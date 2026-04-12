Hjónin í Búðanesi hlutu Sauðfjárræktarverðlaun BSE

Gunnar Gunnarsson og Doris Charlotte Maag í Búðarnesi fá sauðfjárræktarverðlaun Búnaðarsamband Eyjafjarðar vegna ársins 2025 fyrir góða afurðasemi og snyrtilegan búskap um langt árabil.
Líkt og undanfarin ár er ákvörðun sauðfjárræktarverðlauna hagað þannig að fjórir þættir eru metnir til stiga, þ.e. afurðir eftir hverja á, gerðarmat sláturlamba, hlutfall kjötmats og fitu og kjötmat lamba. Hæsta bú fær 10 stig í hverjum flokki, næsta 9 og niður í 1 stig. Bú sem fær verðlaun er ekki aftur verðlaunað fyrr en eftir 10 ár.
Fyrir liðið ár hljóta ábúendur í Búðarnesi verðlaunin, en samkvæmt fyrrnefndum reglum voru þau í 4.sæti, en búin sem ofar stóðu, Hríshólsbúið, Ytri-Villingadalur og Ytri-Bægisá 2, hafa hlotið sauðfjárræktarverðlaun á síðustu árum.
Gunnar kom inn í búskap á fæðingarjörð sinni, Búðanesi, árið 1978. Eiginkona hans, Doris hóf búskap með honum árið 1992. Alla tíð hefur verið blandað bú hjá þeim hjónum og á seinni árum um 25 kýr auk geldneyta þó þessi misserin fari nautgripum fækkandi. Í sauðfjárræktinni hafa verið um 200 ær og heildarfjöldi sauðfjár 260-270.
Ávallt hefur verið snyrtilegt heim að líta í Búðanesi og lögð áhersla á góða umgengni.
Skýr markmið
Ræktun sauðfjár í Búðarnesi hefur verið skýr og snúist um að fá sem mestar afurðir eftir hverja á og eru meðalafurðir á þessum áratug á pari við það sem niðurstaða síðast árs var, 35,8 kg. eftir fullorðna á. Það næst ekki síst með miklum vaxtarhraða lamba þar sem búið var í 1.sæti í héraðinu (bú með yfir 100 skýrslufærðar ær) með 152 gr/dag af kjöti. Minna er lagt uppúr gerð lamba en víða er en á síðasta ári var gerðarmat 8,82 og fita 7,22.