Framboðslisti Samfylkingar í Norðurþingi samþykktur

14. mars, 2026 - 14:31
Gunnar Níelsson
Reynir Ingi Reinhardsson, Rebekka Ásgeirsdóttir, Kjartan Páll Þórarinsson, Ísak Már Aðalsteinsson, Agnieszka Szczodrowska og Regína Sigurðardóttir.
Samfylkingin kynnti framboðslista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í Norðurþingi á félagsfundi sínum í dag, laugardag.
Listinn var samþykktur einróma með standandi lófaklappi en húsfyllir var á fundinum. Nýr oddviti Samfylkingar í Norðurþingi er Kjartan Páll Þórarinsson.
„Það eru teikn á lofti um krefjandi tíma fram undan hjá Norðurþingi. Jafnaðarmenn verða að eiga öfluga málsvara og ég fann köllun til þess að leiða það verkefni fyrir hönd Samfylkingarinnar. Ég er þakklátur fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt og mun leiða flokkinn af heilindum í komandi kosningum,“ segir Kjartan Páll.
Listinn í heild sinni:
- Kjartan Páll Þórarinsson, lögreglumaður og húsasmiður.
- Rebekka Ásgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur
- Ísak Már Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri og verkefnastjóri.
- Agnieszka Szczodrowska, þjónustufulltrúi og túlkur.
- Reynir Ingi Reinhardsson, lögfræðingur.
- Regína Sigurðardóttir, formaður Félags eldri borgara á Húsavík og nágrenni.
- Birta Guðlaug Sigmarsdóttir, sjúkraliðanemi.
- Andreas Blesner, rafvirki og stuðningsfulltrúi.
- Katla María Guðnadóttir,
- Linda Birgisdóttir, einkaþjálfari.
- Óskar Páll Davíðsson, umsjónarkennari.
- Ruth Ragnarsdóttir, umsjónarkennari.
- Egill P. Egilsson, fjölmiðlafræðingur og leiðbeinandi.
- Helga Gunnarsdóttir, stuðningsfulltrúi.
- Sigurður Jóhann Freygarðsson, bóndi og málarameistari.
- Berglind Júlíusdóttir, kennsluráðgjafi og talmeinafræðingur.
- Tryggvi Grani Jóhannsson,
- Gunnar Valdimarsson, heiðursfélagi.