Jólatorgið á Akureyri

29. nóvember, 2025 - 13:48 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jólatorgið á Ráðhustorgi opnar í dag
Jólatorgið á Ráðhustorgi opnar í dag

Jólatorgið verður opnað í annað sinn á Ráðhústorgi í dag laugardag og verður það opið frá kl. 15-18 allar helgar fram að jólum.

Hætt er að fullyrða að margt  áhugavert  verður í boði í Miðbænum og ættu allir að finna eitthvað sem þeim likar.

Dagskrá dagsins er annars svona:

Kl. 15 - 18 Jólalegur varningur og veitingar til sölu í átta skreyttum jólahúsum
Kl. 15.45 Lúðrasveit Akureyrar undir stjórn Sóleyjar Bjarkar Einarsdóttur mun spila nokkur létt jólalög fyrir gesti
Kl. 16 - 17 Söngkonan Jónína Björt og Hallgrímur Jónas stíga á svið og flytja jólalög, Jóla Lóla og félagar kíkja í heimsókn, Jólasveinarnir mæta á svæðið og gleðja börnin, Barnakórar Akureyrarkirkju undir stjórn Sigrúnar Mögnu Þórsteinsdóttur syngja fyrir gesti. Erik Vilstrup Lorenzen sendiherra Danmerkur og Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri ávarpa gesti og í ár er það hin þriggja ára Amanda Schmidt Jensdóttir sem mun tendra á jólatrénu.

Söluaðilar á Jólatorginu þessa helgina:
Ketilkaffi
Sykurverk
Vonarbrú
Garðurinn minn - Heiðrún Sigurðardóttir
La Tribu - Venezuelan food
Höllin Tréverk
Rós Art
Tinna Stefánsdóttir

Annað í miðbænum:
Kl. 10 - 18 66° Norður Hafnarstræti 94
Tilboð: 15% afsl. af Básar og Vík settum, 15% afsl. af húfum og vettlingum keypt saman, 3f4 4 af völdum húfum, 2f3 af sokkum.
Kl. 11 - 21 Stjörnusól
Tilboð á kortum
Kl. 12 – 17 Listasafnið á Akureyri
Yfirstandandi sýningar Óli G. Jóhannsson – Lífsins gangur, Bergþór Morthens – Öguð óreiða, Barbara Long – Himnastigi, Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir – Sjálfsástar vírus – minnisvarði #3, Valin verk fyrir sköpun og fræðslu – Margskonar II, Jóhannes Sveinsson Kjarval – Undir berum himni, Ýmir Grönvold – Milli fjalls og fjöru, Samsýning – Viðbragð
Kl. 12 – 18 Deiglan
Myndlistasýning Undir sama himni
Kl. 12 - 15 Skart og Verðlaun
20% afsláttur af öllu silfur-, stál- og gullhúðuðu skarti og 10% af öllu gulli.
Kl. 13 – 15 Amtsbókasafnið
Fjölskyldu jólaföndur
Kl. 14 – 16.59 Menningarhúsið Hof
Sýningin Sólstöður – Guðrún Sigurðardóttir
Kl. 15 - 18 Vamos á Ráðhústorgi
Jólasteming fyrir alla fjölskylduna! Jólaglögg, heitt súkkulaði, fullorðins kakó, churros, jólapizza, ristaðar möndlur, kók og lakkrísrör. Jólakvikmynd á skjánum, teiknihorn fyrir börnin og hægt að skrifa bréf til jólasveinsins.

