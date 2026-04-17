Golf og góðar hugmyndir hjá Drift EA og Golfklúbbi Akureyrar

17. apríl, 2026 - 09:44 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jón Heiðar Sigurðsson, skrifstofustjóri og Steindór Kr. Ragnarsson, framkvæmdastjóri hjá Golfklúbbi Akureyrar og Sesselja I. Barðdal, framkvæmdastýra og Kolfinna María Níelsdóttir, markaðs- og viðburðastjóri hjá Drift EA

Drift EA og Golfklúbbur Akureyrar hafa hafið samstarf sem byggir á þeirri einföldu hugmynd að bestu samtölin og hugmyndirnar verða oft til utan fundarherbergisins. Með samstarfinu verður fyrirtækjum og teymum sem sækja Drift EA heim boðið að upplifa norðlenska golfmenningu sem hluta af heildstæðri upplifun þar sem vinna, tengslamyndun og afþreying fara saman.

Hola í höggi fyrir nýsköpun og upplifun á Norðurlandi
Golf hefur lengi skipað sérstakan sess í menningu og samfélagi Norðurlands og golfvöllur Akureyrar eru meðal þeirra þekktustu á landinu. Þar fara saman einstök náttúrufegurð, fyrsta flokks aðstaða og sú sérstaka stemning sem fylgir því að spila golf undir björtum norðlenskum sumardögum.

„Við viljum bjóða fyrirtækjum og teymum sem koma til okkar upplifun sem nær út fyrir fundarherbergið. Golfið er einstakur vettvangur fyrir tengslamyndun, óformleg samtöl og nýjar hugmyndir og það er fátt sem toppar hring á Jaðarsvelli eftir góðan vinnudag,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal, framkvæmdastýra Driftar EA.

Samstarfið gerir Drift EA kleift að bjóða fyrirtækjum og hópum að samþætta golfupplifun við dvöl sína á Norðurlandi sem hluta af heildstæðri upplifun þar sem vinna, nýsköpun og afþreying fara saman.

„Við erum afar spennt fyrir þessu samstarfi. Golfklúbbur Akureyrar á yfir 90 ára sögu og á þeim tíma hefur skapast sterk golfmenning sem við erum stolt af. Aðstaðan hjá okkur er frábær staður þar sem fólk hittist, tengist og nýtur þess að vera saman í einstöku umhverfi. Með nýrri inniaðstöðu og golfbúð höfum við styrkt heilsársrekstur klúbbsins enn frekar og byggt upp aðstöðu sem er meðal þeirra bestu á landinu. Það passar einstaklega vel við þá hugmyndafræði sem Drift EA stendur fyrir,“ segir Steindór Kr. Ragnarsson, framkvæmdastjóri Golfklúbbs Akureyrar.

Samstarfið er liður í áframhaldandi uppbyggingu Driftar EA á samstarfsneti með lykilaðilum á Norðurlandi með það að markmiði að skapa einstaka upplifun fyrir fyrirtæki og teymi sem vilja sækja innblástur, tengsl og vaxtartækifæri norður.

Til baka

Nýjast

Sjá meira