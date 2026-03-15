Fyrir hvað á Akureyri að standa?

15. mars, 2026 - 15:05 Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir
Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir Oddviti Viðreisnar á Akureyri
Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir Oddviti Viðreisnar á Akureyri

Það er ákall víða af Norðurlandi um að Akureyri taki hlutverk sitt sem leiðandi sveitarfélag alvarlega. Bæjaryfirvöld hafa misst augun af boltanum, bærinn er hægvaxandi og bæði íbúar og fyrirtæki hafa valið að leita sér að öðrum tækifærum í nágrannasveitarfélögum. Þessu þarf að snúa við. Sem fjölmennasta sveitarfélag landshlutans hefur Akureyri alla burði til að verða framúrskarandi staður til að búa á reka fyrirtæki og heimsækja.

Til þess að geta það verða bæjaryfirvöld að setja fótinn niður og spyrja sig:
Fyrir hvað á Akureyri að standa?

Viðreisn hefur skýrt svar.

Akureyri á að vera höfuðstaður lífsgæða, nýsköpunar og lýðheilsu á Íslandi.

Í aðalskipulagi bæjarins fyrir árin 2018–2030 kemur skýrt fram að svigrúm til nýrrar uppbyggingar á óbyggðu bæjarlandi er takmarkað. Þess vegna þarf að hugsa hlutina upp á nýtt, fá ferskar raddir að borðinu. Tækifærin liggja í því að tengja hverfi og svæði saman á skynsamlegan hátt og byggja upp umhverfi þar sem fólk getur lifað innihaldsríku lífi.

Lífsgæði felast í því að geta gengið í þjónustu, hjólað í vinnuna, hægt aðeins á sér og átt greiðan aðgang að samverustöðum. Akureyri hefur hins vegar þróast of mikið í átt að svokölluðum svefnhverfum – íbúðahverfum þar sem lítið annað fer fram en svefn.

Naustahverfi, Hagahverfi og Móahverfi I eiga það sameiginlegt að þjónusta er þar af skornum skammti. Fólk þarf að keyra langar (á landsbyggðar mælikvarða) leiðir til vinnu, verslunar og afþreyingar. Það eru ekki lífsgæði.

Þess vegna þarf að endurhugsa framtíðaruppbyggingu. Ný hverfi eins og Hagahverfi II og Móahverfi II verða að byggjast upp með þjónustu, atvinnu og mannlíf í huga, ekki sem enn eitt svæðið þar sem fólk þarf að keyra niður í bæ til að sinna öllum daglegum erindum.

Akureyri þarf skýra stefnu sem byggir á lífsgæðum, manngæsku og skilvirku skipulagi.

Nýsköpun getur einnig orðið lykillinn að sterkari bæ. Til dæmis mætti nýta glatvarma til atvinnuuppbyggingar í bæ sem hefur nú þegar sterka stöðu í matvælaframleiðslu. Er möguleiki til þess á verðmætu svæði líkt og við Rangárvelli? Er vilji til þess að byggja upp tækni- og nýsköpunargarða þar, tengda með göngu- og hjólastígum við Sólborg, Norðurorku, atNorth, Giljahverfi og Lundarhverfi? Í slíku umhverfi geta hugmyndir orðið að fyrirtækjum, fólk hist og unnið saman, fyrirtæki vaxið úr bílskúrum inn í hentugt atvinnuhúsnæði og íbúar komið saman hvenær sem er dags og notið samveru. Háskólar á norðurlandi geta þar orðið leiðandi afl í samvinnu við reynslubolta úr atvinnulífinu og sveitarfélagið.

Akureyri getur orðið borg þar sem fólk vill búa, skapa og njóta lífsins allt árið.

Til þess þarf skýra sýn og hugrekki til að breyta til að bæta. Viðreisn er tilbúið í það verkefni.

Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir
Oddviti Viðreisnar á Akureyri
Til baka

Nýjast

