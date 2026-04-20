Frábær mæting á Matarmenningarhátíð Einingar Iðju

20. apríl, 2026 - 13:13 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Matarmenningarhátíðin var vel sótt Myndir ein.is
Á dögunum bauð Eining-Iðja félagsmönnum sínum á Matarmenningarhátíð í HOFI þar sem félagsmenn frá 12 ólíkum löndum buðu upp á smakk á mat frá sínu heimalandi. 

Hátíðin stóð yfir í tvo tíma, milli kl. 17:00 og 19:00, og er óhætt að segja að hún hafi verið vel heppnuð. Mikið var af æðislega góðum mat í boði og frábær mæting. "Það var virkilega mikil gleði og afslappað andrúmsloft á meðal gesta á meðan þeir nutu veitinga sem í boði voru. Hátíðin fór fram í Hamragil í HOFI í ár en greinilegt er að við þurfum að gera ráð fyrir meira plássi næst.

Allir þeir fjölmörgu gestir sem mættu voru með bros á vör á meðan gengið var á milli borða og smakkað á öllu góðgætinu. Takk öll sem tóku þátt, félagið mun pottþétt endurtaka leikinn síðar," segir Tryggvi Jóhannsson, varaformaður félagsins.

Félagsmenn frá 12 eftirfarandi löndum tóku þátt að þessu sinni. Grikklandi, Nígeríu, Perú, 'Ukraínu, Filippseyjum, Íslandi, Panama, Póllandi, Tælandi, Venesúela, og Palestínu.

  • Frá sigri mannsandans yfir í neyðarástand

    • 20.04.2026
    ,,Ég held ég muni aldrei upplifa þvílíkan sigur mannsandans eins og byggingu þessa hælis “ sagði Guðmundur Björnson landlæknir við vígsluathöfn Kristneshælis 1. nóvember 1927. 

  • Lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa sannað gildi sitt

    • 19.04.2026
    Sjálfvirkir Evandos lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa verið notaðir hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, HSN með góðum árangri allt frá árinu 2022. Lyfjaskammtarar styðja við sjálfstæða og lengri búsetu fólks í heimahúsum og hafa sýnt að þeir bæta gæði þjónustu og tryggja einstaklingum örugga og rétta lyfjagjöf á tilsettum tíma.

  • Lokaorðið - Til hvers eru vinir?

    • 19.04.2026
    Í gegnum lífið hef ég kynnst ógrynni af fólki. Stórt, lítið, ungt, gamalt, erlent og innlent fólk hefur ratað inn í líf mitt og sett á það mark. Sumir hafa fylgt mér lengi og aðrir skemur en eiga örugglega eftir að teljast til vina minna um ókomin ár. Á sama hátt og þetta fólk hefur nært mig með vináttu sinni hef ég reynt að gera mitt besta til að endurgjalda það. Einn vinur okkar hjóna kom að máli við manninn minn um daginn. Hann sagði ,, Tryggvi Gunnarsson var að skrifa um mömmu sína í blaðið, getur þú ekki beðið Dillu að skrifa um mig?”

  • Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar skorar á Vegagerðin að flýta framkvæmdum við hringtorg við Eyjafjarðarbraut eystri

    • 19.04.2026
    „Fólk er í stórhættu þarna nánast alla daga. Við erum afskaplega óhress með hversu aftarlega í röðinni þessi framkvæmd er og teljum öll rök með því að hefjast handa sem allra fyrst,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson oddviti Eyjafjarðarsveitar.

  • Sterkari Háskóli, sterkari Akureyri! 

    • 19.04.2026
    Háskólinn á Akureyri er einn sterkasti hornsteinn samfélagsins okkar. Háskólinn hefur ekki aðeins byggt upp öflugt mennta- og rannsóknarumhverfi, heldur hefur hann einnig laðað að fólk til búsetu, styrkt atvinnulíf og aukið fjölbreytni í samfélaginu.

  • 50 ára afmælisleikar Andrésar andar leikanna á Akureyri - Keppendur hafa aldrei verið fleiri

    • 19.04.2026
    50. Andrésar andar leikarnir í skíðaíþróttum verða haldnir af Skíðafélagi Akureyrar (SKA) í Hlíðarfjalli við Akureyri dagana 22.-25. apríl 2026

  • Sprotasjóður Þrjú verkefni á Akureyri og eitt á Húsavík fá styrk

    • 18.04.2026
    Þrjú verkefni á Akureyri fengu úthlutað styrk úr Sprotasjóði leik-grunn- og framhaldsskóla og eitt verkefni á Húsavík. Samtals var úthlutað rúmlega 64 milljónum til 20 skólaþróunarverkefna fyrir skólaárið 2026–2027.

  • Þjóðinni boðið til veislu

    • 18.04.2026
      Í tilefni 100 ára afmælis Landhelgisgæslu Íslands er þjóðinni boðið í heimsókn um borð í varðskip.
