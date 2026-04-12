Hjónin í Búðanesi hlutu Sauðfjárræktarverðlaun BSE

12. apríl, 2026 - 12:02 Margrét Þóra Þórsdóttir
Alexandra Rut og Doris Charlotte Maag í Búðanesi með verðlaun fyrir sauðfjárrækt
Gunnar Gunnarsson og Doris Charlotte Maag í Búðarnesi fá sauðfjárræktarverðlaun Búnaðarsamband Eyjafjarðar vegna ársins 2025 fyrir góða afurðasemi og snyrtilegan búskap um langt árabil.

Líkt og undanfarin ár er ákvörðun sauðfjárræktarverðlauna hagað þannig að fjórir þættir eru metnir til stiga, þ.e. afurðir eftir hverja á, gerðarmat sláturlamba, hlutfall kjötmats og fitu og kjötmat lamba. Hæsta bú fær 10 stig í hverjum flokki, næsta 9 og niður í 1 stig. Bú sem fær verðlaun er ekki aftur verðlaunað fyrr en eftir 10 ár.

Fyrir liðið ár hljóta ábúendur í Búðarnesi verðlaunin, en samkvæmt fyrrnefndum reglum voru þau í 4.sæti, en búin sem ofar stóðu, Hríshólsbúið, Ytri-Villingadalur og Ytri-Bægisá 2, hafa hlotið sauðfjárræktarverðlaun á síðustu árum.

Gunnar kom inn í búskap á fæðingarjörð sinni, Búðanesi, árið 1978. Eiginkona hans, Doris hóf búskap með honum árið 1992. Alla tíð hefur verið blandað bú hjá þeim hjónum og á seinni árum um 25 kýr auk geldneyta þó þessi misserin fari nautgripum fækkandi. Í sauðfjárræktinni hafa verið um 200 ær og heildarfjöldi sauðfjár 260-270.

Ávallt hefur verið snyrtilegt heim að líta í Búðanesi og lögð áhersla á góða umgengni.

Skýr markmið

Ræktun sauðfjár í Búðarnesi hefur verið skýr og snúist um að fá sem mestar afurðir eftir hverja á og eru meðalafurðir á þessum áratug á pari við það sem niðurstaða síðast árs var, 35,8 kg. eftir fullorðna á. Það næst ekki síst með miklum vaxtarhraða lamba þar sem búið var í 1.sæti í héraðinu (bú með yfir 100 skýrslufærðar ær) með 152 gr/dag af kjöti. Minna er lagt uppúr gerð lamba en víða er en á síðasta ári var gerðarmat 8,82 og fita 7,22.

  Börnin okkar eiga betra skilið en gjörunninn mat

    • 12.04.2026
    Maturinn sem börn fá í leik- og grunnskólum er eitt mikilvægasta lýðheilsumál sveitarfélaga. Mataræði á fyrstu árum hefur bein áhrif á heilaþroska, efnaskipti og heilsu síðar á lífsleiðinni.

  Lokaorðið - Íslenski fótboltinn 2026 – spá fræðimanns

    • 12.04.2026
    Það eru margir sófasérfræðingar búnir að senda frá sér ótímabæra spá um hvernig Besta deildin fari í sumar. Hér kemur mín spá, en hún er ekki ótímabær þar sem ég er ekki sófasérfræðingur.

  Nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fóru á Espihól

    • 12.04.2026
    Ástþór Örn Árnason og Svana Ósk Rúnarsdóttir hlutu nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir árið 2025.

  Ferðafélag Akureyrar fagnar 90 ára afmæli

    • 11.04.2026
    „Við erum stolt af þessu afmælisbarni sem ber aldurinn einkar vel og hefur eflst og styrktst með hverju árinu. Í gegnum félagið hefur fólk bundist tryggðarböndum fyrir lífstíð, notið endurnærandi ferðalaga um landið og öðlast þekkingu á landinu okkar,“ segir Gunnar Már Gunnarsson nýkjörinn formaður Ferðafélags Akureyrar, FFA. Félagið fagnaði 90 ára afmæli, 8 apríl, var stofnað þann dag árið 1936.

  Ársþing SSNE-Óskiljanlegt ástand

    • 11.04.2026
    „Að mati Ársþings SSNE er það óskiljanlegt að slíkt ástand sé uppi á sama tíma og unnið er markvisst að uppbyggingu flugvallarins.,“ segir í ályktun þar sem lýst er yfir áhyggjum af þeirri þjónustuskerðingu sem orðið hefur á Akureyrarflugvelli í kjölfar þess að LOC/ASR 01 aðflug var lagt af.

  Samstarfssamningur vegna krabbameinslækninga​

    • 10.04.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri og Landspítalinn hafa gert með sér samstarfssamning vegna krabbameinslækninga á SAk. Fjögurra manna teymi lækna Landspítala mun sinna krabbameinslækningum á SAk og skiptast læknarnir á þriggja daga viðveru á Akureyri. 

  Dýpkunarpramminn Pétur mikli í Húsavíkurhöfn

    • 10.04.2026
    Í gær kom dýpkunarpramminn Pétur mikli til Húsavíkur. Til stendur að endurbyggja og lengja Þvergarðinn á Húsavík. Um er að ræða um 205 m endurbyggingu á núverandi kanti ásamt um 70 m lengingu á kantinum til suðvesturs.

  Tryggjum fæðu- og eldsneytisöryggi með uppbyggingu á Dysnesi

    • 10.04.2026
    Öryggi og sjálfbærni samfélags eru meðal mikilvægustu verkefna hvers ríkis. Fyrir eyþjóð eins og Ísland, sem byggir afkomu sína að verulegu leyti á innflutningi á eldsneyti og matvælum, er sérstaklega mikilvægt að huga að því hvernig birgðahald er skipulagt og tryggt. Á síðustu árum hafa alþjóðlegar aðstæður, hvort sem er vegna náttúruhamfara, farsótta eða geopólitískra átaka, sýnt fram á hversu viðkvæmt aðfangakerfi heimsins getur verið. Því er tímabært að endurmeta hvernig við tryggjum aðgengi að nauðsynjum hér á landi. Eyjafjörður, og sérstaklega Akureyri og Dysnes, bjóða upp á einstakt tækifæri til að styrkja innviði landsins á þessu sviði.
