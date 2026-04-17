Fyrsta skemmtiferðaskipið væntanlegt til Akureyrar á sunnudag

Aida sol, fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins leggur að bryggju á Akureyri á sunnudag, 19. apríl og markar þar með upphafið að sumrinu fyrir bæjarbúa. Sannkallaður vorboði í það minnsta sem á vel um þessar mundir þegar ögn hefur hlýnað í veðri frá því sem verið hefur um skeið. Aida sol er eina skipið sem kemur til hafnar í apríl, en fjör færist í leikinn þegar líður á maí mánuði. Á tímabilinu frá 10. til 31. maí eru væntanleg til hafna Hafnasamlags Norðurlands alls 13 skemmtiferðaskip.
Pétur Ólafsson hafnastjóri hjá HN segir að heldur færri skip komi til hafna innan samlagsins, þ.e. Akureyrar, Hríseyjar og Grímseyjar en höfðu viðdöl í fyrrasumar, 201 skip er væntanlegt en þau voru 215 í fyrrasumar. Þegar horft er til stærðar skipanna nemur samdrátturinn um 15%. Farþegar á komandi sumri verða því talsvert færri en verið hefur og segir Pétur að gert sé ráð fyrir að tekjusamdráttur hafnarinnar nemi um 150 milljónum króna á milli ára vegna þessa.
Óvissa um innviðagjald skilar sér í samdrætti
Fækkun skemmtiferðaskipa segir Pétur að megi rekja til innviðagjalds sem fyrri ríkisstjórn setti á síðla árs 2024, 2500 krónur á hvern farþega skipanna. Það hafi komið skipafélögum í opna skjöldu og þau þá fyrir löngu búin að gera áætlanir varðandi siglingar. „Skipafélögin gera áætlanir tvö til fjögur ár fram í tímann og allar breytingar sem gerðar eru með skömmum fyrirvara setja því eðlilega strik í reikninginn hjá þeim,“ segir Pétur. Óvissa sem fylgdi í kjölfar innviðagjaldsins hafi skilað sér í samdrætti í skipakomum.
Ráðum vel við 260 til 270 þúsund farþega
Núverandi ríkisstjórn dró aðeins í land og lækkaði innviðagjaldið i 1.600 krónur, en skaðinn var þá þegar skeður segir hafnarstjóri. „Það tekur allt tíma og öll plön eru gerð fram í tímann í þessum bransa,“ segir Pétur. Hann kveðst vonast til að innan tíðar náist staðan í fyrra horf. „Það komu 256 skemmtiferðaskip til hafna HN árið 2024 og við gælum við að ná þeim áfanga á ný árið 2028.“
Farþegar í slíkum fjölda skipa eru á bilinu 260 til 270 þúsund talsins. „Það er tala sem okkar svæði ræður vel við og við stefnum á að ná því að nýju."