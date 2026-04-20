Frá sigri mannsandans yfir í neyðarástand

20. apríl, 2026 - 10:23 María Pálsdóttir
María Pálsdóttir skipar 4. sæti á L-listanum vegna komandi bæjarstjórnarkosinga
María Pálsdóttir skipar 4. sæti á L-listanum vegna komandi bæjarstjórnarkosinga

,,Ég held ég muni aldrei upplifa þvílíkan sigur mannsandans eins og byggingu þessa hælis “ sagði Guðmundur Björnson landlæknir við vígsluathöfn Kristneshælis 1. nóvember 1927.

Og það var ótrúlegur sigur; konur, sem fundu best hvað berklafaraldurinn lagðist þungt á fólk, hófu söfnun fyrir berklahælinu sem sárvantaði á Norðurland og að endingu safnaðist helmingur kostnaðarins og ríkið lagði fram hinn helminginn. Fjöldi sjálfboðaliða aðstoðaði við byggingarframkvæmdirnar og byggingin reis á undraskömmum tíma og fór hvorki fram úr tímaáætlun né kostnaðaráætlun! Engir kranar, engar vélar, eingöngu talíur, hjólbörur og hendur.

Þetta gátum við þá!

Það er því sorglegra en tárum taki að sjá hvað nú er að gerast þegar styttist í 100 ára afmæli Kristneshælis.

Sjúkrahúsið á Akureyri fékk allan húsakost í fangið 1993 minnir mig og þá var iðnaðarmönnunum sem bjuggu í þorpinu og höfðu séð um allt viðhald hælisins og starfmannahúsanna sem risið höfðu með tímanum, sagt upp. Iðnarðarmenn sjúkrahússins áttu að sinna Kristnesi líka. Miðað við endalausa sparnaðarkröfu ríkisins á sjúkrahúsið var þetta kannski það eina í stöðunni en þetta var upphafið að ósköpunum.

Íbúðarhúsin fóru að drabbast niður, ekkert fjármagn né mannskapur í viðhald.

Og nú er vandinn orðinn það gígantískur að það eina sem sjúkrahúsið sér í stöðunni er að skella öllum íbúðarhúsunum í lás. Það var íbúum þorpsins tilkynnt nú í vikunni.

Ofan á mannekluna á Kristnesi bætist þetta nú við.

Eyjafjarðarsveit hefur líst yfir vilja til að stíga inn í vandann og aðstoða þótt þetta sé alfarið á ábyrgð ríkisins og það finnst mér stórmannlegt og til fyrirmyndar og vonandi eitthvað sem ríkið tekur jákvætt í og sem fyrst.

En örlög Kristness koma okkur öllum við, endurhæfingin sem þar hefur verið byggð upp á síðustu áratugum er mjög mikilvæg fyrir landshlutann allan og við í L-listanum munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að standa vörð um Kristnes.

María Pálsdóttir Hælisstýra á Hælinu setri um sögu berklanna (sem er einmitt rekið í gömlum starfmannahúsum) og í 4. sæti á L-listanum

 
 
  • Lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa sannað gildi sitt

    • 19.04.2026
    Sjálfvirkir Evandos lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa verið notaðir hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, HSN með góðum árangri allt frá árinu 2022. Lyfjaskammtarar styðja við sjálfstæða og lengri búsetu fólks í heimahúsum og hafa sýnt að þeir bæta gæði þjónustu og tryggja einstaklingum örugga og rétta lyfjagjöf á tilsettum tíma.

  • Lokaorðið - Til hvers eru vinir?

    • 19.04.2026
    Í gegnum lífið hef ég kynnst ógrynni af fólki. Stórt, lítið, ungt, gamalt, erlent og innlent fólk hefur ratað inn í líf mitt og sett á það mark. Sumir hafa fylgt mér lengi og aðrir skemur en eiga örugglega eftir að teljast til vina minna um ókomin ár. Á sama hátt og þetta fólk hefur nært mig með vináttu sinni hef ég reynt að gera mitt besta til að endurgjalda það. Einn vinur okkar hjóna kom að máli við manninn minn um daginn. Hann sagði ,, Tryggvi Gunnarsson var að skrifa um mömmu sína í blaðið, getur þú ekki beðið Dillu að skrifa um mig?”

  • Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar skorar á Vegagerðin að flýta framkvæmdum við hringtorg við Eyjafjarðarbraut eystri

    • 19.04.2026
    „Fólk er í stórhættu þarna nánast alla daga. Við erum afskaplega óhress með hversu aftarlega í röðinni þessi framkvæmd er og teljum öll rök með því að hefjast handa sem allra fyrst,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson oddviti Eyjafjarðarsveitar.

  • Sterkari Háskóli, sterkari Akureyri! 

    • 19.04.2026
    Háskólinn á Akureyri er einn sterkasti hornsteinn samfélagsins okkar. Háskólinn hefur ekki aðeins byggt upp öflugt mennta- og rannsóknarumhverfi, heldur hefur hann einnig laðað að fólk til búsetu, styrkt atvinnulíf og aukið fjölbreytni í samfélaginu.

  • 50 ára afmælisleikar Andrésar andar leikanna á Akureyri - Keppendur hafa aldrei verið fleiri

    • 19.04.2026
    50. Andrésar andar leikarnir í skíðaíþróttum verða haldnir af Skíðafélagi Akureyrar (SKA) í Hlíðarfjalli við Akureyri dagana 22.-25. apríl 2026

  • Sprotasjóður Þrjú verkefni á Akureyri og eitt á Húsavík fá styrk

    • 18.04.2026
    Þrjú verkefni á Akureyri fengu úthlutað styrk úr Sprotasjóði leik-grunn- og framhaldsskóla og eitt verkefni á Húsavík. Samtals var úthlutað rúmlega 64 milljónum til 20 skólaþróunarverkefna fyrir skólaárið 2026–2027.

  • Þjóðinni boðið til veislu

    • 18.04.2026
      Í tilefni 100 ára afmælis Landhelgisgæslu Íslands er þjóðinni boðið í heimsókn um borð í varðskip.

  • Af hverju eru sum hús full af lífi en önnur tóm?

    • 18.04.2026
    Við erum afskaplega dugleg að flokka samfélagsrými niður: þetta er fyrir börn, hitt fyrir ungmenni og svo enn annað fyrir eldra fólk. En samfélagið sjálft virkar ekki svona – og húsin okkar ættu ekki að gera það heldur.
Sjá meira