Jóhannes Geir frá Öngulsstöðum hlaut viðurkenningu fyrir störf í þágu ferðaþjónustu

03. nóvember, 2025 - 15:26 Margrét Þóra Þórsdóttir
Starfsmenn Markaðsstofu Norðurlands, Halldór Óli Kjartansson og Katrín Harðardóttir með Jóhannesi Ge…
Starfsmenn Markaðsstofu Norðurlands, Halldór Óli Kjartansson og Katrín Harðardóttir með Jóhannesi Geir Sigurgeirssyni sem hlaut viðurkenningu fyrir störf í þágu ferðaþjónustu

Jóhannes Geir Sigurgeirsson frá Öngulsstöðum í Eyjafjarðarsveit hlaut viðurkenningu fyrir störf í þágu ferðaþjónustu á uppskeruhátíð ferðaþjónustunnar á Norðurlandi sem haldin var í Skagafirði nýverið.

Viðurkenningu fyrir störf í þágu ferðaþjónustu á Norðurlandi fær einstaklingur sem hefur haft góð áhrif á ferðaþjónustu á Norðurlandi í heild sinni og hefur starfað beint eða óbeint fyrir ferðaþjónustu á svæðinu.

Saga ferðaþjónustu á Öngulsstöðum nær tæplega þrjátíu ár aftur í tímann, þegar fjósi og hlöðu var breytt í veitingastað og gistihús. Um tíma var reksturinn leigður út en árið 2012 tók Jóhannes aftur við rekstrinum og stofnaði Lamb Inn, þar sem lögð var áhersla á lambakjöt á veitingastaðnum eins og nafnið gefur til kynna.

Jóhannes hefur látið til sín taka á vettvangi ferðaþjónustu, hvort sem er á Norðurlandi eða landsvísu. Þar hefur hann nýtt reynslu sína af þingmennsku og stjórnarsetu í hinum ýmsu félögum og fyrirtækjum, til að efla áfangastaðinn Norðurland og stuðla að samstarfi innan ferðaþjónustu og faglegrar þróunar hennar.

