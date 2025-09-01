Glæsilegt líkan af Harðbak EA 3 afhjúpað

01. september, 2025 - 13:35 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Líkanið af Harðbak EA 3. Fjölmenni var á Torfunefsbryggju er líkanið var afhjúpað/ myndir samherji.i…
Líkanið af Harðbak EA 3. Fjölmenni var á Torfunefsbryggju er líkanið var afhjúpað/ myndir samherji.is

Líkan af síðutogara Útgerðarfélags Akureyringa, Harðbak EA 3, var afhjúpað við hátíðlega athöfn á Torfunefsbryggju á Akureyri laugardaginn 30. ágúst að viðstöddu fjölmenni.

Elvar Þór Antonsson á Dalvík smíðaði líkanið fyrir tilstilli hóps fyrrverandi sjómanna á togurum ÚA.

Harðbakur var þriðji togarinn sem ÚA eignaðist. Félagið keypti skipið frá Skotlandi árið 1950 en fyrir voru Kaldbakur EA 1 og Svalbakur EA 2.

Arngrímur Jóhannsson og Steingrímur Antonsson afhjúpuðu líkanið

Líkanið afhjúpuðu tveir fyrrverandi skipverjar á Harðbak, þeir Arngrímur Jóhannsson og Steingrímur Antonsson. Arngrímur og Steingrímur eru þeir einu sem enn eru á lífi úr þrjátíu manna áhöfn skipsins í sögulegum túr árið 1959 en þá gerði mikið vonskuveður og voru margir togarar í stórhættu. Einn togari Júlí GK fórst með allri áhöfn.

Mikilvægt að varðveita söguna

Sigfús Ólafur Helgason er í forsvari fyrrum sjómanna á togurum ÚA en hópurinn hefur nú staðið fyrir smíði nokkurra líkana af togurum ÚA. Í ávarpi sem Sigfús Ólafur flutti á laugardaginn minnti hann á mikilvægi þess að varðveita söguna, meðal annars með því að koma á fót sjóminjasafni á Akureyri.

Steingrímur Antonsson og Arngrímur Jóhannsson afhjúpa líkanið.

 

Bræðurnir Kristján og Þorsteinn Vilhelmssynir rifjuðu upp æskuminningar en þeir fóru ungir að árum í veiðiferðir á Harðbak með föður sínum, Vilhelm Þorsteinssyni skipstjóra. Síðar varð Vilhelm annar framkvæmdastjóra Útgerðarfélags Akureyringa.

„Þetta er mjög svo ánægjulegur dagur, Harðbakur er aftur við Torfunefið. Þetta voru einföld skip en góð. Harðbakur var gjarnan kallaður drekinn, vegna þess að hann var aðeins lengri en aðrir togarar félagsins. Líklega munaði sex fetum, þannig að það þurfi ekki mikið til. Hjartanlega til hamingju með þetta glæsilega líkan, sem er liður í því að varðveita söguna. Ef verið væri að gera kvikmynd um lífið um borð á þessum togurum er ég nokkuð viss um að ráða þyrfti áhættuleikara í sum hlutverkin,“ sagði Kristján Vilhelmsson.

Bræðurnir Kristján Vilhelmsson og Þorsteinn Vilhelmsson sögðu sögur frá fyrstu veiðiferðum sínum.

 

Þorsteinn Már Baldvinsson, Kristján Vilhelmsson og Sigfús Ólafur Helgason virða fyrir sér líkanið

 

Sigfús Ólafur ávarpaði samkomuna

 Heimasíða Samherja sagði frá

Til baka

Nýjast

  • Glæsilegt líkan af Harðbak EA 3 afhjúpað

    • 01.09.2025
    Líkan af síðutogara Útgerðarfélags Akureyringa, Harðbak EA 3, var afhjúpað við hátíðlega athöfn á Torfunefsbryggju á Akureyri laugardaginn 30. ágúst að viðstöddu fjölmenni. Elvar Þór Antonsson á Dalvík smíðaði líkanið fyrir tilstilli hóps fyrrverandi sjómanna á togurum ÚA. Harðbakur var þriðji togarinn sem ÚA eignaðist. Félagið keypti skipið frá Skotlandi árið 1950 en fyrir voru Kaldbakur EA 1 og Svalbakur EA 2.

