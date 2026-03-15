Hrafnagilshverfi Jákvæð fyrir Hoppi

Hopp Akureyri hefur spurst fyrir um það hvort áhugi sé fyrir hendi til að þjónusta þeirra nái í Hrafnagilshverfi.
Framkvæmdaráð Eyjafjarðarsveitar hefur tekið jákvætt í hugmyndir að aukinni fjölbreytni sem felst í fararskjótum Hopp milli Hrafnagilshverfis og Akureyrarbæjar og beinir erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar.
Framkvæmdaráð leggur áherslu á að ef af þjónustunni verður þá sé rík áhersla lögð á að Hopp hjól séu eingöngu skilin eftir á afmörkuðum stöðum og fjarlægð fljótt þegar þau eru rafmagnslaus eða utan þjónustu.