráðinn sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

18. júní, 2026 - 11:59 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jón Björn Hákonarson nýr sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar og Hermann Ingi oddviti sveitarstjórnar. …
Jón Björn Hákonarson nýr sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar og Hermann Ingi oddviti sveitarstjórnar. Mynd esveit.is

Í morgun var Jón Björn Hákonarson ráðinn í stöðu sveitarstjóra Eyjafjarðarsveitar. Jón Björn hefur áratuga reynslu af störfum á vettvangi sveitarstjórnarmála og víðtæka þekkingu á stjórnsýslu, stefnumótun og rekstri sveitarfélaga. Tekur hann við starfinu þann 1. ágúst næstkomandi, en frá þessu segir á heimasíðu  Eyjafjarðarsveitar rétt í þessu.

Jón Björn hefur starfað að sveitarstjórnarmálum allt frá árinu 1994 og gegnt fjölmörgum trúnaðar- og forystuhlutverkum. Hann hefur lengi verið kjörinn fulltrúi í Fjarðabyggð og meðal annars verið forseti bæjarstjórnar á árunum 2010-2020 og aftur frá 2023. Þá gegndi hann starfi bæjarstjóra Fjarðabyggðar á árunum 2020-2023, þar sem hann bar ábyrgð á daglegum rekstri sveitarfélagsins og leiddi fjölbreytt og krefjandi verkefni í þágu íbúa.

Auk starfa sinna innan sveitarfélagsins hefur Jón Björn gegnt fjölmörgum stjórnunar- og trúnaðarstörfum á landsvísu. Hann er í dag formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og hefur setið í stjórn þess frá 2018, þar af sem varaformaður og síðar formaður. Þá hefur hann meðal annars verið stjórnarformaður Landsvirkjunar, tekið þátt í starfi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, setið í stjórnum húsnæðisfélaga og gegnt formennsku í fjarskiptaráði.

Ferill Jóns Björns einkennist af breiðri reynslu sem spanna bæði stjórnmál, stjórnsýslu og framkvæmdastörf. Hann hefur einnig starfað sem sérfræðingur hjá almannavörnum þar sem hann kom að áætlanagerð og þróun mikilvægra upplýsingakerfa, auk þess að hafa áður starfað sem lögreglumaður, þjónustufulltrúi trygginga og í bankageiranum.

Jón Björn leggur áherslu á mikilvægi góðra samskipta og trausts innan vinnustaða, sem og velferð starfsmanna og sterkrar liðsheildar. Hann telur að yfirvegun, samvinna og skýr stjórnsýsla séu lykilþættir í árangursríkri forystu og leggur áherslu á að vinna mál hratt og faglega án þess að missa sjónar á mannlega þættinum.

Þá hefur hann lýst ríkum áhuga á áframhaldandi uppbyggingu Eyjafjarðarsveitar og sér fyrir sér fjölbreytt tækifæri til framtíðar, meðal annars á sviði skipulagsmála, landbúnaðar og eflingar lykilinnviða á borð við heilbrigðisþjónustu á svæðinu.

Sveitarstjórn bindur miklar vonir við að reynsla Jóns Björns, víðtækt tengslanet og skýr sýn á þróun sveitarfélaga muni nýtast vel í áframhaldandi uppbyggingu Eyjafjarðarsveitar og í þjónustu við íbúa samfélagsins.

 

Umsækjendur um starfið voru:

Auður Thorberg

Bragi Þór Thoroddsen

Einar Kristján Jónsson

Elísabet Friðriksdóttir

Gísli Ólafsson

Hallur Guðmundsson

Hermann Jóhannesson

Jóhannes Valgeirsson

Jón Björn Hákonarson

Jón Hrói Finnsson

Jónas Egilsson

Katrín Dóra Þorsteinsdóttir

Kári Gautason

Ketill Sigurður Jóelsson

Kristján Óli Níels Sigmundsson

Lilja Birgisdóttir

Magena Marinósdóttir

Magnús Ingi Jónsson

Maríanna H. Helgadóttir

Nanna Lind Stefánsdóttir

Ragna Berg Gunnarsdóttir

Sigríður Bjarnadóttir

Stefanía Gurðún Kristinsdóttir

Sævar Freyr Sigurðsson

Þorsteinn Þorsteinsson

 

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