Höldur-Bílaleiga Akureyrar hlaut Hvatningarverðlaun VÍS

Höldur – Bílaleiga Akureyrar hlaut verðlaun frá Vís fyrir góðan árangur í markvissu forvarnarstarfi. Forvarnaráðstefna VÍS var haldin á dögunum en yfirskrift ráðstefnunnar í ár var Öryggi á okkar vegum og þemað umferðaröryggi í víðu samhengi.
Höldur-Bílaleiga Akureyrar hlaut þar Hvatningarverðlaun VÍS fyrir góðan árangur í forvarnar- og umhverfismálum. Öryggismál hafa um árabil verið órjúfanlegur þáttur í starfsemi Hölds, bæði gagnvart starfsfólki og viðskiptavinum. Markviss og skýr upplýsingagjöf er þar lykilþáttur.
Öryggisnefnd hefur aðgang að sérstöku upplýsingasvæði þar sem fram kemur staða öryggismála á öllum starfsstöðum fyrirtækisins. Þar er m.a. að finna yfirlit yfir stöðu áhættumata og niðurstöður mánaðarlegra eldvarna- og öryggiseftirlits sem unnið er í appi. Jafnframt er þar yfirlit yfir skráð atvik og ábendingar frá starfsfólki og stöðu úrbóta. Verktakar sem starfa fyrir fyrirtækið fá upplýsingar um kröfur fyrirtækisins um öryggis- og umhverfismál og er skylt að starfa í samræmi við þær kröfur.