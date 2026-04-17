Glasið er hálffullt!
Norðurþing er auðugt sveitarfélag. Tækifæri hafa farið og önnur komið í staðinn. Því miður erum við á þeim stað eins og er að stórt verkefni sem átti að hjálpa samfélaginu að vaxa og dafna virðist ekki ætla ganga upp þrátt fyrir að vonarneisti sé enn hjá PCC Bakka.
En við erum með mörg egg í körfunni varðandi uppbyggingu á svæðinu eins og fram kom hjá verkefnastjóra atvinnuuppbyggingar á Bakka (sjá hér). Það er okkar allra að vinna vel úr þeim málum og stuðla að öflugri innspýtingu í atvinnulífið.
Í grunnin stendur Norðurþing ágætlega miðað við allt og allt. Við þurfum að fara varlega næstu árin áður en við förum aftur að byggja upp.
Nýtum tímann vel
Næstu ár vil ég nýta vel í áætlunargerð og skipulag þannig að allir viti að hverju verði gengið þegar við förum í að gera eitthvað skemmtilegt!
Ég hef lengi kallað eftir gerð áætlun um uppbyggingu á íþróttamannvirkjum í sveitarfélaginu. Ég nefni íþróttamannvirki sérstaklega þar sem að þau eru dýr í uppbyggingu og eru á meðal þeirra mannvirkja sveitarfélaga sem eru hvað best nýtt. Þörf er á skýrri áætlunargerð og hönnun sem sýnir í hvaða röð hlutirnir verða gerðir og hvernig þeir munu líta út. Það getur verið dýrt að taka rangar ákvarðanir í þessum málum.
Hvað gerir samfélag að samfélagi ?
Við höfum verið þeirrar gæfu aðnjótandi að fjölskyldufólk hefur valið að flytja til sveitarfélagsins vegna þeirra gæða sem hér eru. Við tökum fagnandi á móti fólki sem kýs að flytja aftur á heimaslóðir, eða fólk sem horfir á heimskortið og kýs þingeyska loftið frekar en allt annað.
Samfylkingin kynnti nýlega verkefni á landsvísu sem á að setja þak á leikskólagjöld. Að sjálfsögðu munum við beita okkur af fullum þunga í þessu máli enda vill það oftast verða þannig að ungar fjölskyldur bera oft þyngstu fjárhagslegu byrðarnar. Þetta viljum við laga.
Fjölskyldugleraugu á framkvæmdir
Það er okkar sýn í Samfylkingunni að ákvarðanir verða teknar með fjölskylduna í fyrirrúmi. Þá eru það oft litlu hlutirnir sem skipta mestu máli eins og leikvellir, aðgengi að afþreyingu, öflugt íþrótta- og félagsstarf og gott skólastarf.
Við í Samfylkingu viljum setja fjölskylduna í fyrsta sæti og tryggja að allar ákvarðanir verði teknar með hagsmuni fjölskyldunnar að leiðarljósi.
Næstu ár skiptir máli að standa vörð um þau mál sem gera samfélag að samfélagi.