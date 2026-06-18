Jón Björn Hákonarson ráðinn sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

Í morgun var Jón Björn Hákonarson ráðinn í stöðu sveitarstjóra Eyjafjarðarsveitar. Jón Björn hefur áratuga reynslu af störfum á vettvangi sveitarstjórnarmála og víðtæka þekkingu á stjórnsýslu, stefnumótun og rekstri sveitarfélaga. Tekur hann við starfinu þann 1. ágúst næstkomandi, en frá þessu segir á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar rétt í þessu.
Jón Björn hefur starfað að sveitarstjórnarmálum allt frá árinu 1994 og gegnt fjölmörgum trúnaðar- og forystuhlutverkum. Hann hefur lengi verið kjörinn fulltrúi í Fjarðabyggð og meðal annars verið forseti bæjarstjórnar á árunum 2010-2020 og aftur frá 2023. Þá gegndi hann starfi bæjarstjóra Fjarðabyggðar á árunum 2020-2023, þar sem hann bar ábyrgð á daglegum rekstri sveitarfélagsins og leiddi fjölbreytt og krefjandi verkefni í þágu íbúa.
Auk starfa sinna innan sveitarfélagsins hefur Jón Björn gegnt fjölmörgum stjórnunar- og trúnaðarstörfum á landsvísu. Hann er í dag formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og hefur setið í stjórn þess frá 2018, þar af sem varaformaður og síðar formaður. Þá hefur hann meðal annars verið stjórnarformaður Landsvirkjunar, tekið þátt í starfi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, setið í stjórnum húsnæðisfélaga og gegnt formennsku í fjarskiptaráði.
Ferill Jóns Björns einkennist af breiðri reynslu sem spanna bæði stjórnmál, stjórnsýslu og framkvæmdastörf. Hann hefur einnig starfað sem sérfræðingur hjá almannavörnum þar sem hann kom að áætlanagerð og þróun mikilvægra upplýsingakerfa, auk þess að hafa áður starfað sem lögreglumaður, þjónustufulltrúi trygginga og í bankageiranum.
Jón Björn leggur áherslu á mikilvægi góðra samskipta og trausts innan vinnustaða, sem og velferð starfsmanna og sterkrar liðsheildar. Hann telur að yfirvegun, samvinna og skýr stjórnsýsla séu lykilþættir í árangursríkri forystu og leggur áherslu á að vinna mál hratt og faglega án þess að missa sjónar á mannlega þættinum.
Þá hefur hann lýst ríkum áhuga á áframhaldandi uppbyggingu Eyjafjarðarsveitar og sér fyrir sér fjölbreytt tækifæri til framtíðar, meðal annars á sviði skipulagsmála, landbúnaðar og eflingar lykilinnviða á borð við heilbrigðisþjónustu á svæðinu.
Sveitarstjórn bindur miklar vonir við að reynsla Jóns Björns, víðtækt tengslanet og skýr sýn á þróun sveitarfélaga muni nýtast vel í áframhaldandi uppbyggingu Eyjafjarðarsveitar og í þjónustu við íbúa samfélagsins.
Umsækjendur um starfið voru:
Auður Thorberg
Bragi Þór Thoroddsen
Einar Kristján Jónsson
Elísabet Friðriksdóttir
Gísli Ólafsson
Hallur Guðmundsson
Hermann Jóhannesson
Jóhannes Valgeirsson
Jón Björn Hákonarson
Jón Hrói Finnsson
Jónas Egilsson
Katrín Dóra Þorsteinsdóttir
Kári Gautason
Ketill Sigurður Jóelsson
Kristján Óli Níels Sigmundsson
Lilja Birgisdóttir
Magena Marinósdóttir
Magnús Ingi Jónsson
Maríanna H. Helgadóttir
Nanna Lind Stefánsdóttir
Ragna Berg Gunnarsdóttir
Sigríður Bjarnadóttir
Stefanía Gurðún Kristinsdóttir
Sævar Freyr Sigurðsson
Þorsteinn Þorsteinsson
10 manns drógu umsóknir sínar til baka