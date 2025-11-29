Jarðböðin lokuð frá áramótum fram á vor vegna framkvæmda

29. nóvember, 2025 - 13:35 Margrét Þóra Þórsdóttir
Mynd á vef Þingeyjarsveitar
Mynd á vef Þingeyjarsveitar

Jarðböðin í Mývatnssveit eru hraðvaxandi um þessar mundir, en auk þess að vera að stækka húsakostinn úr 1100 fermetrum í u.þ.b. 4000, er nýlega búið að opinbera nýtt nafn og merki baðanna, enska nafninu var breytt úr Mývatn Nature Baths í Earth Lagoon Mývatn.

Núverandi húsnæði með veitingasölu, móttöku og búningsklefum verður fjarlægt, en framkvæmdir við nýtt húsnæði hafa staðið yfir síðustu fimm árin og stefnt á opnun nýrra Jarðbaða í apríl næstkomandi. Lokað verður 1.janúar vegna framkvæmdanna og opnað aftur í vor.

„Þetta er heljarinnar breyting hjá okkur, við færum okkur alfarið yfir í nýtt húsnæði,“ segir Guðmundur Þór Birgisson framkvæmdastjóri á vef Þingeyjarsveitar. „Eitt af því sem verður nýtt, er að auk þess að bjóða upp á töluvert meira pláss í búningsklefum - verða þrír mismunandi klefar í boði. Eða kannski þrjár mismunandi upplifanir.“

Eftirspurn hefur aukist töluvert eftir lúxusupplifun í Jarðböðunum. Guðmundur segir að einn valkosturinn verði Kyrrðarupplifun. „Þeir sem kaupa sér aðgang að þessum klefum fá aðgang að einkalóni. Með þessum pakka fylgir líka aðgangur að arinstofu með hvíldar- og slökunarherbergi.“

Guðmundur nefnir að starfsfólk sé orðið spennt nú þegar sér fyrir endann á framkvæmdunum og styttist í opnun á glænýjum Jarðböðum.

Til baka

Nýjast

  • Bókin Silfurberg eftir Sesselíu Ólafs komin út

    • 29.11.2025
    „Ég er óskaplega spennt fyrir allt kyns teiknum og hef því gaman af þessum tengingum,“ segir Sesselía Ólafs sem hefur sent frá sér bókina Silfurberg. Tengingar, eða þrenningar öllu heldur eru m.a. á milli þriggja kvenna á Norðurlandi sem allar eru að gefa út sína fyrstu skáldsögu um þessar mundir. Saga hennar er ein þriggja „silfursagna,“ þ.e. bóka sem hafa silfur í heiti sínu og koma út í ár og þá eru einnig gefnar úr þrjár sögur sem tengjast álfum og huldufólki, bók Sesselíu er ein þeirra.

  • Jólatorgið á Akureyri

    • 29.11.2025
    Jólatorgið verður opnað í annað sinn á Ráðhústorgi í dag laugardag  og verður það opið frá kl. 15-18 allar helgar fram að jólum.

  • Jarðböðin lokuð frá áramótum fram á vor vegna framkvæmda

    • 29.11.2025
    Jarðböðin í Mývatnssveit eru hraðvaxandi um þessar mundir, en auk þess að vera að stækka húsakostinn úr 1100 fermetrum í u.þ.b. 4000, er nýlega búið að opinbera nýtt nafn og merki baðanna, enska nafninu var breytt úr Mývatn Nature Baths í Earth Lagoon Mývatn.

  • Dekurdagar 2025 – 7,7 milljónir!

    • 28.11.2025
    Frumkvöðlarnir á bakvið Dekurdaga eru þær Vilborg Jóhannesdóttir og Inga Vestmann. Dekurdagar hafa verið einn stærsti bakhjarl Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis undanfarin ár.

  • 5 GA kylfingar í 27 manna landsliðshóp GSÍ

    • 28.11.2025
    Ólafur Björn Loftsson, afreksstjóri GSÍ, valdi á dögunum 27 leikmenn í landsliðshóp GSÍ og var fyrsta æfingahelgi þessa hóps haldin fyrir sunnan dagana 21.-23. nóvember.

  • Steinar Waage, Ellingsen og Air opna verslanir á Glerártorgi

    • 28.11.2025
    Skóverslunin Steinar Waage opnaði um liðna helgi nýja verslun á Glerártorgi á Akureyri. Útivistarverslunin Ellingsen og skóbúðin AIR opnuðu á sama tíma verslanir á Glerártorgi eftir flutning frá Hvannavöllum. Verslanirnar eru hluti af S4S.

  • Vel mætt á fund um framtíð fiskþurrkunar á Laugum

    • 28.11.2025
    Þingeyjarsveit bauð til upplýsingafundar um stöðu fiskþurrkunar ÚA, þriðjudaginn 25. nóvember klukkan 17:00. Fundurinn var haldinn í Þinghúsinu á Breiðumýri. 

  • Akureyri Hópur sjómanna hefur hug á framboði í næstu sveitarstjórnarkosningum

    • 28.11.2025
    „Við erum á fullu þessa dagana að ræða við menn sem stefna á að styðja okkur. Viðtökur hafa farið fram úr björtustu vonum,“ segir Sigfús Ólafur Helgason fyrrverandi sjómaður sem ásamt fleirum vinnu að því að bjóða fram lista fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar í maí á næsta ári.

  • Verðlaunaður ‏‏þrifaróbóti í vinnslu Samherja á Dalvík

    • 28.11.2025
    Róbóti sem þrífur vélbúnað í vinnslu Samherja á Dalvík hefur verið tekinn í notkun, eftir um tveggja ára þróunarferli í samvinnu við kanadíska fyrirtækið Rbot9.
Sjá meira