HSN frestar byggingu annarrar heilsugæslustöðvar á Akureyri

Framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) hefur eftir samtöl við hagsmunaaðila og endurmat á forsendum ákveðið að fresta byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar um að minnsta kosti 5 ár.
Þjónustukönnun sem gerð var á meðal skjólstæðinga sýnir að ánægja með þjónustuna og starfsánægja hefur aukist mikið, sem sýnir að núverandi umgjörð sem sköpuð var með nýrri og glæsilegri heilsugæslustöð í Sunnuhlíð ásamt starfsemi á Hvannavöllum hefur gefið mjög góða raun. Það hefur ásamt öðru, gefið tilefni til að staldra við og endurmeta fyrri ákvörðun. Staðan verður endurmetin að fimm árum liðnum.
Stækkun núverandi húsnæðis og fagleg þróun í brennidepli
Stækkun á húsnæði heilsugæslunnar í Sunnuhlíð um allt að 250 fm fyrir klíníska starfsemi liggur fyrir en auk þess leigir HSN um 1.500 fm af húsnæði undir sálfélagslega þjónustu, heimahjúkrun, ME teymi og skrifstofustarfsemi á Akureyri. Í samstarfi við Akureyrabæ verður unnið að því að flytja heimahjúkrun og heimaþjónustu Akureyrarbæjar í gott sameiginlegt húsnæði til að styðja enn frekar við árangursríkt samstarf og þjónustu. Sálfélagsleg þjónusta sem sinnir öllu Norðurlandi mun áfram verða á Hvannavöllum en einstaka starfsfólk verður áfram staðsett á öðrum starfsstöðvum HSN. Lögð er áhersla á að auglýsa sem flest störf óstaðbundin á starfssvæðinu.
Starfsumhverfi í þróun
Mikil fagleg þróun hefur átt sér stað innan heilsugæslunnar á Akureyri, en innleiðing á teymisvinnu þar sem íbúum svæðisins er skipt upp í fjögur teymi hefur skapað betra flæði, aukið þverfaglegt samstarf og stuðlað að betri þjónustu. Þá hafa nýjar vinnuaðstæður og faglegt starf laðað að aukinn fjölda af nemum sem mikilvægt er að hafi bakland í öflugum hópi fagfólks. Jafnframt er starfsumhverfið í mikilli þróun, en nýlegar breytingar eins og styttri vinnuvika getur reynst áskorun þar sem fleiri eru fjarri á hverjum tíma og er því hagfelldara að hafa eininguna stærri til að vera betur í stakk búin að tryggja samfellu í þjónustu við skjólstæðinga.
HSN telur því skynsamlegt að staldra við, styrkja núverandi faglega þróunarvinnu og þjónustu sem og stuðla að auknu jafnvægi í gæði þjónustunnar í stað þess að kljúfa í tvennt klíníska þjónustu á þessu stigi.