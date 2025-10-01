Húsavík - Fundarmenn uggandi vegna stöðu mála hjá PCC á Bakka

01. október, 2025 - 19:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kári Marís Guðmundsson framkvæmdastjóri PCC Myndir Framsýn
Kári Marís Guðmundsson framkvæmdastjóri PCC Myndir Framsýn

Framsýn stéttarfélag stóð fyrir félagsfundi í gær um atvinnumál og stöðuna hjá PCC á Bakka sem er mjög alvarleg um þessar mundir. Þá voru lífeyrismál einnig til umræðu enda hefur almennt verkafólk áhyggjur af boðuðum skerðingum stjórnvalda á réttindum fólks í almennu lífeyrissjóðunum.

Fundurinn var fjölmennur og greinilegt var að fundarmenn höfðu miklar áhyggjur af stöðunni á Bakka en sérstakir gestir fundarins voru Kári Marís Guðmundsson framkvæmdastjóri PCC og Jóhann Steinar Jóhannsson framkvæmdastjóri Lsj. Stapa.

Eftir miklar og góðar umræður um málefni fundarins var samþykkt að álykta um atvinnu- og lífeyrismál. Meðfylgjandi ályktanirnar með fréttinni voru samþykktar samhljóða í lok fundar.

Formaður Framsýnar, Aðalsteinn Árni, fór yfir ástandið í atvinnumálum á svæðinu sem hann sagði skelfilegt enda kæmi ekki til þess að PCC næði að hefja aftur starfsemi á næstu mánuðum. Þá fór hann yfir hugmyndir stjórnvalda um að ráðast að lífeyrisréttindum verkafólks auk þess að gera grein fyrir ályktunum fundarins sem voru samþykktar samhljóða eftir umræður.

 

Ályktun
Um málefni PCC á Bakka

„Félagsfundur Framsýnar stéttarfélags, haldinn 30. september 2025, lýsir yfir þungum áhyggjum af atvinnumálum á félagssvæðinu í ljósi þess að PCC á Bakka hefur sagt upp flestum starfsmönnum fyrirtækisins.

Framsýn kallar eftir aðkomu stjórnvalda að málinu þegar í stað með raunhæfum aðgerðum sem miði að því að bæta rekstrarumhverfi PCC svo framleiðsla geti hafist á ný hjá fyrirtækinu.

Ákvörðun um að stöðva framleiðsluna byggir ekki síst á erfiðleikum á mörkuðum fyrir kísilmálm og raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastríðs. Þá bætir fríverslunarsamningur Íslands við Kína ekki samkeppnisstöðu PCC við innfluttan málm til frekari vinnslu á Íslandi.

Áhrifin af lokun PCC eru þegar farin að hafa veruleg áhrif enda um að ræða fjölmennan vinnustað auk þess sem fjöldi undirverktaka hefur treyst á starfsemi fyrirtækisins. Hátt í 200 störf tengjast beint starfsemi PCC að meðtöldum undirverktökum, það er fyrir utan afleidd störf sem telja tugi starfa til viðbótar. Þá hefur PCC lagt mikla áherslu á að skipta við verslunar- og þjónustuaðila í nærsamfélaginu auk þess að styðja myndarlega við æskulýðs- og íþróttastarfsemi á Húsavík. Á árinu 2024 varði fyrirtækið 3,7 milljörðum króna í laun, gjöld, skatta og kaup á þjónustu á svæðinu.

Fyrir liggur að rekstrarörðuleikar PCC koma til með að hafa víðtæk áhrif á getu sveitarfélagsins Norðurþings til að standa undir sínum lögbundnu skyldum gangvart íbúum vegna minnkandi tekna af starfsemi fyrirtækisins er tengist ekki síst útsvarstekjum starfsmanna, fasteigna- og hafnargjöldum.

Að mati Framsýnar stéttarfélags kemur ekkert annað til greina en að hlutaðeigandi aðilar sem tengjast starfseminni á Bakka s.s. eigendur PCC, stjórnvöld, stjórnendur Norðurþings, Landsvirkjun, Landsnet og stéttarfélög starfsmanna myndi breiðfylkingu um að tryggja frekari starfsemi PCC á Bakka til framtíðar öllum til hagsbóta. Stéttarfélögin eru reiðubúin í slíka vinnu enda miklir hagsmunir í húfi.“

Kári Marís Guðmundsson framkvæmdastjóri PCC fór yfir stöðuna hjá fyrirtækinu og svaraði fyrirspurnum fundarmanna sem höfðu miklar áhyggjur af stöðu mála enda PCC afar mikilvægt fyrir samfélagið.

 

Ályktun
Um aðför stjórnvalda að lífeyrissjóðakerfinu

„Félagsfundur Framsýnar stéttarfélags, haldinn 30. september 2025, fordæmir aðför stjórnvalda að lífeyrisréttindum verkafólks með því að afnema framlag ríkisins til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða frá og með næstu áramótum. Með þessu eru stjórnvöld að brjóta gegn samkomulagi við verkalýðshreyfinguna frá árinu 2005 sem byggir á því að tryggja að réttindaávinnsla sjóðfélaga verði jöfn milli sjóða.

Afnám á jöfnunarframlaginu bitnar sérstaklega á lífeyrissjóðum láglaunafólks þar sem örorkubyrðin er mest. Fólk í erfiðisvinnu, safnar allt að 15% lakari lífeyrisréttindum en sjóðsfélagar annarra lífeyrissjóða, þrátt fyrir að greiða sama iðgjald samkvæmt ákvæðum kjarasamninga.

