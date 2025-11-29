Jarðböðin lokuð frá áramótum fram á vor vegna framkvæmda

Jarðböðin í Mývatnssveit eru hraðvaxandi um þessar mundir, en auk þess að vera að stækka húsakostinn úr 1100 fermetrum í u.þ.b. 4000, er nýlega búið að opinbera nýtt nafn og merki baðanna, enska nafninu var breytt úr Mývatn Nature Baths í Earth Lagoon Mývatn.
Núverandi húsnæði með veitingasölu, móttöku og búningsklefum verður fjarlægt, en framkvæmdir við nýtt húsnæði hafa staðið yfir síðustu fimm árin og stefnt á opnun nýrra Jarðbaða í apríl næstkomandi. Lokað verður 1.janúar vegna framkvæmdanna og opnað aftur í vor.
„Þetta er heljarinnar breyting hjá okkur, við færum okkur alfarið yfir í nýtt húsnæði,“ segir Guðmundur Þór Birgisson framkvæmdastjóri á vef Þingeyjarsveitar. „Eitt af því sem verður nýtt, er að auk þess að bjóða upp á töluvert meira pláss í búningsklefum - verða þrír mismunandi klefar í boði. Eða kannski þrjár mismunandi upplifanir.“
Eftirspurn hefur aukist töluvert eftir lúxusupplifun í Jarðböðunum. Guðmundur segir að einn valkosturinn verði Kyrrðarupplifun. „Þeir sem kaupa sér aðgang að þessum klefum fá aðgang að einkalóni. Með þessum pakka fylgir líka aðgangur að arinstofu með hvíldar- og slökunarherbergi.“
Guðmundur nefnir að starfsfólk sé orðið spennt nú þegar sér fyrir endann á framkvæmdunum og styttist í opnun á glænýjum Jarðböðum.