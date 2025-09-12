Íslenska sjókonan - skapandi námskeið í Sigurhæðum

Tveggja daga námskeið verður haldið í Sigurhæðum á Akureyri um næstu helgi þar sem ímyndunaraflið fær að ráða för. 8-10 ára börn kafa ofan í sögu íslensku sjókonunnar, búa til persónur, sögur og ævintýri úr efni sem finnst í fjörunni. Í lok námskeiðsins verður haldin sýning á afrakstri barnanna fyrir foreldra, aðstandendur og gesti þar sem verk þeirra verða saman að spennandi og lifandi heild. Leiðbeinendur eru Marsibil Sól Þórarinsdóttir Blöndal og Salóme Bregt Hollanders en þær eru báðar útskrifaðar frá Listaháskóla Íslands og fæddar og uppaldar á Akureyri og í Eyjafirði. Þær hafa mikla reynslu af skapandi vinnu með börnum.
Örva ímyndunaraflið og æfa börn í skapandi miðlun
Á námskeiðinu er lögð rík áhersla á tengingu barna við hafið í gegnum frásagnir af lífi, raunum og afli íslensku sjókonunnar ásamt því að örva ímyndunarafl barnanna
í gegnum hlutbundna á skynræna nálgun á viðfangsefninu. Markmiðið er að börnin æfi skapandi miðlun og þrói listræna tengingu við viðfangsefni námskeiðsins.
Börnin fá að hlusta á hljóðverk byggt á sjávarhljóðum, öldugangi, fuglakvaki og fjöruskrölti. Börnin fá ýmsa hluti sem fundist hafa í fjöru t.d. gamlar töskur, rekavið, skeljar, lykla,
spegla, bein, kaðla eða aðra smáhluti; hver hlutur geymir sína sögu, afdrif og ævintýri og þau velja sér einn hlut og skapa honum persónu, karakter og sögu. Markmiðið meðnámskeiðinu er að örva ímyndunarafl barna í gegnum hlutbundna og skynræna nálgun og einnig að skapa sögulega tengingu barna við hafið út frá frásögnum um íslenskar sjókonur.
Leiðbeinendurnir Marsibil Sól Þórarinsdóttir Blöndal og Salóme Bregt Hollanders
Námskeiðið hlaut styrk úr Barnamenningarsjóði Íslands og það er ekkert þátttökugjald en 2.000 kr í skráningargjald og mikilvægt er að skrá börnin hjá flora.akureyri@gmail.com
Lengd námskeiðsins eru tveir dagar, laugardagur 13. september og sunnudagur 14. september kl. 13-16, ásamt lokasýningu fyrir foreldra, aðstandendur og gesti kl. 16 á sunnudaginn.