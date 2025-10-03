Hverfisfundir í Lundar- og Glerárskóla í næstu viku

Akureyrarbær heldur áfram fundaröð sem hófst í vor þar sem boðað er til hverfafunda með bæjarstjóra og bæjarfulltrúum í grunnskólum bæjarins. Á mánudaginn 6. október fer fram fundur í Glerárskóla og miðvikudaginn 8. október fer fram fundur í Lundarskóla.
Á fundunum er lagt upp með tvær meginspurningar:
Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri opnar hvern fund með stuttu ávarpi, en síðan brjóta íbúar umrædds hverfis spurningarnar tvær hér að ofan til mergjar. Bæjarfulltrúar verða í salnum og hafa það hlutverk að skrifa niður þær hugmyndir, umkvartanir, lof og last, sem fram koma í umræðuhópum íbúanna. Megináhersla verður lögð á að samtalið fari fram á forsendum bæjarbúa.
Niðurstöðum fundanna, ábendingum og hugmyndum, verður komið í réttan farveg og á framfæri við stjórnendur sveitarfélagsins og pólitískt kjörna fulltrúa til frekari úrvinnslu.
Fundirnir hefjast klukkan 17. Boðið verður upp á léttar kaffiveitingar. Öll velkomin.