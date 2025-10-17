Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar fékk hvatningarverðlaun

17. október, 2025 - 10:07 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jóna Jónsdóttir formaður ÍBA tók við hvatningarverðlaununum.
Jóna Jónsdóttir formaður ÍBA tók við hvatningarverðlaununum.

Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar var eitt fjögurra íþrótta- og ungmennafélaga sem hlutu Hvatningarverðlaun UMFÍ á Sambandsþingi þess um liðna helgi. Segir í umsögn að framlag teymisins til öryggis og velferðar iðkenda og gesta i Skautahöllinni á Akureyri sé ómetanlegt.

Heilbrigðisteymið var stofnað haustið 2023 að frumkvæði Jóhanns Þórs Jónssonar, sjúkraflutninga- og slökkviliðsmanns. Það hefur frá fyrsta degi starfað á sjálfboðaliðagrunni. Í teyminu eru í dag um 14 einstaklingar, flestir foreldrar iðkenda, sem allir starfa í heilbrigðisgeiranum – læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraflutningamenn og sjúkraliðar.

Teymið stóð vaktina á sínum fyrsta vetri á 53 viðburðum og náði nánast alltaf að manna vaktir. Teymið er á öllum heimaleikjum skautafélagsins – bæði hjá meistaraflokkum og yngri flokkum – auk þess að sinna helgarmótum.

Heilbrigðisteymið hefur brugðist við þegar óhöpp og veikindi hafa komið upp í röðum leikmanna og áhorfenda auk þess að halda skrá yfir öll óhöpp sem verða í leikjum og á æfingum sem nýtist félaginu við að greina umfang og eðli meiðsla.

Frumkvæðið á hokkípabbinn, Jóhann Þór Jóhann en hann starfað sem sjúkraflutninga- og slökkviliðsmaður í rúm 30 ár og margoft staðið vaktina á hokkíleikjum

Til baka

Nýjast

  • Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar fékk hvatningarverðlaun

    • 17.10.2025
    Heilbrigðisteymi Skautafélags Akureyrar var eitt fjögurra íþrótta- og ungmennafélaga sem hlutu Hvatningarverðlaun UMFÍ á Sambandsþingi þess um liðna helgi. Segir í umsögn að framlag teymisins til öryggis og velferðar iðkenda og gesta i Skautahöllinni á Akureyri sé ómetanlegt.

  • Ítalski gítarleikarinn Simone Salvatori á tónleikum i Hofi

    • 17.10.2025
    Ítalski gítarleikarinn Simone Salvatori kemur fram á tónleikum í Hömrum í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri á sunnudag, 19. október og hefjast þeir klukkan16. Tónleikarnir eru hluti af tónleikaröð Tónlistarfélags Akureyrar-Hvítar Súlur.

  • 600Klifur opnar á Akureyri

    • 16.10.2025
    „Við fengum til okkar yfir 300 manns að klifra um helgina og annan eins fjölda sem kom að skoða aðstöðuna að Dalsbraut 1, Aðstaðan er vegleg og verður stór viðbót í afþreyingu bæjarins,“ segir Katrín Kristjánsdóttir einn eigenda. 600Klifur, ný klifuraðstaða á Akureyri var opnuð um liðna helgi. Aðstaðan er við Dalsbraut 1 þar sem í boði er glæsileg íþróttaaðstaða fyrir börn jafnt sem fullorðna þar sem bæði er hægt að æfa og skemmta sér. Salurinn hefur verið í smíðum síðan á liðnu ári.

  • Finnum fyrir ríkum stuðningi í samfélaginu

    • 16.10.2025
    Opið hús var á dag- og göngudeild geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri í tilefni af alþjóðlegum heilbrigðisdegi og fjölmargir gestir litu við.

  • ASÍ - Ályktar um atvinnuástandið á Húsavík

    • 16.10.2025
    Í ályktun ASÍ sem var að berast er lýst yfir miklum áhyggjum af atvinnuástandinu í Þingeyjarsýslum og skorað á stjórnvöld að koma að málinu af fullum krafti. Framsýn og Þingiðn fagna þessum stuðningi. Ályktunin er eftirfarandi:

  • Indversk kvikmyndahátíð á Akureyri um helgina

    • 16.10.2025
    Indverska kvikmyndahátíðin á Íslandi 2025 teygir anga sína til Akureyrar helgina 18. og 19. október.

  • Á­vinningur fyrri ára í hættu

    • 16.10.2025
    Heilbrigðiskerfið okkar er ein af grunnstoðum samfélagsins. Á síðasta kjörtímabili náðust mikilvægir áfangar í að bæta þjónustu en nú horfum við hins vegar upp á fjölmörg merki um afturför, þar sem nýjar ákvarðanir stjórnvalda virðast grafa undan þeim árangri sem náðst hefur. Sérstaklega blasir þetta við á landsbyggðinni, þar sem íbúar utan höfuðborgarsvæðisins eins og á Akureyri og nágrenni finna nú fyrir skerðingu þjónustu og aukinni byrði.

  • ÁFALLAHJÁLP ÞJÓÐKIRKJUNNAR

    • 15.10.2025
    Mig langar á þessu hausti til að minna á áfallahjálp og sorgarstuðning Þjóðkirkjunnar í landinu og minnast sérstaklega á það sem er í boði hér á Akureyri fyrir bæjarbúa og nærsveitir. Frá árinu 2013 hefur verið hér starfræktur hópur sem nefnist Dagrenning og undirrituð haldið utan um en þar hittast foreldrar sem misst hafa börn og veita hvert öðru virka hlustun og jafningjastuðning.

  • Bréf frá Stórutjarnarskóla um We-Við-Meie

    • 15.10.2025
    Í vor fengum við, nemendur í elstu bekkjum Stórutjarnaskóla og Sigríður Árdal og Marika Alavere, styrk úr Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins til að vinna að alþjóðlegu ungmennaverkefni sem ber nafnið „We – Við – Meie“. Markmið verkefnisins var að efla samskipti, samvinnu og sjálfstraust þátttakenda. Kynnast ólíkri menningu og skoða og kynnast náttúrunni og vekja okkur til umhugsunar af hverju við þurfum að hugsa um náttúruna.
Sjá meira