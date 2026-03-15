Hrafnagilshverfi Jákvæð fyrir Hoppi

15. mars, 2026 - 15:31 Margrét Þóra Þórsdóttir
Hrafnagilshverfi Jákvæð fyrir Hoppi

Hopp Akureyri hefur spurst fyrir um það hvort áhugi sé fyrir hendi til að þjónusta þeirra nái í Hrafnagilshverfi.

Framkvæmdaráð Eyjafjarðarsveitar hefur tekið jákvætt í hugmyndir að aukinni fjölbreytni sem felst í fararskjótum Hopp milli Hrafnagilshverfis og Akureyrarbæjar og beinir erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar.

Framkvæmdaráð leggur áherslu á að ef af þjónustunni verður þá sé rík áhersla lögð á að Hopp hjól séu eingöngu skilin eftir á afmörkuðum stöðum og fjarlægð fljótt þegar þau eru rafmagnslaus eða utan þjónustu.

  Lokaorðið-Óbein áfengisdrykkja

    • 15.03.2026
    Allir vita hver skilgreining á óbeinum reykingum er og nú er ég kominn þangað, ég lendi í litlu mæli í því að stunda óbeinar reykingar. Já, takk ég er hættur að reykja.

  • Hrafnagilshverfi Jákvæð fyrir Hoppi

    • 15.03.2026
    Hopp Akureyri hefur spurst fyrir um það hvort áhugi sé fyrir hendi til að þjónusta þeirra nái í Hrafnagilshverfi. Framkvæmdaráð Eyjafjarðarsveitar hefur tekið jákvætt í hugmyndir að aukinni fjölbreytni sem felst í fararskjótum Hopp milli Hrafnagilshverfis og Akureyrarbæjar og beinir erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Framkvæmdaráð leggur áherslu á að ef af þjónustunni verður þá sé rík áhersla lögð á að Hopp hjól séu eingöngu skilin eftir á afmörkuðum stöðum og fjarlægð fljótt þegar þau eru rafmagnslaus eða utan þjónustu.

  • Hrafnagilsskóli Fengu hljóðnemakerfi og hleðslustöð

    • 15.03.2026
    Hrafnagilsskóla hefur borist vegleg gjöf frá fyrirtækinu G V Gröfum ehf. en um er að ræða vandað þráðlaust hljóðnemakerfi og hleðslustöð. Þessi nýi búnaður kemur til með að stórbæta öll hljóðgæði á samverustundum skólans.

  • Rúnar Traustason leiðir lista Samfélagsins í Norðurþingi – X-M

    • 15.03.2026
    Rúnar Traustason, rekstrarstjóri Íslandspósts á Húsavík og slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður og kjötiðnaðarmeistari leiðir M-Lista Samfélagsins í Norðurþingi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í maí.

  • Fyrir hvað á Akureyri að standa?

    • 15.03.2026
    Það er ákall víða af Norðurlandi um að Akureyri taki hlutverk sitt sem leiðandi sveitarfélag alvarlega. Bæjaryfirvöld hafa misst augun af boltanum, bærinn er hægvaxandi og bæði íbúar og fyrirtæki hafa valið að leita sér að öðrum tækifærum í nágrannasveitarfélögum. Þessu þarf að snúa við. Sem fjölmennasta sveitarfélag landshlutans hefur Akureyri alla burði til að verða framúrskarandi staður til að búa á reka fyrirtæki og heimsækja.

  • B-listi Framsóknarflokks í Norðurþingi samþykktur á fjölmennum fundi

    • 14.03.2026
    Á fjölmennum félagsfundi Framsóknarfélags Þingeyinga í morgun var borin upp tillaga um B-lista Framsóknar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar 2026

  • Framboðslisti Samfylkingar í Norðurþingi samþykktur

    • 14.03.2026
    Samfylkingin kynnti framboðslista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í Norðurþingi á félagsfundi sínum í dag, laugardag.

  • Framboðslisti Sjálfstæðismanna í Akureyrarbæ formlega samþykktur

    • 14.03.2026
    Fulltrúaráð Sjálfstæðisflokksins á Akureyri samþykkti í morgun lista flokksins til sveitarstjórnakosninga þann 17. maí næstkomandi.

  • Sindri S. Kristjánsson er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri fyrir komandi sveitarstjórnarkosninga í vor.

    • 14.03.2026
    Framboðslisti Samfylkingarinnar í Akureyri fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar var samþykktur samhljóða á félagsfundi í hádeginu í dag í húsakynnum félagsins.