Um er að ræða alvarlegt brot á jafnræði enda felur afnámið í sér kerfisbundna mismunun á hendur verkafólki. Slíkt kemur aldrei til greina, auk þess sem það er með öllu óásættanlegt að íslenskt verkafólk sé sett í verri stöðu en aðrir þegar kemur að lífeyrisréttindum.“

Jóhann Steinar Jóhannsson framkvæmdastjóri Lsj. Stapa flutti fróðlegt erindi um fyrirhugaðar breytingar á lífeyrissjóðakerfinu sem verkalýðshreyfingin hefur sagt aðför stjórnvalda að lífeyrisréttindum verkafólks en til stendur að afnema framlag ríkisins til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða frá og með næstu áramótum. 

 

 

Það er vefur Framsýnar sem fyrst segir frá

Til baka

Nýjast

  • Húsavík - Fundarmenn uggandi vegna stöðu mála hjá PCC á Bakka

    • 01.10.2025
    Framsýn stéttarfélag stóð fyrir félagsfundi í gær um atvinnumál og stöðuna hjá PCC á Bakka sem er mjög alvarleg um þessar mundir. Þá voru lífeyrismál einnig til umræðu enda hefur almennt verkafólk áhyggjur af boðuðum skerðingum stjórnvalda á réttindum fólks í almennu lífeyrissjóðunum. Fundurinn var fjölmennur og greinilegt var að fundarmenn höfðu miklar áhyggjur af stöðunni á Bakka en sérstakir gestir fundarins voru Kári Marís Guðmundsson framkvæmdastjóri PCC og Jóhann Steinar Jóhannsson framkvæmdastjóri Lsj. Stapa. Eftir miklar og góðar umræður um málefni fundarins var samþykkt að álykta um atvinnu- og lífeyrismál. Meðfylgjandi ályktanirnar með fréttinni voru samþykktar samhljóða í lok fundar.

  • Háskólinn á Akureyri hefur slitið viðræðum um sameinginu við Háskólann á Bifröst

    • 01.10.2025
    Háskólaráð Háskólans á Akureyri hefur slitið viðræðum um sameiningu við Háskólann á Bifröst. Tilkynning þar að lútandi hefur verið sent til mennta-nýsköpunar-og háskólaráðuneytisins sem og stjórnendum Háskólans á Bifröst.

  • Tónleikar í Menningarhúsinu Bergi, Dalvík.

    • 01.10.2025
    Laugardaginn 4. október kl. 16.00, verða haldnir tónleikar í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík.   KristinnSigmundsson, einn fræknasti söngvari þjóðarinnar fyrr og síðar, kemur þar fram ásamt sópransöngkonunni Helgu Rós Indriðadóttur og tenórnum Kolbeini J. Ketilssyni. Allir þessir söngvarar hafa getið sér gott orð bæði hér heima og erlendis.

  • Vestnorden ferðakaupstefnunni lýkur í dag

    • 01.10.2025
    Vestnorden ferðakaupstefnan stendur nú sem hæst í Íþróttahöllinni og í Hofi. Ráðstefnan sem stendur yfir i tvo daga var sett i gærmorgun. Vestnorden sækja fast að 500 manns sem kynna sér m.a hvað rösklega 30 ferðaþjónustu fyrirtæki á Norðurlandi hafa upp á að bjóða.

  • Grímsey - Sæfari fer í slipp í október

    • 30.09.2025
    Ferjan Sæfari fer í slipp að morgni 6. október, og er gert ráð fyrir að slipptíminn standi út mánuðinn.

  • Bjarg - opnað verður fyrir umsóknir í október

    • 30.09.2025
    Eins og áður hefur komið fram á síðunni þá er Bjarg íbúðafélag að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1-3 í Móahverfi á Akureyri.

  • Ef góður tími er settur í undirbúningsvinnuna gæti uppskeran orðið góð

    • 30.09.2025
    Hættu þessu bulli, þú veist að þetta er rétt hjá mér. Þetta er svona og hættu nú!Hvernig myndi þér líða ef vinnufélagi eða maki talaði við þig á þennan hátt? Hvaða tilfinningum myndir þú finna fyrir? Kannski reiði, depurð, særindum, brostnum vonum, ef til vill skömm. En hvernig heldur þú að barninu þínu liði ef þú talar við það á þennan hátt?

  • Ritlistarkvöld Ungskálda með Rán Flygenring

    • 30.09.2025
    Á morgun, miðvikudag, verður Ritlistarkvöld Ungskálda með Rán Flygenring í LYST í Lystigarðinum. Viðburðurinn er ætlaður ungu fólki á aldrinum 16 til 25 ára sem hefur áhuga á ritlist og sköpun. Aðgangur er ókeypis og kvöldið býður upp á einstakt tækifæri til að kynnast öðrum unghöfundum, læra eitthvað nýtt og jafnvel lesa upp eigin verk.

  • „Spennandi að sjá nýsköpunar- og þróunarvinnu verða að veruleika“

    • 29.09.2025
    Íslenskur sjávarútvegur hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum, samhliða stöðugri þróun og innleiðingu tæknilausna á sviði vél- og rafeindabúnaðar. Atli Dagsson tæknistjóri landvinnslu Samherja segir að innan félagsins sé rík áhersla lögð á að þróa og endurbæta búnað, enda markmiðið að vera leiðandi í framleiðslu hágæðaafurða á heimsvísu. Hann segir að mikil og dýrmæt þekking á þessu sviði hafi verið byggð upp hjá Samherja, sem hafi skapað möguleika á að hanna og framleiða sértækar tæknilausnir, oft á tíðum í samvinnu við tækni- og iðnfyrirtæki.
Sjá meira