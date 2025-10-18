Ferðaskrifstofan Hrísey ferðir

18. október, 2025 - 13:22 Margrét Þóra Þórsdóttir
Nemendur í 6 til 9 bekk Hríseyjarskóla unnu skemmtilegt og áhugavert verkefni sem tengdist inn í fle…
Nemendur í 6 til 9 bekk Hríseyjarskóla unnu skemmtilegt og áhugavert verkefni sem tengdist inn í flest fög, en þeir opnuðu ferðaskrifstofu og buðu upp á fjölbreyttar ferðir sem hlutu góðar viðtökur. Myndir Heimasíða Hríseyjarskóla

„Okkur fannst vinnan við ferðaskrifstofuna skemmtilegt og áhugavert verkefni,“ skrifa þeir Johan Jörundur Rask í 6. bekk og Patrekur Ingólfsson, 9. bekk Hríseyjarskóla, en nemendur í 6.-9. bekk skólans bjuggu til ferðaskrifstofu á dögunum í tengslum við þema sem var sjálfbærni og landafræði. Einnig héldu þeir nafna- og merkjasamkeppni.

Ferðaskrifstofan fékk nafnið Hrísey ferðir og allir völdu sér land til að fræðast um. „Við tengdum verkefnið í flest fög eins og íslensku, ensku, dönsku, UT, stærðfræði og fleira. Í íslensku gerðum við t.d. plaköt í ensku gerðum við meðal annars bæklinga um landið okkar og í UT gerðum við nafnspjöld og merki ferðaskrifstofurnar. Í stærðfræði skoðuðum við verð á flugi, gistingu og afþreyingu. Við gerðum tilboðspakka fyrir fjölskyldur og einstaklinga,“ skrifa þeir félagar á heimasíðu skólans.

Ferðaskrifstofa er ekki ferðaskrifstofa nema þar séu bæklingar

Í lokin var opnuð ferðaskrifstofa í Fjarbúðinni. Hægt var að hringja eða mæta til að kynna sér starfsemi ferðaskrifstofunnar og panta ferðir. Skemmst er frá því að segja að krakkarnir seldu helling af ferðum, fengu mikið af pöntunum, og viðskiptavinir voru ánægðir með góð kjör og fjölbreyttar ferðir.

Til baka

Nýjast

  • Ferðaskrifstofan Hrísey ferðir

    • 18.10.2025
    „Okkur fannst vinnan við ferðaskrifstofuna skemmtilegt og áhugavert verkefni,“ skrifa þeir Johan Jörundur Rask í 6. bekk og Patrekur Ingólfsson, 9. bekk Hríseyjarskóla, en nemendur í 6.-9. bekk skólans bjuggu til ferðaskrifstofu á dögunum í tengslum við þema sem var sjálfbærni og landafræði. Einnig héldu þeir nafna- og merkjasamkeppni.

  • Áskoranir og tækifæri í heimskautarétti

    • 18.10.2025
    Í vikunni eftir að Hringborð Norðurslóða (e. Arctic Circle Assembly) fer fram í Reykjavík dagana 16.–18. október verður 18. málþingið um heimskautarétt haldið í Nuuk á Grænlandi 22.–24. október. Málþingið er skipulagt af Háskólanum á Akureyri og Ilisimatusarfik (Háskólanum á Grænlandi).

  • Golfklúbbur Akureyrar - Stærsta árið hjá klúbbnum til þessa

    • 18.10.2025
    „Þetta hefur verið allra stærsta árið okkar hjá Golfklúbbi Akureyrar hingað til. Félagsmönnum hefur fjölgað umtalsvert og aðsókn var mjög góð, mikil aukning á milli ára,“ segir Steindór Ragnarsson framkvæmdastjóri Golfklúbbs Akureyrar. Haustið hefur verið milt og gott og margir kylfingar hafa nýtt sér veðurblíðuna og eru enn að. Mikið líf er á Jaðarsvelli allt árið um kring.

  • Listasafnið á Akureyri: Þriðjudagsfyrirlestur - Jón Haukur Unnarsson fjallar um Mannfólkið breytist í slím

    • 17.10.2025
    Þriðjudaginn 21. október kl. 16.15 heldur Jón Haukur Unnarsson, tónlistarmaður, Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu á Akureyri undir yfirskriftinni Mannfólkið breytist í slím. Aðgangur er ókeypis.

  • Bæjarráð samþykkir uppfærða gjaldskrá hjá fræðslu- og lýðheilsusviði

    • 17.10.2025
    „Á þessum tímapunkti get ég ekki samþykkt gjaldskrá leikskóla nema að undangenginni könnun á viðhorfi foreldra til þeirra breytinga sem gerðar voru þegar sex tíma dvöl varð gjaldfrjáls,“ segir Sunna Hlín Jóhannesdóttir bæjarfulltrúi B-lista.

  • Ánægja með þjónustu HSN aldrei mælst hærri

    • 17.10.2025
    Niðurstöður úr nýrri þjónustukönnun sýna að HSN heldur áfram að styrkja þjónustu sína og byggja upp traust á meðal íbúa svæðisins.

  • Samþætting sölu, veiða og vinnslu lykilatriði í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja

    • 17.10.2025
    Jón Sigurðsson stjórnarformaður Samherja hf. hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu. Hann var forstjóri stoðtækjafyrirtækisins Össurar ‏í 26 ár og hefur setið í stjórnum fjölmargra félaga, bæði hér á landi og erlendis.

  • Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar fékk hvatningarverðlaun

    • 17.10.2025
    Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar var eitt fjögurra íþrótta- og ungmennafélaga sem hlutu Hvatningarverðlaun UMFÍ á Sambandsþingi þess um liðna helgi. Segir í umsögn að framlag teymisins til öryggis og velferðar iðkenda og gesta i Skautahöllinni á Akureyri sé ómetanlegt.

  • Ítalski gítarleikarinn Simone Salvatori á tónleikum i Hofi

    • 17.10.2025
    Ítalski gítarleikarinn Simone Salvatori kemur fram á tónleikum í Hömrum í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri á sunnudag, 19. október og hefjast þeir klukkan16. Tónleikarnir eru hluti af tónleikaröð Tónlistarfélags Akureyrar-Hvítar Súlur.
Sjá meira