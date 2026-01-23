Gistirými eykst á Akureyri

23. janúar, 2026 - 11:50 Margrét Þóra Þórsdóttir
Gistirými hefur aukist verulega á Akureyri.
Gistirými hefur aukist verulega á Akureyri.

Akureyri, höfuðstaður Norðurlands, gengur nú í gegnum mikla breytingu hvað varðar framboð á gistingu. Stóru hótelin, Berjaya Iceland Hotels og Hótel Kea hafa verið burðarásar í þessum rekstri árum saman og eru í fullum rekstri.

Á síðustu misserum hefur Akureyri smám saman verið að festa í sessi sem heilsársáfangastaður. Skortur á gistirýmum stóð öfugri ferðaþjónustu lengi fyrir þrifum. Undanfarið hefur heilmikil breyting orðið þar á og ýmislegt í farvatninu, unnið hefur verið að umfangsmikilli uppbyggingu nýrra hótela og eða stækkun þeirra sem fyrir voru.

Fallegasta nýbyggingin

Hótel Akureyri sem stendur við Hafnarstræti hefur sem dæmi stækkað umtalsvert á liðnum árum. Ný viðbygging við hótelið var nýverið valin fallegasta nýbygging ársins 2025. Með þessari stækkun fór herbergjafjöldi hótelsins í um 140, sem eykur verulega getu bæjarins til að taka á móti stærri hópum.

Hótelkeðja haslar sér völl

Annað stórt skref í þróun ferðaþjónustu á svæðinu er koma Skáld Hótels Akureyri, sem verður hluti af Curio Collection by Hilton. Áætluð opnun þess er í maí 2026 og mun það bjóða upp á um 85 herbergi. Þetta markar tímamót þar sem um er að ræða fyrsta hótelið á landsbyggðinni sem tengist alþjóðlegri hótelkeðju af þessari stærðargráðu. Kapp er lagt á að endurnýja hluta Hafnarstrætis á þeim slóðum sem þessi hótel standa við og gera að fallegri vistgötu.

Víða eru uppi áform um að auka við gistirými . Þannig er gistiheimilið við Stórholt 1 í startholum að hefja byggingu tveggja húsa á lóð sinni auk þjónustuhús en við það eykst gistirými talsvert hjá Stórholti. Sæluhús við Búðartröð óska einnig eftir að bæta við sitt gistirými og byggja á sínu svæði upp ný hús undir gistingu sem yrði til þess að þar yrðu 300 gistirými í boði.

Bætist við í nágrannabyggðum

Tvö stór verkefni við hótelbyggingar eru í gangi á nágrenni Akureyrar. Við Skógarböðin er unnið að byggingu 120 herbergja hótels sem áætlað er að opni árið 2027. Sú fjárfesting undirstrikar mikilvægi baðmenningar fyrir Norðurland allt.. Skammt frá Akureyri, á Grenivík, rís svo Höfði Lodge, glæsilegt lúxushótel með 42 herbergjum sem stefnir á opnun sumarið 2026. Þar verður áhersla lögð á útivist og þyrluskíðun, sem höfðar til efnaðri ferðamanna sem leita að einstakri upplifun.

Beint flug breytir leiknum

Að baki þessum vexti liggja veigamiklar breytingar á aðgengi, beint millilandaflug til Akureyrarflugvallar hefur opnað gátt fyrir ferðamenn frá Bretlandi og Evrópu, sem áður þurftu að fara um Keflavík. Þetta hefur hleypt lífi í vetrarferðamennsku á Norðurlandi og gert hótelrekstur sjálfbærari yfir allt árið. Vissulega eru enn árstíðasveiflur í ferðaþjónustunni, en samkvæmt gögnum frá Hagstofunni hefur gistinóttum fjölgað jafnt og þétt, og er eftirspurnin á sumrin er mikil.

Beint millilandaflug til Akureyrarflugvallar hefur opnað gátt fyrir ferðamenn frá Bretlandi og Evrópu

 

Til baka

Nýjast

  • Gistirými eykst á Akureyri

    • 23.01.2026
    Akureyri, höfuðstaður Norðurlands, gengur nú í gegnum mikla breytingu hvað varðar framboð á gistingu. Stóru hótelin, Berjaya Iceland Hotels og Hótel Kea hafa verið burðarásar í þessum rekstri árum saman og eru í fullum rekstri.

