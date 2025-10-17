Bæjarráð samþykkir uppfærða gjaldskrá hjá fræðslu- og lýðheilsusviði

17. október, 2025 - 13:02 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Leikskólinn Kiðagil
Leikskólinn Kiðagil

„Á þessum tímapunkti get ég ekki samþykkt gjaldskrá leikskóla nema að undangenginni könnun á viðhorfi foreldra til þeirra breytinga sem gerðar voru þegar sex tíma dvöl varð gjaldfrjáls,“ segir Sunna Hlín Jóhannesdóttir bæjarfulltrúi B-lista.

Á fundi bæjarráðs var uppfærð gjaldskrá fræðslu- og lýðheilsuráðs lögð fram og samþykkt með þremur greiddum atkvæðum. Sunna og Hilda Jana Gísladóttir S-lista sátu hjá.

Í bókun Sunnu segir að þar til gerð verði könnun á viðhorfi foreldra til breytinganna og hún rýnd til gagns, sé erfitt að leggja heildstætt mat á áhrif áðurnefndra breytinga. Vísaði hún til bókunar sem gerð var í október 2023 af meirihluta í bæjarstjórn þar sem segir að skráningadagar og gjaldfrjálsir tímar séu tilraunaverkefni til eins árs og gerðar verði stöðuskýrslur að liðnum 6 og 12 mánuðum frá upphafi verkefnanna.

Sunna Hlín Jóhannesdóttir Framsóknarflokki

Það verk er óunnið enn þá

„Það er minn skilningur að þegar um tilraunaverkefni er að ræða þá eigi að taka saman og rýna niðurstöður og gera viðeigandi umbætur þegar og ef þess gerist þörf. Það verk er óunnið enn þá,“ segir Sunna í bókun sinni.

Til baka

Nýjast

  • Bæjarráð samþykkir uppfærða gjaldskrá hjá fræðslu- og lýðheilsusviði

    • 17.10.2025
    „Á þessum tímapunkti get ég ekki samþykkt gjaldskrá leikskóla nema að undangenginni könnun á viðhorfi foreldra til þeirra breytinga sem gerðar voru þegar sex tíma dvöl varð gjaldfrjáls,“ segir Sunna Hlín Jóhannesdóttir bæjarfulltrúi B-lista.

  • Ánægja með þjónustu HSN aldrei mælst hærri

    • 17.10.2025
    Niðurstöður úr nýrri þjónustukönnun sýna að HSN heldur áfram að styrkja þjónustu sína og byggja upp traust á meðal íbúa svæðisins.

  • Samþætting sölu, veiða og vinnslu lykilatriði í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja

    • 17.10.2025
    Jón Sigurðsson stjórnarformaður Samherja hf. hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu. Hann var forstjóri stoðtækjafyrirtækisins Össurar ‏í 26 ár og hefur setið í stjórnum fjölmargra félaga, bæði hér á landi og erlendis.

  • Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar fékk hvatningarverðlaun

    • 17.10.2025
    Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar var eitt fjögurra íþrótta- og ungmennafélaga sem hlutu Hvatningarverðlaun UMFÍ á Sambandsþingi þess um liðna helgi. Segir í umsögn að framlag teymisins til öryggis og velferðar iðkenda og gesta i Skautahöllinni á Akureyri sé ómetanlegt.

  • Ítalski gítarleikarinn Simone Salvatori á tónleikum i Hofi

    • 17.10.2025
    Ítalski gítarleikarinn Simone Salvatori kemur fram á tónleikum í Hömrum í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri á sunnudag, 19. október og hefjast þeir klukkan16. Tónleikarnir eru hluti af tónleikaröð Tónlistarfélags Akureyrar-Hvítar Súlur.

  • 600Klifur opnar á Akureyri

    • 16.10.2025
    „Við fengum til okkar yfir 300 manns að klifra um helgina og annan eins fjölda sem kom að skoða aðstöðuna að Dalsbraut 1, Aðstaðan er vegleg og verður stór viðbót í afþreyingu bæjarins,“ segir Katrín Kristjánsdóttir einn eigenda. 600Klifur, ný klifuraðstaða á Akureyri var opnuð um liðna helgi. Aðstaðan er við Dalsbraut 1 þar sem í boði er glæsileg íþróttaaðstaða fyrir börn jafnt sem fullorðna þar sem bæði er hægt að æfa og skemmta sér. Salurinn hefur verið í smíðum síðan á liðnu ári.

  • Finnum fyrir ríkum stuðningi í samfélaginu

    • 16.10.2025
    Opið hús var á dag- og göngudeild geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri í tilefni af alþjóðlegum heilbrigðisdegi og fjölmargir gestir litu við.

  • ASÍ - Ályktar um atvinnuástandið á Húsavík

    • 16.10.2025
    Í ályktun ASÍ sem var að berast er lýst yfir miklum áhyggjum af atvinnuástandinu í Þingeyjarsýslum og skorað á stjórnvöld að koma að málinu af fullum krafti. Framsýn og Þingiðn fagna þessum stuðningi. Ályktunin er eftirfarandi:

  • Indversk kvikmyndahátíð á Akureyri um helgina

    • 16.10.2025
    Indverska kvikmyndahátíðin á Íslandi 2025 teygir anga sína til Akureyrar helgina 18. og 19. október.
Sjá meira