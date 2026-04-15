Hver er skráður þinn nánasti aðstandandi í sjúkraskrá?

15. apríl, 2026 - 13:24 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Í apríl fer af stað vitundarvakning varðandi skráningu nánasta aðstandanda í sjúkraskrá sjúklinga. Markmiðið með verkefninu er að vekja athygli sjúklinga á skráningu nánasta aðstandanda í sjúkraskrá og hvetja þá til að uppfæra skráninguna eftir þörfum.

Upplýsingar úr sjúkraskrá eru heilsufarsupplýsingar sem teljast til viðkvæmra persónuupplýsinga og gilda um þær strangar reglur bæði út frá lögum um sjúkraskrár og persónuverndarlögum. Skiptir því lykilmáli að gæta að öruggi upplýsinganna og tryggja að upplýsingar sem þar er að finna séu tryggðar með viðeigandi hætti og þess gætt að upplýsingarnar verði ekki óviðkomandi aðilum aðgengilegar.

Sjúkraskrárkerfið býður upp á nokkra möguleika á skráningum aðstandenda og getur sjúklingur valið hvernig og hvort hans aðstandendur eru skráðir. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn séu meðvitaðir um þessar mismunandi skráningar í sjúkraskrá og veiti aðeins upplýsingar um aðstandanda með leyfi sjúklings eða í samræmi við skráningu. Þetta getur til dæmis verið nánasti aðstandandi sem hafa skal samband við í neyðartilvikum, aðstandandi sem má fá upplýsingar.

Vissir þú að....

  • Nánasti aðstandandi er sá aðili sem hringt er í, í neyðartilvikum?

  • Þú getur veitt nánasta aðstandanda heimild til að fá heilsufarsupplýsingar um þig?

  • Þú getur skráð nokkra aðstandendur sem hafa heimild að fá heilsufarsupplýsingar um þig?

  • Þú getur óskað eftir að aðstandandi megi ekki fá upplýsingar um þig?

  • SAk er óheimilt að veita aðstandendum upplýsingar um sjúkling nema aðstandandi er skráður að hann megi fá upplýsingar um sjúkling eða sjúklingur hefur veitt samþykki sitt?

  • Börn sem hafa náð 16 ára aldri eru sjálfstæðir þjónustunotendur innan heilbrigðiskerfisins. Því þarf að liggja fyrir samþykki þeirra að nánasti aðstandandi megi fá upplýsingar um aðila sem hafa náð 16 ára aldri?

Þú getur fengið upplýsingar um hver er skráður þinn nánasti aðstandandi í móttöku SAk

  • Lóan er komin og sumarkvíðinn líka

    • 15.04.2026
    Sumarið er tími fjölskyldunnar, samveru og frelsis. Eða það ætti að minnsta kosti að vera það, ekki satt? Hjá mörgum barnafjölskyldum er sumarið þó tími púsluspils, samviskubits og kvíða.

  • Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum!

    • 15.04.2026
    Menning og listir eru svona spariorð. Mest notuð spari og líka alltof sparlega! Það er helst á tyllidögum og í aðdraganda kosninga að þau eru dregin fram. Þegar kreppir að eru það menning og listir sem verða oft fyrst fyrir barðinu á niðurskurðinum. Og maður skilur að það sé sársaukaminna en að skera niður á velferðasviði sem dæmi. En það gleymist að menning og listir eru líka velferð. Ég hef sjálf orðið vitn að því að börn sem voru ekki að finna sig í íþróttum eða öðru félagsstarfi hafi gjörsamlega blómstrað í leiklist og komið sjálfum sér og öllum í kringum sig á óvart. Fundið styrk sinn, rödd og hæfileika; eignast nýtt líf hreinlega.

  • Vöndum okkur

    • 15.04.2026
    Ríkisstjórnin hefur lagt til að þjóðin greiði atkvæði í lok ágúst um hvort halda eigi áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Slík ákvörðun snertir grundvallarhagsmuni þjóðarinnar og framtíðarsýn til lengri tíma. Það er því eðlilegt og mikilvægt að gerðar séu ríkar kröfur til slíkrar atkvæðagreiðslu.

  • ELDRI MAÐUR FER Í FRAMBOÐ

    • 15.04.2026
    Það voru margir undrandi þegar í ljós kom að einn listinn (S-listinn) hefur mig, fjörgamlan manninn, í framboði. Að vísu neðst á listanum en sumir tala um það sé heiðurssæti sem er auðvitað ekki verra en hvað annað því einhver verður að vera síðastur enda segir á góðum stað að þeir síðustu verði fyrstir áður en yfir lýkur. En að öllu gamni slepptu þá sýnist mér að þessi ágæti listi geymi margt ungt og efnilegt fólk sem er víst til að fleyta bænum okkur góða úr þeirri værð og fjarlægð frá íbúum hans sem einkennt hefur bæjarstjórn undanfarin ár.

  • Framkvæmdir og götulokanir í kringum Lækjargötu

    • 14.04.2026
    Á heimasíðu Akureyrarbæjar er sagt frá þvi að komið sé að endurnýjun á regnvatnslögn í Lækjargötu, frá Spítalavegi og til austurs í gegnum gangstétt að Hafnarstræti. Framkvæmdir hefjast um miðjan apríl og munu standa yfir í rúma tvo mánuði segir ennfremur í áðurnefndri tilkynningu.

  • Brúðuleiksýningin Rót frumsýnd á Akureyri í þessum mánuði

    • 14.04.2026
    Rót er ljóðræn brúðuleiksýning fyrir alla fjölskylduna eftir leikhópinn Handbendi. Umfjöllunarefnið er hvernig það er að alast upp milli menningarheima, en móðir Óla er af erlendu bergi brotinn og faðir hans íslenskur. Líf Óla stekkur stakkaskiptum þegar amma hans frá Suður-Ameríku kemur í heimsókn og hann uppgötvar nýjan hluta af sjálfum sér.

  • Aukin þjónusta við sjúklinga með ristilsjúkdóma á Sjúkrahúsinu á Akureyri

    • 14.04.2026
    Á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur á síðustu misserum verið byggð upp aukin sérhæfð þjónusta í aðgerðum á ristli. Tveir skurðlæknar við sjúkrahúsið, sem hafa sérþekkingu á neðri meltingarvegi, hafa leitt þá uppbyggingu samhliða almennum skurðlækningum sínum.

  • Stelpurnar unnu frækinn sigur á Portúgal og stuðningsmenn fengu „Besta bitann af þorskinum“

    • 14.04.2026
    Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér farseðilinn á EM eftir frækinn sigur á Portúgal í hreinum úrslitaleik á Ásvöllum á sunnudaginn. Frítt var á leikinn í boði Samherja og starfsfólk félagsins bauð stuðningsmönnum upp á „Besta bitann af þorskinum" á leiknum.
