Frábær mæting á Matarmenningarhátíð Einingar Iðju

Á dögunum bauð Eining-Iðja félagsmönnum sínum á Matarmenningarhátíð í HOFI þar sem félagsmenn frá 12 ólíkum löndum buðu upp á smakk á mat frá sínu heimalandi.
Hátíðin stóð yfir í tvo tíma, milli kl. 17:00 og 19:00, og er óhætt að segja að hún hafi verið vel heppnuð. Mikið var af æðislega góðum mat í boði og frábær mæting. "Það var virkilega mikil gleði og afslappað andrúmsloft á meðal gesta á meðan þeir nutu veitinga sem í boði voru. Hátíðin fór fram í Hamragil í HOFI í ár en greinilegt er að við þurfum að gera ráð fyrir meira plássi næst.
Allir þeir fjölmörgu gestir sem mættu voru með bros á vör á meðan gengið var á milli borða og smakkað á öllu góðgætinu. Takk öll sem tóku þátt, félagið mun pottþétt endurtaka leikinn síðar," segir Tryggvi Jóhannsson, varaformaður félagsins.
Félagsmenn frá 12 eftirfarandi löndum tóku þátt að þessu sinni. Grikklandi, Nígeríu, Perú, 'Ukraínu, Filippseyjum, Íslandi, Panama, Póllandi, Tælandi, Venesúela, og Palestínu.
