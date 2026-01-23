Gistirými eykst á Akureyri

Akureyri, höfuðstaður Norðurlands, gengur nú í gegnum mikla breytingu hvað varðar framboð á gistingu. Stóru hótelin, Berjaya Iceland Hotels og Hótel Kea hafa verið burðarásar í þessum rekstri árum saman og eru í fullum rekstri.
Á síðustu misserum hefur Akureyri smám saman verið að festa í sessi sem heilsársáfangastaður. Skortur á gistirýmum stóð öfugri ferðaþjónustu lengi fyrir þrifum. Undanfarið hefur heilmikil breyting orðið þar á og ýmislegt í farvatninu, unnið hefur verið að umfangsmikilli uppbyggingu nýrra hótela og eða stækkun þeirra sem fyrir voru.
Fallegasta nýbyggingin
Hótel Akureyri sem stendur við Hafnarstræti hefur sem dæmi stækkað umtalsvert á liðnum árum. Ný viðbygging við hótelið var nýverið valin fallegasta nýbygging ársins 2025. Með þessari stækkun fór herbergjafjöldi hótelsins í um 140, sem eykur verulega getu bæjarins til að taka á móti stærri hópum.
Hótelkeðja haslar sér völl
Annað stórt skref í þróun ferðaþjónustu á svæðinu er koma Skáld Hótels Akureyri, sem verður hluti af Curio Collection by Hilton. Áætluð opnun þess er í maí 2026 og mun það bjóða upp á um 85 herbergi. Þetta markar tímamót þar sem um er að ræða fyrsta hótelið á landsbyggðinni sem tengist alþjóðlegri hótelkeðju af þessari stærðargráðu. Kapp er lagt á að endurnýja hluta Hafnarstrætis á þeim slóðum sem þessi hótel standa við og gera að fallegri vistgötu.
Víða eru uppi áform um að auka við gistirými . Þannig er gistiheimilið við Stórholt 1 í startholum að hefja byggingu tveggja húsa á lóð sinni auk þjónustuhús en við það eykst gistirými talsvert hjá Stórholti. Sæluhús við Búðartröð óska einnig eftir að bæta við sitt gistirými og byggja á sínu svæði upp ný hús undir gistingu sem yrði til þess að þar yrðu 300 gistirými í boði.
Bætist við í nágrannabyggðum
Tvö stór verkefni við hótelbyggingar eru í gangi á nágrenni Akureyrar. Við Skógarböðin er unnið að byggingu 120 herbergja hótels sem áætlað er að opni árið 2027. Sú fjárfesting undirstrikar mikilvægi baðmenningar fyrir Norðurland allt.. Skammt frá Akureyri, á Grenivík, rís svo Höfði Lodge, glæsilegt lúxushótel með 42 herbergjum sem stefnir á opnun sumarið 2026. Þar verður áhersla lögð á útivist og þyrluskíðun, sem höfðar til efnaðri ferðamanna sem leita að einstakri upplifun.
Beint flug breytir leiknum
Að baki þessum vexti liggja veigamiklar breytingar á aðgengi, beint millilandaflug til Akureyrarflugvallar hefur opnað gátt fyrir ferðamenn frá Bretlandi og Evrópu, sem áður þurftu að fara um Keflavík. Þetta hefur hleypt lífi í vetrarferðamennsku á Norðurlandi og gert hótelrekstur sjálfbærari yfir allt árið. Vissulega eru enn árstíðasveiflur í ferðaþjónustunni, en samkvæmt gögnum frá Hagstofunni hefur gistinóttum fjölgað jafnt og þétt, og er eftirspurnin á sumrin er mikil.
