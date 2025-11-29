Bókin Silfurberg eftir Sesselíu Ólafs komin út

„Ég er óskaplega spennt fyrir allt kyns teiknum og hef því gaman af þessum tengingum,“ segir Sesselía Ólafs sem hefur sent frá sér bókina Silfurberg. Tengingar, eða þrenningar öllu heldur eru m.a. á milli þriggja kvenna á Norðurlandi sem allar eru að gefa út sína fyrstu skáldsögu um þessar mundir. Saga hennar er ein þriggja „silfursagna,“ þ.e. bóka sem hafa silfur í heiti sínu og koma út í ár og þá eru einnig gefnar úr þrjár sögur sem tengjast álfum og huldufólki, bók Sesselíu er ein þeirra.
Fyrsta bók í fjórleik
Silfurberg er fyrsta bók Sesselíu og hin fyrsta í fjórleik sem hún vinnur að. „Ég er komin með grind að næstu bók og sú þriðja er þegar farin að banka allhressilega á,“ segir hún og vonar að skrifin gangi eftir áætlun sem er að út komi ein bók á ári, allt til söguloka. „Ég er vissulega með mörg járn í eldinum, en finn það æ betur að þetta járn, bókaskrifin er það sem ég er spenntust fyrir núna,“ segir hún. „Mér er nú samt mjög annt um margt af því sem ég er að gera.“
Sesselía segist hafa tekið meðvitaða ákvörðun um að skrifa bókina á íslensku og nýta íslenska náttúru, staðarheiti og þjóðsagnaarf og byggir til dæmis galdrakerfið á frumefnum og landvættunum okkar.
Sesselía á útgáfuhófi bókar sinnar Silfurberg.
Álfarnir leita aðstoðar mannfólksins
Sagan segir frá Berglindi sem fer í útilegu með vinkonum sínum og órar þá ekki fyrir því að duldir kraftar hennar muni vakna úr dvala og leiða hana inn í framandi veröld. Í Hásteinum, höfuðborg Álfheima, búa ljósálfarnir sig undir stríð. Svartálfadrottningin hefur ráðist á hvert vígið af öðru og nú steðjar hættan einnig að Mannheimum. Völva álfanna leitar aðstoðar meðal mannfólks í fyrsta skipti í aldaraðir og Berglind finnur sig knúna til að svara kallinu.
Urður, Verðandi og Skuld
Sesselía kveðst ánægð í góðum hópi með þeim Nínu Ólafsdóttur sem gefur út bókina Þú sem ert á jörðu og Ester Hilmarsdóttur sem er með bókina Sjáandi. „Við höfum í gríni kallað okkur Urði, Verðandi og Skuld því saga Esterar gerist í fortíð, mín í nútíð og Nínu í framtíð.“ Þær þrjár verða á ferðinni á næstu vikum, m.a. allar á upplestrum á bókasafninu á Húsavík, þann 5. desember og á Skjólbrekku í Mývatnssveit í dag, fimmtudaginn 27. nóvember. Þá má nefna að þær Nína og Ester verða á Bókakvöldi Hælisins 3.desember, Sesselía og Nína verða á Amtsbókasafninu á Akureyri 4. desember og Sesselía og Ester verða svo aftur á Húsavík þann 11. desember, í þetta sinn á kaffihúsinu Hérna.
„Þetta er annasamur tími en ótrúlega skemmtilegur, það er yndislegt að upplifa bókamaníu Íslendinga á þessum árstíma og eins þykir mér virkilega vænt um að finna hvað við sem erum að kynna bækur erum hvarvetna mjög velkomin. Ég finn líka fyrir góðum viðtökum í hópi annarra rithöfunda þó maður sé byrjandi á þessu sviði, sem er ótrúlega ljúft.“