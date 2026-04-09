Góð stemmning hjá BSO bílstjórum mað ganga til liðs við Hreyfil

„Það verður vissulega eftirsjá af staðsetningunni, en nýir tímar taka nú við og óhætt að segja að við erum bjartsýn á framtíðina,“ segir Smári Ólafsson stjórnarformaður BSO. Það félag mun heyra sögunni til um komandi mánaðamót, en 1. maí næstkomandi ganga bílstjórar hjá BSO til liðs við hina gamalkunnu leigubílastöð, Hreyfill.
„Það verður virkilega gaman fyrir okkur Hreyfilsmenn að hefja starfsemi fyrir norðan, þetta verður í fyrsta sinn í okkar sögu sem við höslum okkur völl á landsbyggðinni,“ segir Haraldur Axel Gunnarsson framkvæmdastjóri Hreyfils. Hann ásamt nokkur Hreyfilsmönnum lögðu land undir fót í vikunni og fóru yfir stöðuna með bílstjórum BSO en talsverðar breytingar verða í kjölfar þess að Hreyfill tekur yfir rekstur leigubíla á Akureyri.
Eitt af kennileitunum hverfur
Smári segir að verulega hafi þrengst að starfsemi BSO við Strandgötu 5 og um skeið verið ljóst að ekki væri annar kostur í stöðunni en að víkja. „Þetta hús sem við höfum haft okkar bækistöð í um áratugi er eitt af kennileitum bæjarins og blasir við öllum þeim sem aka í gegnum bæinn. Það verða vissulega viðbrigði fyrir bæjarbúa að geta ekki komið hér við og náð sér í bíl og eða verslað hjá okkur,“ segir hann en verslunin var sú eina sinnar tegundar á miðbæjarsvæðinu og naut sem slík vinsælda.
BSO hefur rekið verslun í húsakynnum sínum við Strandgötu 5. Krissa stóð vaktina þegar Vikublaðið var á ferðinni í vikunni.
16 bílstjórar
Alls starfa 16 bílstjórar hjá BSO um þessar mundir og segir Smári það sleppa, „við megum alls ekki vera færra,“ segir hann. Umfang starfseminnar er með þeim hætti að 16 til 18 bílstjórar ná að dekka það sem upp á kemur en stöðin er opin allan sólarhringinn allan ársins hring og þarf því talsverðan mannskap til að sinna þeim túrum sem upp koma að degi sem nóttu. Á þeim tíma þegar stöðvarleyfi voru í gildi voru þau 22 talsins hjá BSO.
Smári segir að undanfarnar vikur hafi verið leitað lausna í málinu af æ meiri þunga og þegar Hreyfill lýsti yfir áhuga á samtarfi hafi það verið ákveðinn léttir. „Og mjög góð lausn fyrir okkur. Það er mikil stemmning í hópi bílstjóranna að skipta yfir og gang til liðs við Hreyfil.“
Hér er farið yfir málin, en bílstjórar hjá BSO ganga til liðs við Hreyfil um næstu mánaðamót og þá verða m.a. teknar upp ýmis konar tækninýjungar.
Fyrstu skrefin á landsbyggðinni
Haraldur Axel segir Hreyfilsmenn fulla tilhlökkunar að hefja starfsemi norðan heiða og ryðja þar með brautina fyrir starfsemi á landsbyggðinni. „Við erum stolt af því að hefja okkar fyrstu skerf í utan höfuðborgarsvæðisins og hlökkum mikið til. Þetta er stór áfangi fyrir okkur, við erum að færa út kvíarnar en ég er sannfærður um það muni gangi vel, við erum jákvæð og bjartsýn,“ segir hann. Bætir við að gott verði fyrir trausta viðskiptavini að sunnan að geta gengið að bílum frá Hreyfli vísum á Akureyri og bjóða nýja viðskiptavinir velkomna. „Það eru góðir og traustir bílstjórar á BSO og margir með mikla starfsreynslu. Þannig að við erum alsæl með að fá þá til liðs við okkur of hlökkum til samstarfsins.
Smári segir að leit standi yfir að heppilegri bækistöð fyrir bílstjóra og ákveðin staður sé til skoðunar en ekki búið að negla neitt niður í augnablikinu. „Við þurfum ekki stór húsakynni, það nægir að hafa þokkalega kaffi og biðstofu og salerni,“ segir hann og er bjartsýnn á að þau mál leysist innan tíðar.
Tækninýjungar
Hreyfill hefur undanfarin kynnt app sem hefur notið sívaxandi vinsæla, en með því pantar fólk bíl og getur sem dæmi fengið upplýsingar strax um hvað greiða þarf fyrir ferðina. Eins er hægt að greiða fyrirfram. Hægt er að panta leigubíl með allt að viku fyrir vara og eins geta notendur appsins séð hvar bílinn er hverju sinni og hvenær hann rennir í hlað. „Tæknin einfaldar málin og við munum innleiða þessar tækninýjungar á Akureyri.