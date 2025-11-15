Hrafnagilsbúið tilnefnt sem ræktunarbú ársins

15. nóvember, 2025 - 09:00 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jón Elvar tók á móti viðurkenningu fyrir tilnefninguna og auk þess við verðlaunum, f.h. Árna Björns …
Jón Elvar tók á móti viðurkenningu fyrir tilnefninguna og auk þess við verðlaunum, f.h. Árna Björns Pálssonar, afreksknapa, fyrir hæstu aðaleinkunn klárhrossa 2025, en þau verðlaun hlaut hann fyrir glæsilegan árangur með stóðhestinn Miðil frá Hrafnagili Mynd á vefsíðu Eyjafjarðarsveitar fengin af facebook færslu Berglindar Kristinsdóttur

Hrafnagilsbúið í Eyjafjarðarsveit var eitt af 12 hrossaræktarbúum sem fagráð í hrossarækt valdi til árlegrar heiðursviðurkenningar Bændasamtaka Íslands, sem ræktunarbú ársins. Þetta kemur fram á vefsíðu Eyjafjarðarsveitar.

Á Hrafnagili búa hjónin Jón Elvar Hjörleifsson og Berglind Kristinsdóttir. Í um 20 ár hefur Jón Elvar ræktað hross kennd við Hrafnagil. Hvað varðar ræktunarmarkið hefur Jóni Elvari ekki vafist tunga um tönn (frekar en oft áður) þegar hann tíundaði þau í viðtali við Eiðfaxa 21. mars 2021:

„Ég legg mesta áherslu á fótaburð og fas, háar herðar og gott geðslag. Ég þoli yfirleitt ekki 4wd skriðdrekahross. Þau eiga að setjast á rassinn. Annars er þetta allt gott í bland. Flestar mínar hryssur eru alhliða þó ég noti oftast klárhesta. Annars er ég að reyna að halda í gamla stofninn hér á Hrafnagili sem Hjalti Jósefsson og Pálína áttu."

Glæsilegur árangur

Skemmst er frá því að segja að um síðastliðna helgi, á hinni árlegu hrossaræktarráðstefnu fagráðs hrossabænda, Bændasamtaka Íslands, tók Jón Elvar á móti viðurkenningu fyrir tilnefninguna og auk þess við verðlaunum, f.h. Árna Björns Pálssonar, afreksknapa, fyrir hæstu aðaleinkunn klárhrossa 2025, en þau verðlaun hlaut hann fyrir glæsilegan árangur með stóðhestinn Miðil frá Hrafnagili sem náði 9,12 í aðaleinkunn, án skeiðs. Stóðhesturinn Miðill frá Hrafnagili er aðeins 5 vetra og er þetta afburðaárangur hjá ekki eldri gæðingi. Miðill er kominn í eigu Önju Egger-Meier en verður áfram í höndum Árna Björns.

Til baka

Nýjast

  • Hrafnagilsbúið tilnefnt sem ræktunarbú ársins

    • 15.11.2025
    Hrafnagilsbúið í Eyjafjarðarsveit var eitt af 12 hrossaræktarbúum sem fagráð í hrossarækt valdi til árlegrar heiðursviðurkenningar Bændasamtaka Íslands, sem ræktunarbú ársins. Þetta kemur fram á vefsíðu Eyjafjarðarsveitar.

  • Tími kominn til að hugsa um landið allt

    • 15.11.2025
    Bestu ákvarðanirnar eru teknar þegar við sjáum heildarmyndina. Til að sjá heildarmyndina verðum við að horfa út fyrir nærumhverfi okkar og sjá landið allt, fólkið allt. Núverandi ríkisstjórn virðist þó ekki vera alveg sammála þessu sjónarmiði. Hún sér landið okkar í gegnum þröngan glugga höfuðborgarinnar. Þetta hefur þær afleiðingar að dregið er sífellt úr þjónustu á landsbyggðinni, fjármunum er frekar beint að þéttbýlinu og reglur settar án þess að spurt sé hvernig þær snerta fólk sem býr og starfar utan höfuðborgarsvæðisins.

