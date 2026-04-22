Grípur kerfið barnið?
Á Akureyri hefur verið unnið af metnaði að innleiðingu farsældar. Samvinna þjónustuaðila hefur styrkst, snemmtæk íhlutun fengið aukið vægi og í flóknari málum tryggja málstjórar betri yfirsýn og samfellu. Þetta er þróun í rétta átt, en hún gerist ekki af sjálfu sér. Til að þessi árangur haldi áfram þá þarf skýra pólitíska forystu. Það er hlutverk kjörinna fulltrúa að tryggja að nægt fjármagn fylgi metnaðarfullum markmiðum laganna. Án þess veikist kerfið, biðlistar lengjast og álag færist yfir á fjölskyldur og sveitarfélög.
Hvers vegna farsæld?
Lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna urðu til m.a. vegna skýrs ákalls til stjórnvalda um að betur sé hlúð að börnum með það að markmiði að þeim farnist vel í lífinu. Áherslan var færð frá seinni tíma inngripum yfir í snemmtækan stuðning og skilvirkari stjórnsýslu þar sem þarfir barna og fjölskyldna eru í forgrunni, þau hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Markmiðið er að einfalda aðgengi, bæta samhæfingu og tryggja að þjónustan virki sem ein heild. Berjumst fyrir kerfi sem virkar.
Grípum strax – ekki seinna
Þessi nálgun er ekki aðeins réttlætismál heldur einnig skynsamleg fjárfesting. Greiningar við undirbúning laganna sýndu að snemmtækur stuðningur og samþætt þjónusta eru þjóðhagslega hagkvæm til lengri tíma. Með því að bregðast fyrr við má draga úr þörf fyrir þyngri og kostnaðarsamari úrræði síðar. Fjárfesting í börnum skilar sér margfalt til samfélagsins.
Löng vegferð sem krest þolinmæði
Verkefnið okkar er að byggja ofan á það góða starf sem þegar hefur verið unnið, styrkja innviði og tryggja að kerfið grípi barnið. Þá þarf að vinna að því að samstilla kerfið er kemur að þjónustu sveitarfélaga og ríkisins. Farsæld barna er ekki tímabundið verkefni heldur langtímaskuldbinding og hún krefst þess að við stöndum vörð um hana með skýrum hætti.
Guðbjörg Anna Björnsdóttir, 4. sæti á lista Framsóknar á Akureyri og fulltrúi í velferðaráði.