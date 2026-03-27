Höldur-Bílaleiga Akureyrar hlaut Hvatningarverðlaun VÍS

27. mars, 2026 - 08:41 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Höldur – Bílaleiga Akureyrar hlaut hvatningarverðlaun frá Vís fyrir góðan árangur í markvissu forvarnarstarfi. Myndin er tekin við afhendingu þeirra.

Höldur – Bílaleiga Akureyrar hlaut verðlaun frá Vís fyrir góðan árangur í markvissu forvarnarstarfi. Forvarnaráðstefna VÍS var haldin á dögunum en yfirskrift ráðstefnunnar í ár var Öryggi á okkar vegum og þemað umferðaröryggi í víðu samhengi.

Höldur-Bílaleiga Akureyrar hlaut þar Hvatningarverðlaun VÍS fyrir góðan árangur í forvarnar- og umhverfismálum. Öryggismál hafa um árabil verið órjúfanlegur þáttur í starfsemi Hölds, bæði gagnvart starfsfólki og viðskiptavinum. Markviss og skýr upplýsingagjöf er þar lykilþáttur.

Öryggisnefnd hefur aðgang að sérstöku upplýsingasvæði þar sem fram kemur staða öryggismála á öllum starfsstöðum fyrirtækisins. Þar er m.a. að finna yfirlit yfir stöðu áhættumata og niðurstöður mánaðarlegra eldvarna- og öryggiseftirlits sem unnið er í appi. Jafnframt er þar yfirlit yfir skráð atvik og ábendingar frá starfsfólki og stöðu úrbóta. Verktakar sem starfa fyrir fyrirtækið fá upplýsingar um kröfur fyrirtækisins um öryggis- og umhverfismál og er skylt að starfa í samræmi við þær kröfur.

  • Bergmálshellir frambjóðenda

    • 27.03.2026
    Það fer ekki framhjá neinum að framundan eru sveitastjórnarkosningar. Við opnum ekki samfélags- eða fjölmiðla án þess að greinar birtast og viðtöl eru tekin við frambjóðendur.

  • Þrjár nýjar sýningar opnaðar á Listasafninu á Akureyri

    • 27.03.2026
    Þrjá nýjar sýningar verða opnaðar í Listasafninu á Akureyri á laugadag, 28. mars kl. 15. Þær eru: Saga Íslands: 2. hluti / Eiríkur Páll Sveinsson, Guð Launi þér / Úlfur Logason og Hughrif - litir - form I / valin verk fyrir sköpun og fræðslu.

  • Sjö vilja i stól forstjóra SAk

    • 26.03.2026
    Alls bárust sjö umsóknir um starf forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) en staðan var auglýst 26. febrúar s.l.

  • Eyjafjarðardeild Rauða krossins Fatasala skilaði um 40 milljónum í tekjur

    • 26.03.2026
    Heildartekjur af fatasölu Eyjafjarðardeildar Rauða krossins voru rétt rúmlega 40 milljónir króna á liðnu ári sem er um 400 þúsund krónum minna en var árið á undan.

  • Gjafmildir eru Grímseyingar

    • 26.03.2026
    Páskarnir eru á næsta leiti og Sigrún Steinarsdóttir  hjá Matargjöfum skrifar á Facebook  og veltir fyrir sér hvort  fólk gæti ekki hugsað sér að gefa páskaegg til að gleðja börnin. Eggin þurfa ekki að vera stór heldur snýst það um að börn fái egg.

  • Ingibjörg Elín Halldórsdóttir ráðin framkvæmdastjóri Rauða krossins

    • 26.03.2026
    tjórn Rauða krossins á Íslandi hefur ráðið Ingibjörgu Elínu Halldórsdóttur sem framkvæmdastjóra félagsins og mun hún hefja störf 1. maí næstkomandi. Ingibjörg gegndi þar til nýverið stöðu deildarstjóra Rauða krossins við Eyjafjörð en undanfarna mánuði hefur hún starfað sem sérfræðingur í forsætisráðuneytinu.

  • Síðuskóli hlaut umhverfisverðlaun Terra

    • 26.03.2026
    Síðuskóli hefur hlotið umhverfisverðlaun Terra fyrir árið 2025. Verðlaunin hlýtur eitt fyrirtæki eða stofnun sem sker sig úr hvað varðar flokkun úrgangs ár hvert.

  • Fyrsti áfangi framkvæmda við nýbyggingu SAk boðin út

    • 26.03.2026
    Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboði í útboðsverkið: Sjúkrahúsið á Akureyri – Jarðvinna - Götur, veitur og bílastæði  í auglysingu og má segja að þar með sé fyrsta  skrefið   stigið í átt að þeirri uppbyggingu sem fara skal í  á SAk
