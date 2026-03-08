Hátt ákall um sumarfrístund

08. mars, 2026 - 13:01 Margrét Þóra Þórsdóttir
„Hátt ákall hefur verði frá foreldrum í Akureyrarbæ um sumarfrístund fyrir börn í yngstu bekkjum grunnskóla,“ segir í bókun sem Ásrún Ýr Gestsdóttir V-lista og Rannveig Elíasdóttir S-lista bókuðu á fundi fræðslu -og lýðheilsuráðs þar sem fjallað var um frístund í komandi ágústmánuði. Ráðið samþykkt í fundinum áform um frístundastarf fyrir verðandi fyrstu bekkinga í ágúst 2026.

Ásrún og Rannveig nefna í bókun sinn á að landssamtök um fagþróun frístundaheimila á Íslandi hafi bent á að ótal kostir væru við að sveitarfélög haldi úti öflugu sumarfrístundastarfi til móts við það sem félagasamtök eða íþróttafélög bjóða upp á. Sumarfrí grunnskólabarna sé11 vikur og ekki hafa allir foreldrar það bakland, fjármagn eða frítökurétt sem þarf til þess að ná að dekka þann tíma.

„Það eru vonbrigði að Akureyrarbær stefni inn í enn eitt sumarið án þess að hlusta á raddir foreldra og fagfólks og komi ekki upp sumarfrístund fyrir yngstu bekki grunnskóla Akureyrarbæjar,“ segja þær.

