Ítalski gítarleikarinn Simone Salvatori á tónleikum i Hofi

17. október, 2025 - 09:45 Margrét Þóra Þórsdóttir
Ítalski gítarleikarinn Simone Salvatori kemur fram á tónleikum í Hömrum í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri á sunnudag, 19. október og hefjast þeir klukkan16. Tónleikarnir eru hluti af tónleikaröð Tónlistarfélags Akureyrar-Hvítar Súlur.

Simone Salvatori hefur undanfarin ár unnið til fjölda verðlauna í alþjóðlegum gítarkeppnum og átt farsælan feril og hlotið lof gagnrýnenda víða um heim sem gítarleikari og kammertónlistarmaður.

Á þessum tónleikum teflir hann fram rödd gítarsins við hina ástríðufullu ítölsku óperu og leikur m.a. verk eftir Verdi, Rossini og Puccini. Hann tvinnar saman heimi óperunnar við ljúfa rödd gítarsins þannig að útkoman verður einstaklega áhugaverð þar sem laglínur, rómantík og fingrafimi ganga í eina sæng.

Tónleikarnir eru um klukkutími að lengd og er tilvalið að bjóða börnum og ungmennum með þar sem þau fá frítt á tónleikana. Þeir eru haldnir í samstarfi við Menningarfélag Akureyrar. Miðasala er á tix.is, mak.is og í Menningarhúsinu Hofi. Miðaverð er 3500 krónur, frítt fyrir ungmenni innan 18 ára og 20% afsláttur fyrir félagsmenn í Tónlistarfélagi Akureyrar.

