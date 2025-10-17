Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar fékk hvatningarverðlaun

Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar var eitt fjögurra íþrótta- og ungmennafélaga sem hlutu Hvatningarverðlaun UMFÍ á Sambandsþingi þess um liðna helgi. Segir í umsögn að framlag teymisins til öryggis og velferðar iðkenda og gesta i Skautahöllinni á Akureyri sé ómetanlegt.
Heilbrigðisteymið var stofnað haustið 2023 að frumkvæði Jóhanns Þórs Jónssonar, sjúkraflutninga- og slökkviliðsmanns. Það hefur frá fyrsta degi starfað á sjálfboðaliðagrunni. Í teyminu eru í dag um 14 einstaklingar, flestir foreldrar iðkenda, sem allir starfa í heilbrigðisgeiranum – læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraflutningamenn og sjúkraliðar.
Teymið stóð vaktina á sínum fyrsta vetri á 53 viðburðum og náði nánast alltaf að manna vaktir. Teymið er á öllum heimaleikjum skautafélagsins – bæði hjá meistaraflokkum og yngri flokkum – auk þess að sinna helgarmótum.
Heilbrigðisteymið hefur brugðist við þegar óhöpp og veikindi hafa komið upp í röðum leikmanna og áhorfenda auk þess að halda skrá yfir öll óhöpp sem verða í leikjum og á æfingum sem nýtist félaginu við að greina umfang og eðli meiðsla.
Frumkvæðið á hokkípabbinn, Jóhann Þór Jóhann en hann starfað sem sjúkraflutninga- og slökkviliðsmaður í rúm 30 ár og margoft staðið vaktina á hokkíleikjum