  • „Væri ekki hægt án öflugs innra starfs“

    • 31.08.2025
    Golfklúbbur Húsavíkur - Lítill klúbbur í örum vexti

  • Er kominn tími til að láta endur­meta brunabótamatið á þínu hús­næði?

    • 29.08.2025
    Samkvæmt lögum ber að brunatryggja öll hús á Íslandi og er tryggingaupphæðin byggð á brunabótamati hússins, en mikilvægt er að fylgjast með brunabótamatinu.

  • Afhjúpa líkan af síðutogaranum Harðbak EA

    • 29.08.2025
    Líkan af síðutogaranum Harðbak EA 3 verður afhjúpað við hátíðlega athöfn nyrst á Torfunefsbryggju á laugardag, 30. ágúst kl. 14. Fyrrum sjómenn á ÚA togurum stóðu fyrir gerð þess, en það smíðaði Elvar Þór Antonsson líkt og fimm önnur líkön sem fyrrverandi togararajaxlar hafa látið smíða af skipum sem gerð voru út af Útgerðarfélagi Akureyringar í áranna rás.

  • Norðangarri býður upp á Landablöndu

    • 29.08.2025
    Tónlistarhópurinn Norðangarri heldur þrenna tónleika á Norðausturlandi um helgina, 29.-31. ágúst.

  • Merkilegri saga en ég hefði getað ímyndað mér - segir Óskar Þór Halldórsson, höfundur nýrrar bókar um Akureyrarveikina

    • 28.08.2025
    „Ástæðan fyrir því að ég réðst í að skrifa þessa bók er fyrst og fremst sú að mér fannst og hefur lengi fundist vanta að segja þessa sögu. Þetta er að mínu mati merkilegur kafli í sögu Akureyrar sem aldrei hefur að fullu verið sagður og jafnframt áhugaverður kafli í sögu heilbrigðismála í landinu. Í gegnum tíðina hef ég í grúski mínu rekist á eitt og annað í tengslum við Akureyrarveikina sem hefur vakið forvitni mína. Fyrir rúmum tveimur árum hugsaði ég sem svo að ef ætti að segja þessa sögu mætti ekki bíða lengur, mikilvægt væri að ná til fólks sem veiktist á sínum tíma og væri enn á meðal vor. Ég hélt því af stað í þessa óvissuför og er núna kominn í höfn. Þetta hefur verið gríðarlega áhugavert og ég hef komist að því að þessi saga er mun merkilegri og teygir anga sína mun víðar en ég hefði getað ímyndað mér,“ segir Óskar Þór Halldórsson um nýja bók sína um Akureyrarveikina.

  • 120° / ÓMUR í Verksmiðjunni á Hjalteyri - Opnun nk. laugardag kl. 14

    • 27.08.2025
    Á þessari sýningu verður frumflutt nýtt hljóðverk eftir Áka Ásgeirsson (1975) sem ber heitið 120°.

  • Ferðafélag Akureyrar og Rafhjólaklúbbur Akureyrar Frábær hjólaferð yfir hrikalegt landslag Siglufjarðarskarðs

    • 24.08.2025
    „Þetta var frábær ferð, við lifum lengi á henni,“ segir Vilberg Helgason einn forsprakka Reiðhjólaklúbbs Akureyrar um hjólaferð sem farin var um liðna helgi, frá Siglufirði, um Siglufjarðarskarð og Siglufjarðarveg til baka. Ferðafélag Akureyrar efndi til ferðarinnar og sá m.a. um að flutning hjóla milli staða, Akureyrar og Siglufjarðar.

  • Listasafnið á Akureyri: Almenn leiðsögn og fjölskylduleiðsögn um helgina

    • 22.08.2025
    Laugardaginn 23. ágúst kl. 15 verður boðið upp á almenna leiðsögn um sýningu Margrétar Jónsdóttur, Kimarek-Keramik, og samsýningu norðlenskra listamanna, Mitt rými. Jafnframt verður fjölskylduleiðsögn í boði um sýningarnar daginn eftir, sunnudaginn 24. ágúst, kl. 11. Aðgangur að fjölskylduleiðsögninni er ókeypis í boði Norðurorku og að henni lokinni er gestum boðið að búa til sitt eigið listaverk, innblásið af verkum sýninganna. En aðgangur að almennu leiðsögninni er innifalinn í aðgöngumiða á safnið.
Sjá meira