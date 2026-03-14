Gervigreind léttir álagi á lækna hjá HSN Skríban prufukeyrð á Akureyri

Heilbrigðisstofnun Norðurlands,HSN á Akureyri tekur nú þátt í tilraunaverkefni sem miðar að því að minnka pappírsvinnu lækna með hjálp gervigreindar. Um er að ræða tólið Skríban, sem umbreytir tali læknis í skipulagðar læknanótur í rauntíma. Markmiðið er að losa lækna undan tímafrekri skýrslugerð svo þeir geti varið meiri tíma með skjólstæðingum sínum.
Skríban er þróuð af nýsköpunarfyrirtækinu Careflux í samstarfi við lækna sem þekkja vel það álag sem fylgir skráningu í sjúkraskrár. Í fyrsta fasa verkefnisins á Akureyri munu fjórir læknar nota tólið Skríban sem býr til úr upplýsingum frá þeim nótur og þarf læknirinn aðeins að yfirfara og samþykkja. Óformlegar mælingar benda til þess að tæknin geti sparað allt að 50% þess tíma sem fer í nótnaskrif.
Mikil orka í skráningar
Guðrún Dóra Clarke, framkvæmdastjóri lækninga hjá HSN, segir að hverjar tuttugu mínútur með skjólstæðingi séu dýrmætar. Skráningin hafi hingað til tekið mikla orku, en gervigreindin geti létt bæði líkamlegu og andlegu álagi. Tæknin er þegar komin í gagnið á Kirkjusandi og hluta Landspítalans, enda hefur mikil vinna farið í að þjálfa kerfið í íslensku máli.
Prófunarfasinn á Akureyri stendur yfir í þrjá til fjóra mánuð að því er fram kemur á vef HSN. Ef vel tekst til verður tekin ákvörðun um framtíðarinnleiðingu á starfsstöðvum HSN, auk þess sem skoðað verður að innleiða samtalslausn þar sem gervigreindin hlustar á allt viðtalið og dregur saman aðalatriðin.