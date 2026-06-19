Flugdagur Flugsafnsins og 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar

Flugdagur Flugsafns Íslands hefur verið haldinn árlega síðan árið 2000 og hefur ávallt verið vel sóttur. Í ár fögnum við sérstaklega 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar og mun hún taka virkan þátt í deginum með okkur að þessu sinni.
Logi Már Einarsson menningarmálaráðherra mun setja daginn kl. 13:15 og Benóný Ásgrímsson fyrrum þyrluflugstjóri Landhelgisgæslunnar flytur stutt ágrip af sögu flugsveitar LHG áður en að flugsýningin okkar hefst með látum kl. 14.
Gestum okkar gefst einnig kostur á að kynna sér flugnám, svifflug og flugmódelsmíði svo eitthvað sé nefnt. Vélflugfélag Akureyrar stendur fyrir flugkomu á Melgerðismelum í kvöld .
Óhætt er að segja að á þessum sýningum gefst gott tækifæri til þess að njóta þess sem flugið hefur upp á að bjóða.
Á laugardag, flugsýningardaginn verður gengið inn á sýningarsvæðið um aðalinngang Flugsafnsins, aðgangseyri er stillt í hóf og er aðeins 1000 kr. fyrir 13 ára og eldri.