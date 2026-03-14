Framboðslisti Sjálfstæðismanna í Akureyrarbæ formlega samþykktur

Fulltrúaráð Sjálfstæðisflokksins á Akureyri samþykkti í morgun lista flokksins til sveitarstjórnakosninga þann 17. maí næstkomandi.
Á listanum eru 22 einstaklingar með fjölbreyttan bakgrunn sem brenna fyrir því að halda áfram á þeirri vegferð sem Akureyri er á þar sem öll lífsgæði mynda grundvöll til sóknar.
„Við erum spennt fyrir því að halda áfram á þeim góða grunni sem byggður hefur verið á yfirstandandi kjörtímabili og hlökkum til að ganga til kosninga í vor með sterkan og samheldinn lista. Listi okkar Sjálfstæðismanna endurspeglar breiða reynslu, ferskar hugmyndir og skýran vilja til að vinna Akureyri vel. Við erum þakklát fyrir þann meðbyr sem við finnum um þessar mundir og þá hvatningu sem við fáum frá Akureyringum. Fram undan er kraftmikil kosningabarátta þar sem við leggjum áherslu á öflugt atvinnulíf, áframhaldandi uppbyggingu, ábyrga fjármálastjórn og góða þjónustu við íbúa,“ segir Berglind Ósk Guðmundsdóttir, nýr oddviti flokksins og fyrrum alþingismaður.
Flokkurinn hélt röðunarfund í febrúar þar sem Sjálfstæðismenn kusu um fjögur efstu sætin. Þá bar kjörnefnd flokksins ábyrgð á því að fylla listann að því loknu. Listinn telst nú formlega samþykktur og er birtur hér með: