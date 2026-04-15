Hver er skráður þinn nánasti aðstandandi í sjúkraskrá?

Í apríl fer af stað vitundarvakning varðandi skráningu nánasta aðstandanda í sjúkraskrá sjúklinga. Markmiðið með verkefninu er að vekja athygli sjúklinga á skráningu nánasta aðstandanda í sjúkraskrá og hvetja þá til að uppfæra skráninguna eftir þörfum.
Upplýsingar úr sjúkraskrá eru heilsufarsupplýsingar sem teljast til viðkvæmra persónuupplýsinga og gilda um þær strangar reglur bæði út frá lögum um sjúkraskrár og persónuverndarlögum. Skiptir því lykilmáli að gæta að öruggi upplýsinganna og tryggja að upplýsingar sem þar er að finna séu tryggðar með viðeigandi hætti og þess gætt að upplýsingarnar verði ekki óviðkomandi aðilum aðgengilegar.
Sjúkraskrárkerfið býður upp á nokkra möguleika á skráningum aðstandenda og getur sjúklingur valið hvernig og hvort hans aðstandendur eru skráðir. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn séu meðvitaðir um þessar mismunandi skráningar í sjúkraskrá og veiti aðeins upplýsingar um aðstandanda með leyfi sjúklings eða í samræmi við skráningu. Þetta getur til dæmis verið nánasti aðstandandi sem hafa skal samband við í neyðartilvikum, aðstandandi sem má fá upplýsingar.
Vissir þú að....
Nánasti aðstandandi er sá aðili sem hringt er í, í neyðartilvikum?
Þú getur veitt nánasta aðstandanda heimild til að fá heilsufarsupplýsingar um þig?
Þú getur skráð nokkra aðstandendur sem hafa heimild að fá heilsufarsupplýsingar um þig?
Þú getur óskað eftir að aðstandandi megi ekki fá upplýsingar um þig?
SAk er óheimilt að veita aðstandendum upplýsingar um sjúkling nema aðstandandi er skráður að hann megi fá upplýsingar um sjúkling eða sjúklingur hefur veitt samþykki sitt?
Börn sem hafa náð 16 ára aldri eru sjálfstæðir þjónustunotendur innan heilbrigðiskerfisins. Því þarf að liggja fyrir samþykki þeirra að nánasti aðstandandi megi fá upplýsingar um aðila sem hafa náð 16 ára aldri?
Þú getur fengið upplýsingar um hver er skráður þinn nánasti aðstandandi í móttöku SAk