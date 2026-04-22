Hlíðarfjall - Gullkista Akureyrarbæar

Um þessar mundir er haldið upp á 50 ára afmæli Andrésar Andar leikanna og margir rifja upp gamlar og góðar minningar. Mamma mín keppti á öðrum Andrésarleikunum, 12 ára gömul árið 1977, þegar hún kom með liði frá Ólafsfirði og amma var fararstjóri.
Á þeim tíma var jafnvel siglt með börnin þessa löngu leið og mörg þeirra kepptu í gallabuxum. Amma minnist þess að hafa þurft að senda börn heim eftir að þau fengu slæma snjóblindu í blíðunni - enda áttu fáir skíðagleraugu.
Sjálf keppti ég margoft og þetta voru sannkallaðir hápunktar í minni barnæsku. Það er svo enn skemmtilegra í dag að fá að fylgjast með mínum eigin börnum keppa - og hver veit nema fjórða, jafnvel fimmta kynslóðin mæti á leikana einn daginn.
Leikarnir í ár eru þeir fjölmennustu til þessa. Ekki nóg með það, heldur eru þeir orðnir að einu stærsta barnaskíðamóti í Evrópu. Tæplega 1.100 börn eru skráð til leiks og greinilegt að áhuginn á skíðaíþróttinni er mikill. Bærinn iðar af lífi þessa dagana, líkt og á hátíðisdögum, um helgar og í vetrarfríum þegar fólk streymir norður á skíði. Um páskana bárust fréttir af metaðsókn, en um 16.000 manns renndu sér í fjallinu. Hlíðarfjall er eitt stærsta aðdráttarafl Akureyrar og dregur að sér ferðamenn á árstíma þar sem annars væri minna um að vera. Fjölskyldur koma hingað í stórum stíl til að fara á skíði, gista á hótelum og gistiheimilum, borða á veitingastöðum, fara á kaffihús, í sund og njóta alls þess sem bærinn hefur upp á að bjóða.
En við þurfum að geta tekið almennilega á móti öllu fólkinu sem hingað kemur - því við viljum fleiri ferðamenn og að þeir snúi aftur.
Á álagstímum blasir því miður oft við allt önnur mynd í Hlíðarfjalli en sú sem við viljum sýna. Bílaraðir teygja sig langt niður eftir fjallinu, bílastæði eru af skornum skammti og biðraðir í lyftur langar. Raunin er sú að fólk eyðir meiri tíma í röð og í lyftum en á skíðum - á meðan brekkurnar sjálfar eru hálftómar.
Stólalyftan Fjarkinn er orðin gömul og hefur alltaf verið hæg. Hún annar engan veginn eftirspurn. Akureyrarlistinn vill sjá meira fólk í brekkunum, ekki í biðröðum! Þess vegna viljum við fjárfesta í nýrri, hraðvirkri stólalyftu, annað hvort í stað Fjarkans eða til viðbótar við hann. Við viljum stækka bílastæði verulega og bjóða upp á rútuferðir til og frá bænum á álagstímum. Það er umhverfisvænna, myndi létta á álaginu - og auka líkur á viðburðahaldi og jafnvel „after-ski“ stemningu í fjallinu. Við sjáum mikla þörf á að bæta þjónustu aðstöðu, bæði við Skíðahótelið og á skíðagöngusvæðinu.
Fjárfesting í Hlíðarfjalli snýst ekki bara um betri aðstöðu - hún skilar sér margfalt til baka. Betri upplifun fyrir gesti þýðir meiri líkur á að fólk komi aftur, aukin umsvif í bænum og sterkari grunnur fyrir framtíðina.
Við viljum sjá Akureyri halda áfram að vaxa og dafna sem öflugur ferðamannabær. Þess vegna þurfum við að vera tilbúin að taka vel á móti þeim sem hingað vilja koma.
Markmið Akureyrarlistans:
Kristrún María Björnsdóttir er í 4. sæti Akureyrarlistans fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026