  • Norðurorka varar við svikapósti

    • 14.11.2025
    Norðurorka vekur athygli á svikapósti með fyrirsögninni Val á raforkusala, þar sem tilkynnt er um ógreiddan rafmagnsreikning. Í framhaldinu er viðtakanda boðið að smella á greiðslusíðu og slá inn kóða sem fylgir póstinum til að ganga frá greiðslu.

  • Með því að efla millilandaflug um Akureyrarvöll skapast ný tækifæri

    • 14.11.2025
    „Akureyrarflugvöllur er mikilvæg innviða- og atvinnuuppbygging fyrir allt Norðurland eystra og raunar fyrir landið í heild. „Með eflingu flugs um Akureyri skapast ný tækifæri fyrir ferðaþjónustu, útflutning, erlendar fjárfestingar og tengsl við alþjóðamarkaði sem nýtast landinu öllu,“ segir í ályktun sem Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, SSNE samþykktu á haustþingi sínu.

  • „Ég elska landsbyggðina og Akureyri er svo sannarlega frábær háskólabær!“

    • 14.11.2025
    Sigurður Eyjólfur er stúdent við Sálfræðideild Háskólans á Akureyri og gaf út sína fyrstu bók á árinu sem ber heitið „Ég er ekki fullkominn“. Bókin fjallar um hamlandi kvíða sem Sigurður hefur tekist á við í gegnum árin.Hann kynnti bókina í Pennanum Eymundssyni á Akureyri síðasta fimmtudag, þar sem viðtökur voru afar hlýjar.

  • Listasafnið á Akureyri: Femina Fabula kveður um helgina

    • 14.11.2025
    Sýndarveruleikasýningunni Femina Fabula, sem stendur nú yfir í sal 08 í Listasafninu á Akureyri, lýkur næstkomandi sunnudag. Sýningin hefur hlotið mikil og góð viðbrögð gesta safnsins og hafa yfir sjöhundruð manns borið hana augum á síðustu sex vikum. Sýningin byggir á hugmyndum sex sviðslistakvenna sem tjá kvenlega næmni og krafta með aðstoð sýndarveruleikagleraugna. Verkin urðu til í samvinnu þeirra við myndlistarkonuna Kirsty Whiten og leikstjórann Kristján Ingimarsson, sem er listrænn stjórnandi verksins.

  • Matargafir og NorðurHjálp snúa bökum saman

    • 14.11.2025
    „Staðan er bara hreint út sagt ömurleg. Með þessari samvinnu erum við að bregðast við aukinni ásókn í aðstoð úr samfélaginu um þessar mundir og vonum svo sannarlega að við komust í gegnum þá þungu mánuði sem fram undan eru,“ segir Sigrún Steinarsdóttir hjá Matargjöfum á Norðurlandi. Tvö mannúðarfélög sem starfa á Akureyri og sinna Norðurlandi öllu hafa tekið ákvörðun um að láta reyna á samstarf sín á milli, en þetta eru félögin Matargjafir og NorðurHjálp.

  • Fasteignaskattsprósenta lækkar! – fjárhagsleg ábyrgð og framtíðarsýn fyrir Akureyrarbæ

    • 13.11.2025
    Eitt af meginhlutverkum bæjarstjórnar er að byggja upp stöðugt, öflugt og framsækið samfélag þar sem íbúar og fyrirtæki dafna í góðu umhverfi til búsetu og rekstrar.

  • 3+30+300 reglan í undirbúningi á Akureyri

    • 13.11.2025
    Á heimasíðu Akureyrar, akureyri.is má  lesa að bærinn  stefnir að því að útfæra svokallaða 3+30+300 meginreglu þegar kemur að skipulagi og þéttingu byggðar. Unnið er að undirbúningi með því að kortleggja stöðuna á Akureyri í dag.
Sjá meira