  • Minnivarði um síðutogara, sjómenn og útgerð verður afhjúpað n.k sjómannadag

    • 23.01.2026
    Minnivarði um síðutogara, sjómenn og útgerð verður afhjúpað á sjómannadaginn, 7. Júní næstkomandi. Það verður sett upp austan við strandstíginn við Drottningarbraut. Minnismerkið er smíðað að frumkvæði áhugahóps um síðutogaraútgerð en verður í eigu Sjómannafélags Eyjafjarðar. Verkið stendur á hringlaga fleti sem er 7 metrar í þvermál.

  • Viðbótarhús við Stórholt 1 í farvatninu

    • 23.01.2026
    Meirihluti skipulagsráðs gerir ekki athugasemd við að deiliskipulagi fyrir Stórholt 1 verði breytt á þá vegu að á tveimur reitum á lóðinni, þeim sem nefnast A3 og A4 verði heimilt að byggja gistihús á tveimur hæðum í stað einnar eins og áður var áformað.

  • Ríkisstjórnin þarfnast hjálpar þinnar

    • 23.01.2026
    Sennilega væri heppilegri titill á þá leið að ríkisstjórnin þarfnist aðhalds af þinni hálfu – og okkar allra – ekki síst þegar Evrópumálin eru annars vegar. Staðreyndin er nefnilega sú að án þrýstings utan úr þjóðfélaginu mun hún ótrauð halda áfram aðlögun að Evrópusambandinu til þess að gera endanlega innlimun Íslands sem smurðasta. Og það hugtak á svo sannarlega rétt á sér. Þegar ríkisstjórn sem ég átti sæti í á árunum sótti illu heilli um viðræður við Evópusambandið árið 2009 um hugsanlega aðild Íslands tóku okkur fljótlega að berast vel útilátnir styrkir, svokallaðir IPA styrkir sem nota átti til aðlögunar. Þetta kallaðist og kallast enn „foraðildarstuðningur“. Evrópusambandið veitir með öðrum orðum ríkjum sem hafa sótt um aðild stuðning samkvæmt svokallaðri IPA-áætlun (e. Instrument for Pre-accession Assistance) til þess að þau geti hreinlega runnið inn í sambandið, smurð og sæl með úttroðna vasa af aðlögunarfé. Einhvern tímann hefði verið fundið annað heiti á þennan fjárstuðning þótt „foraðildarstuðningur“ sé í sjálfu sér gagnsætt og lýsandi hugtak.

  • Hafnarstræti frá Bauta og suður að Drottningarbraut - Falleg vistgata með gróðri og torgum

    • 22.01.2026
    Unnið er að endurnýjun Hafnarstrætis á Akureyri á svæði frá Bautanum og suður að Drottningarbraut. Við endurhönnun er miðað hefur við að óvarðir vegfarendur eru settir í forgang og gatan gerð að vistgötu.

  • Litríkir túlípanar vinsæl bóndadagsgjöf

    • 22.01.2026
    Í litlu garðyrkjustöðinni Kambsmýri 12 eru litríkir túlipanar að springa út og bíða eftir að bóndadagur renni upp. 

  • Rarik í samstarf við Drift EA

    • 22.01.2026
    Rarik hefur gengið til liðs við hóp bakhjarla Driftar EA til að styðja við öflugt nýsköpunarumhverfi og atvinnuuppbyggingu á Norðurlandi. Með samstarfinu styður Rarik starfsemi Driftar EA og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð skapandi lausna og atvinnuuppbyggingar um land allt. Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA í morgun.

  • VMA - Hæstánægðir í húsasmíðinni

    • 21.01.2026
    Stefán Katrínarson og Rúnar Snær Ingason stunda báðir nám á fjórðu önn í húsasmíði í VMA. Á haustönn 2026 verða þeir báðir á fullu í byggingarvinnu, að safna reynslu og samningstíma, en koma aftur í skólann á fimmtu önn að ári liðnu og munu brautskrást vorið 2027 og taka sveinspróf í framhaldinu. Báðir taka þeir áfanga til stúdentsprófs samhliða húsasmíðanáminu og stefnan er því að útskrifast bæði sem húsasmiðir og stúdentar.

  • Verðlaunamarkaður - Viðskiptatækifæri

    • 21.01.2026
    Friðarverðlaun Nóbels fóru til einstaklings sem ég hafði áður ekki heyrt nefndan og vissi ekki til að hefði nokkurn skapaðan hlut lagt af mörkum í þágu friðar, hvorki staðbundin né heimsfriðar. Örugglega samt ágætur einstaklingur eins og nær allir þegnar heims.
Sjá meira