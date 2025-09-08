Fjölmenni mótmælti þjóðarmorði á Ráðhústorgi

08. september, 2025 - 15:35 Margrét Þóra Þórsdóttir
Um 450 manns tóku þátt í útifundi með yfirskriftinni Þjóð gegn þjóðarmorði sem haldinn var á Ráðhúst…
Um 450 manns tóku þátt í útifundi með yfirskriftinni Þjóð gegn þjóðarmorði sem haldinn var á Ráðhústorgi á Akureyri um liðna helgi. Slíkir fundir voru haldnir samtímis á 6 stöðum á landinu. Myndir Margrét Þóra

Um 450 manns tóku þátt í útifundi með yfirskriftinni Þjóð gegn þjóðarmorði sem haldinn var á Ráðhústorgi á Akureyri um liðna helgi. Slíkir fundir voru haldnir samtímis á 6 stöðum á landinu.

Á fundinum fluttu ávörp þau Hildur Eir Bolladóttir sóknarprestur, Katla Óska Káradóttir fulltrúi Félags stúdenta við Háskólann á Akureyri, Guðjón Hreinn Hauksson formaður Félags framhaldsskólakennara sem og Kristín S. Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur og einn stofnenda Vonarbrúar. Edda Björgvinsdóttir leikkona og Hlynur Hallsson lásu bréf frá Gaza. Ösp Kristjánsdóttir og Svavar Knútur voru með tónlistaratriði.

,,Í nær tvö ár hefur heimsbyggðin fylgst með sífellt versnandi og óbærilegum þjáningum almennra borgara í Palestínu með hryllingi. Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir fimmta og þar með efsta stigi hungursneyðar. Hún er alfarið manngerð af völdum Ísrael sem hefur lagt ræktanlegt landsvæði í rúst á Gaza og lokað fyrir að matvæli berist til íbúa. Samkvæmt gögnum ísraelska hersins eru 83% þeirra sem Ísrael hefur myrt almennir borgarar. Þar af eru a.m.k. 18.500 börn eða um 28 börn á hverjum einasta degi, álíka mörg og heill bekkur í grunnskóla á hverjum degi.

Þjóðarmorð stendur yfir af hálfu Ísraelsríkis gagnvart palestínsku þjóðinni. Stríðsglæpi Ísraels verður að stöðva,“ segir í yfirlýsingu.

Til baka

Nýjast

  • Stækkun Silfurstjörnunnar stórt framfaraskref í atvinnumálum Öxarfjarðar

    • 08.09.2025
    Fjölmenni kynnti sér starfsemi Silfurstjörnunnar, laxeldisstöðvar Samherja fiskeldis í Öxarfirði sl. föstudag. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á stöðinni á undanförnum þremur árum og er framkvæmdum í meginatriðum lokið.

  • Fjölmenni mótmælti þjóðarmorði á Ráðhústorgi

    • 08.09.2025
    Um 450 manns tóku þátt í útifundi með yfirskriftinni Þjóð gegn þjóðarmorði sem haldinn var á Ráðhústorgi á Akureyri um liðna helgi. Slíkir fundir voru haldnir samtímis á 6 stöðum á landinu.

  • Áhrif rekstrarstöðvunar PCC á Bakka; atvinnumál í Norðurþingi.

    • 08.09.2025
    Rekstrarstöðvun PCC á Bakka hefur víðtæk áhrif í samfélaginu á Húsavík og nágrenni. Starfsfólk hefur misst vinnu og eru margir að meta sína stöðu. Ætla má að a.m.k. 20-30 verktakar, iðnaðarmenn og þjónustufyrirtæki verði fyrir beinum áhrifum vegna minni umsvifa. Sveitasjóður og Hafnasjóður Norðurþings verða fyrir miklum fjárhagslegum áhrifum og þarf að horfa til þess við fjáhagsáætlanagerð nú í haust.

  • Atvinnumál og innviðauppbygging á Norðurlandi til umræðu á opnum fundi í Hofi

    • 08.09.2025
    Samtök iðnaðarins og Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra boða til opins hádegisverðarfundar í Hofi á Akureyri þriðjudaginn 9. september kl. 12-13 þar sem kastljósinu verður beint að atvinnumálum og innviðauppbyggingu.

  • Hreyfing getur skipt sköpum í bataferli sjúklinga

    • 08.09.2025
    Í dag 8. september, á alþjóðlegum degi sjúkraþjálfunar, hefst nýtt verkefni á Sjúkrahúsinu á Akureyri undir yfirskriftinni "HREYFUM OKKUR".

  • Hópefli, gleði og hjálpsemi einkenndu Nýnemadaga

    • 07.09.2025
    Mikið líf og fjör var í Háskólanum á Akureyri í síðustu viku þegar Nýnemadagar fóru fram. „Við tókum á móti nýnemum í grunnnámi en um er að ræða stærsta hóp nýnema frá upphafi eða um 1500 talsins. Þátttakan var mjög góð í ár og það var frábært að fylgjast með nýnemunum taka virkan þátt í dagskránni sem við bjóðum upp á,“ segir Sólveig María Árnadóttir sem heldur utan um skipulagningu og framkvæmd Nýnemadaga. 

  • Þrjátíu starfsmönnum sagt upp á PCC Bakka á Húsavík

    • 06.09.2025
    Þrjátíu starfsmönnum PCC BakkiSilicon hf. á Húsavík var sagt upp störfum um nýliðin mánaðmót vegna rekstrarstöðvunar og vaxandi óvissu í rekstrarumhverfi fyrirtækisins. Fyrr í sumar var 80 manns sagt upp störfum. Staðan er sú núna að 18 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu.

  • Framkvæmdir við stígagerð á Glerárdal

    • 06.09.2025
    Framkvæmdir standa nú yfir fremst á Glerárdal en styrkur fékkst úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða til að bæta aðgengi og merkingar í dalnum. Ráðist verður í stígagerð um dalinn og lagfæringu á bílastæðinu við enda Súluvegar.

  • Tugmilljarða króna fjárfestingar á Akureyri

    • 06.09.2025
    Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, var meðal framsögumanna á Haustráðstefnu Advania í Reykjavík í gær. Þar fjallaði hún um þau gríðarlegu áhrif sem uppbygging gagnavers atNorth á Akureyri og fjárfestingar þess hafa haft í för með sér fyrir samfélagið.
Sjá meira