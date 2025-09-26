Hjúkrunarfræðingar fylltu Hof

Húsfyllir var í menningarhúsinu Hofi þegar rúmlega 500 hjúkrunarfræðingar komu saman af öllu landinu á vísindaráðstefnuna Hjúkrun 2025.
Ráðstefnan er haldin dagana 25. og 26. september, þar voru kynntar fjölmargar niðurstöður af rannsóknum hjúkrunarfræðinga hér á landi. Ráðstefnan er haldin annað hvert ár og var síðast haldin á Akureyri árið 2019, ráðstefnan er á vegum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Háskólans á Akureyri, Sjúkrahúss Akureyrar, Háskóla Íslands, Landspítala og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.
Fjölmörg áhugaverð erindi voru flutt á ráðstefnunni, má þar nefna ítarlega umfjöllun um stöðu hjúkrunarfræðinga á landsbyggðinni, verkefni hjúkrunarfræðinga í framhaldsskólum, stöðu hjúkrunarfræðinga með erlendan bakgrunn og hjúkrunarheimili í Grindavík í skugga náttúruhamfara.