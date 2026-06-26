Hópur frá Súlum í hálendisgæslu

Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið hefur gert þriggja ára samstarfssamning við Akureyrarakademíuna. Markmið samningsins er m.a. að styrkja umgjörð sjálfstæðra rannsakenda auk þess að efla þekkingardrifna starfsemi og fræðastarf.
Heilsugæslan á Akureyri (HSN) hefur fengið afhentar rausnarlegar gjafir frá Lionsklúbb Akureyrar, Lionsklúbbnum Ösp og LCIF Lions Clubs International Foundation sem munu efla greiningu, meðferð og eftirfylgd sjúklinga til muna. Gjafirnar voru afhentar við formlega athöfn 25. júní 2026 og fela í sér þrjú sérhæfð tæki sem styrkja klíníska þjónustu stofnunarinnar verulega.
Hið margrómaða músíkalska par, Kristjana Stefáns tónskáld og söngkona og Svavar Knútur söngvaskáld, blása til tvennra tónleika í júní til að fagna fimmtán ára afmæli þeirra fyrstu dúettaplötu, sem bar nafnið „Glæður“ og kom út 2011.
Nýr framsækinn meirihluti tók við hér á Akureyri í vor. Meirihluti sem ætlar að sinna samfélagslegri ábyrgð. Í samræmi við málefnasamning meirihlutans er lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn og virka þátttöku í því verkefni að vinna gegn verðbólgu og vöxtum hefur verið lagður fram aðgerðapakki í nokkrum liðum sem samþykktur var af öllum fulltrúum í bæjarráði.
Ræða Karls Frímannssonar, skólameistara Menntaskólans á Akureyri, við útskrift skólans 17. júní sl. hefur vakið mikla athygli. Þar lýsti Karl stöðu framhaldsskólanna af mikilli hreinskilni um leið og hann fullyrti að málefni framhaldsskóla hafi verið vanrækt um langt skeið, framtíðarsýn stjórnvalda sé óskýr og aðgerðaleysi hafi lengi einkennt málaflokkinn. Þegar skólameistari eins af elstu og virtustu framhaldsskólum landsins talar svo skýrt, þá eigum við að hlusta vel.
Kaupvangsstræti (Listagilið) verður lokað bæði á fimmtudag og föstudag vegna fræsingar á götu og malbikunarvinnu á kaflanum milli Glerárgötu og Oddeyrargötu.
Kaupvangsstræti lokað að Oddeyrargötu ( Gilið):
Dags: 25.06. kl. 9-19 - Heilrfræsing
Dags: 26.06. kl. 9-19 – Malbikun
Meðfylgjandi er lokunarkort af framkvæmdasvæðinu.