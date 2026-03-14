Framboðslisti Sjálfstæðismanna í Akureyrarbæ formlega samþykktur

14. mars, 2026 - 14:12 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Á myndinni eru Berglind Ósk oddviti listans ásamt heiðurssætunum.
Fulltrúaráð Sjálfstæðisflokksins á Akureyri samþykkti í morgun lista flokksins til sveitarstjórnakosninga þann 17. maí næstkomandi.

Á listanum eru 22 einstaklingar með fjölbreyttan bakgrunn sem brenna fyrir því að halda áfram á þeirri vegferð sem Akureyri er á þar sem öll lífsgæði mynda grundvöll til sóknar.

„Við erum spennt fyrir því að halda áfram á þeim góða grunni sem byggður hefur verið á yfirstandandi kjörtímabili og hlökkum til að ganga til kosninga í vor með sterkan og samheldinn lista. Listi okkar Sjálfstæðismanna endurspeglar breiða reynslu, ferskar hugmyndir og skýran vilja til að vinna Akureyri vel. Við erum þakklát fyrir þann meðbyr sem við finnum um þessar mundir og þá hvatningu sem við fáum frá Akureyringum. Fram undan er kraftmikil kosningabarátta þar sem við leggjum áherslu á öflugt atvinnulíf, áframhaldandi uppbyggingu, ábyrga fjármálastjórn og góða þjónustu við íbúa,“ segir Berglind Ósk Guðmundsdóttir, nýr oddviti flokksins og fyrrum alþingismaður.

Flokkurinn hélt röðunarfund í febrúar þar sem Sjálfstæðismenn kusu um fjögur efstu sætin. Þá bar kjörnefnd flokksins ábyrgð á því að fylla listann að því loknu. Listinn telst nú formlega samþykktur og er birtur hér með:

  1. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, fyrrum alþingismaður
  2. Heimir Örn Árnason, bæjarfulltrúi
  3. Arna Rut Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri
  4. Þórhallur Harðarson, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar
  5. Þorsteinn Kristjánsson, frumkvöðull
  6. Kristína Björk Arnórsdóttir, persónuverndarfulltrúi
  7. Jóhann Gunnar Kristjánsson, verkefnastjóri
  8. Jóhanna Hlín Ragnarsdóttir, hárgreiðslumeistari
  9. Freydís Lilja Þormóðsdóttir, nemi
  10. Kristinn Frímann Árnason, hafnarvörður
  11. Dagný Reykjalín Ragnarsdóttir, grafískur hönnuður
  12. Fannar Gíslason, verkfræðingur
  13. Elín Birna Gunnlaugsdóttir, nemi
  14. Davíð Þ. Kristjánsson, athafnamaður
  15. Sara Halldórsdóttir, lögfræðingur
  16. Jósavin Heiðmann Arason, húsasmiður
  17. Kristín Elva Viðarsdóttir, skólasálfræðingur
  18. Ísak Svavarsson, húsasmiður og flugnemi
  19. Ólöf Heiða Óskarsdóttir, viðskiptastjóri
  20. Þórarinn B. Jónsson, fyrrum bæjarfulltrúi
  21. Njáll Trausti Friðbertsson, alþingismaður og fyrrum bæjarfulltrúi
  22. Lára Halldóra Eiríksdóttir, bæjarfulltrúi
