Rarik í samstarf við Drift EA

22. janúar, 2026 - 13:21 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri Kristján Þór Júlíusson Drift EA, Kristín Soffía Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Þróunar og …
Frá vinstri Kristján Þór Júlíusson Drift EA, Kristín Soffía Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Þróunar og framtíðar hjá Rarik, og Sesselja Ingibjörg Barðdal, framkvæmdastýra Drift EA Mynd Aðsend

Rarik hefur gengið til liðs við hóp bakhjarla Driftar EA til að styðja við öflugt nýsköpunarumhverfi og atvinnuuppbyggingu á Norðurlandi. Með samstarfinu styður Rarik starfsemi Driftar EA og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð skapandi lausna og atvinnuuppbyggingar um land allt.

Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA í morgun.

„Það er afar mikilvægt fyrir okkur að eiga í samstarfi við sterka og framsækna bakhjarla sem deila framtíðarsýn okkar. Með komu Rarik eflum við enn frekar innviði frumkvöðlasamfélagsins og styrkjum tengingar milli atvinnulífs, fræða og nýrra hugmynda,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal, framkvæmdastýra Drift EA.

Rarik lítur á nýsköpun sem mikilvægan þátt í sjálfbærri þróun og sterkum samfélögum um land allt. Samstarfið fellur vel að stefnumarkmiðum fyrirtækisins um að nýta nýjustu tækni og nýsköpun til að auka skilvirkni og draga úr sóun, setja umhverfi, samfélagsábyrgð og eflingu byggðar í forgang og tryggja áreiðanlega afhendingu orku sem styður við orkuskipti og þróttmikið atvinnulíf.

,,Við viljum efla vistkerfi nýsköpunar og frumkvöðlastarfs sem skilar samfélaginu verðmætum til framtíðar, ekki síst á landsbyggðinni. Með því að styðja Drift EA erum við að leggja okkar af mörkum til nýsköpunar sem styrkir byggðir, eflir atvinnulíf og styður orkuskipti með skilvirkari og framsæknari nálgun,“ segir Kristín Soffía Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Þróunar og framtíðar hjá Rarik.

Drift EA er miðstöð nýsköpunar þar sem frumkvöðlar, fyrirtæki og hugmyndasmiðir koma saman í lifandi samfélagi sem byggir á þekkingu, samvinnu og aðgengi að aðstöðu sem styður við vöxt og þróun hugmynda. Með þátttöku sinni undirstrikar Rarik mikilvægi nýsköpunar sem drifkrafts framtíðaruppbyggingar, ekki síst á landsbyggðinni og sýnir með skýrum hætti vilja sinn til að styðja við atvinnuþróun á Norðurlandi.

Til baka

Nýjast

  • Hafnarstræti frá Bauta og suður að Drottningarbraut - Falleg vistgata með gróðri og torgum

    • 22.01.2026
    Unnið er að endurnýjun Hafnarstrætis á Akureyri á svæði frá Bautanum og suður að Drottningarbraut. Við endurhönnun er miðað hefur við að óvarðir vegfarendur eru settir í forgang og gatan gerð að vistgötu.

  • Litríkir túlípanar vinsæl bóndadagsgjöf

    • 22.01.2026
    Í litlu garðyrkjustöðinni Kambsmýri 12 eru litríkir túlipanar að springa út og bíða eftir að bóndadagur renni upp. 

  • Rarik í samstarf við Drift EA

    • 22.01.2026
    Rarik hefur gengið til liðs við hóp bakhjarla Driftar EA til að styðja við öflugt nýsköpunarumhverfi og atvinnuuppbyggingu á Norðurlandi. Með samstarfinu styður Rarik starfsemi Driftar EA og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð skapandi lausna og atvinnuuppbyggingar um land allt. Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA í morgun.

  • VMA - Hæstánægðir í húsasmíðinni

    • 21.01.2026
    Stefán Katrínarson og Rúnar Snær Ingason stunda báðir nám á fjórðu önn í húsasmíði í VMA. Á haustönn 2026 verða þeir báðir á fullu í byggingarvinnu, að safna reynslu og samningstíma, en koma aftur í skólann á fimmtu önn að ári liðnu og munu brautskrást vorið 2027 og taka sveinspróf í framhaldinu. Báðir taka þeir áfanga til stúdentsprófs samhliða húsasmíðanáminu og stefnan er því að útskrifast bæði sem húsasmiðir og stúdentar.

  • Verðlaunamarkaður - Viðskiptatækifæri

    • 21.01.2026
    Friðarverðlaun Nóbels fóru til einstaklings sem ég hafði áður ekki heyrt nefndan og vissi ekki til að hefði nokkurn skapaðan hlut lagt af mörkum í þágu friðar, hvorki staðbundin né heimsfriðar. Örugglega samt ágætur einstaklingur eins og nær allir þegnar heims.

  • VMA - Á lokasprettinum í bifvélavirkjuninni

    • 21.01.2026
    Á annan tug nemenda stunda nám í bifvélavirkjun í VMA og er þetta síðasta önnin þeirra í náminu. Brautskráning er á dagskrá í lok maí nk. og sveinspróf í september. Það skiptir að sjálfsögðu gríðarlega miklu máli að útskrifa svo marga bifvélavirkja á einu bretti, ekki síst utan höfuðborgarsvæðisins, því mikill og viðvarandi skortur hefur verið á fagfólki í þessari grein.

  • Í Boganum er hægt að ganga innandyra, í hlýju og öruggu umhverfi – óháð veðri og færð

    • 21.01.2026
    „Með reglulegri göngu, jafnvel í stutta stund í senn, má bæta jafnvægi, styrkja vöðva og bein, draga úr líkum á byltum og viðhalda sjálfstæði til lengri tíma. Hreyfing hefur einnig jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið, svefn, minni og líðan. Ekki síður skiptir máli að vera í félagsskap annarra,“ segir Héðinn Svarfdal, verkefnastjóri lýðheilsumála hjá Akureyrarbæ.

  • Nýjar gönguleiðir á Norðurlandi eystra

    • 21.01.2026
    Á síðasta ári var í gangi verkefni um skráningu gönguleiða á Norðurlandi eystra, sem unnið var af Markaðsstofu Norðurlands. Markmið verkefnisins var að koma á miðlægu og samræmdu skráningarkerfi fyrir gönguleiðir á svæðinu og tryggja ferðafólki áreiðanlegar upplýsingar til að auðvelda val á leiðum sem henta bæði byrjendum og reyndari göngufólki. Í verkefninu voru skráðar 20 gönguleiðir um allt Norðurland eystra sem stuðla að öruggri og ánægjulegri útivist.

  • Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra - Harma tafir á úrbótum

    • 20.01.2026
    Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra harmar tafir sem orðið hafa á á nauðsynlegum úrbótum á svæði Skútabergs á Moldhaugnahálsi og bendir enn á ný á að umgengni um svæðið er með þeim hætti að það er verulegt lýti í umhverfinu.
Sjá meira