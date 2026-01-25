Húsavík Framkvæmdir við frístund og félagsmiðstöð á áætlun

25. janúar, 2026 - 13:21 Margrét Þóra Þórsdóttir
Staða framkvæmda í byrjun árs 2026 er góð. Gott veður s.l haust hjálpaði til við uppsteypu hússins.
Staða framkvæmda í byrjun árs 2026 er góð. Gott veður s.l haust hjálpaði til við uppsteypu hússins.

Norðurþing vinnur nú að uppbyggingu húsnæðis undir frístund og félagsmiðstöð á Húsavík. Um er að ræða stærstu einstöku framkvæmd sveitarfélagsins í tugi ára en heildarkostnaður er áætlaður um 750-800 millj.kr. Húsið er reist sem viðbygging við Borgarhólsskóla, alls um 900 fm á tveimur hæðum. Trésmiðjan Rein ehf. er aðalverktaki og hefur með sér nokkra undirverktaka sem flestir eru heimamenn. Belkod ehf. hefur eftirlit með verkinu en hönnuðir eru Basalt arkitektar.

Staða framkvæmda í byrjun árs 2026 er góð. Gott veður í haust hjálpaði til við uppsteypu hússins. Búið er að steypa alla veggi og fyrir jól var komið þak á húsið þannig að hægt var að kynda þar yfir hátíðirnar. Byrjað er á vinnu innandyra við vatnslagnir sem og flotun og írennsli gólfa. Einnig er hafinn undirbúningur fyrir málningarvinnu og loftræstikerfi. Á neðri hæð eru komnir gluggar og hurðir og reiknað er með að í byrjun febrúar verði búið að flota í gólf þannig að hægt verði að hefjast henda við ísetningu glugga á efri hæð. Fljótlega verður hafist handa við að einangra húsið að utan og þegar vorar verður klárað að steypa tröppur og stéttar utandyra.

Verkið er allt á áætlun og reiknað með afhendingu hússins í júní. Sumarið verður nýtt í frágang lóðar þar sem koma nokkur ný leiktæki og er stefnt að því að ljúka þeim framkvæmdum fyrir skólabyrjun næsta haust.

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið - Miðbærinn á Akureyri

    • 25.01.2026
    „Sæll vinur minn, ertu ekki að vinna í miðbænum?“ sagði gamall félagi sem ég hafði ekki séð lengi. „Jú,“ svaraði ég stoltur. „Er eitthvað líf í miðbænum?“ „Já, heldur betur“ og bætti svo við „en það mætti vera meira.“

  • Húsavík Framkvæmdir við frístund og félagsmiðstöð á áætlun

    • 25.01.2026
    Norðurþing vinnur nú að uppbyggingu húsnæðis undir frístund og félagsmiðstöð á Húsavík. Um er að ræða stærstu einstöku framkvæmd sveitarfélagsins í tugi ára en heildarkostnaður er áætlaður um 750-800 millj.kr. Húsið er reist sem viðbygging við Borgarhólsskóla, alls um 900 fm á tveimur hæðum. Trésmiðjan Rein ehf. er aðalverktaki og hefur með sér nokkra undirverktaka sem flestir eru heimamenn. Belkod ehf. hefur eftirlit með verkinu en hönnuðir eru Basalt arkitektar.

  • Ekki verði vinnsluskylda á byggðakvóta í Grímsey

    • 25.01.2026
    Bæjarráð Akureyrar hefur óskað eftir því að vinnsluskylda á byggðakvóta verði felld niður í sérreglum Akureyrarbæjar um úthlutun byggðakvóta í Grímsey.

  • Brimsölt handboltastemning um borð í Björgúlfi EA 312

    • 24.01.2026
    Starfsfólk Samherja sem hafði tök á – bæði til sjós og lands - fylgdist spennt með er „Strákarnir okkar“ mættu Króötum Dags Sigurðssonar í fyrsta leik beggja liða í milliriðlum EM í handbolta í gær.

  • Sæluhús vilja fjölga gistirýmum um 180

    • 24.01.2026
    Skipulagsráð Akureyrar hefur tekið jákvætt í erindi frá Sæluhúsum á Akureyri sem reka gistiþjónustu við Búðartröð, en þeir sækja um breytingu á deiliskipulagi á lóð númer 2 við Búðartröð.

  • Vettvangsliðanámskeið í Grímsey

    • 24.01.2026
    Vettvangsliðanámskeið á vegum Sjúkraflutningaskólans var haldið í Grímsey nýverið að beiðni Heilbrigðisstofnunar Norðurlands.

  • Aldrei fleiri samtöl vegna sjálfsvígshugsana

    • 24.01.2026
    Á síðasta ári var 1.728 sinnum haft samband við 1717, Hjálparsíma Rauða krossins, vegna sjálfsvígshugsana sem er oftar en nokkru sinni áður. Árið 2024 voru slík samtöl 1.035 talsins og er aukningin milli ára því 67%. „Þrátt fyrir að hafa reglulega yfir árið tekið saman tölur um fjölda sjálfsvígssamtala sem berast 1717, og vera meðvituð um að samtölin hafa verið að þyngjast og verða alvarlegri, þá er okkur brugðið yfir heildarsamantekt ársins,“ segir Elfa Dögg S. Leifsdóttir, sálfræðingur og teymisstjóri heilbrigðisverkefna hjá Rauða krossinum.

  • Akureyrarbær og Tónræktin Samningur um tónlistarfræðslu

    • 24.01.2026
    Undirritaður hefur verið samstarfssamningur milli Akureyrarbæjar og Tónræktarinnar um styrk til tónlistarfræðslu fyrir ungt fólk. Markmið samningsins er að efla og styðja tónlistarnám ungs fólks í bænum og bjóða upp á fjölbreyttari námsleiðir, sem eykur aðgengi að skapandi námi.

  • Gistirými eykst á Akureyri

    • 23.01.2026
    Akureyri, höfuðstaður Norðurlands, gengur nú í gegnum mikla breytingu hvað varðar framboð á gistingu. Stóru hótelin, Berjaya Iceland Hotels og Hótel Kea hafa verið burðarásar í þessum rekstri árum saman og eru í fullum rekstri.
Sjá meira