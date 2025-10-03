Fjögur tilboð bárust í hlut Norðurorku í Skógarböðin

Fjögur tilboð bárust á hlut Norðurorku í Skógarböðin, en tilboðsfrestur rann út síðastliðinn fimmtudag. Stjórn Norðurorku fór yfir þau fjögur óskuldbindandi tilboð sem borist höfðu og fól forstjóra að ganga til samninga við hæstbjóðanda. Ekki fengust upplýsingar um þá sem buðu í hlut Norðurorku.
Stjórn Norðurorku tók ákvörðun um að setja 4,54% eignarhlut sinn í Skógarböðum ehf. í opið söluferli og bauð áhugasömum fjárfestum að gera tilboð í hlutinn.
Skógarböðin opnuðu í maí 2022 og hafa á stuttum tíma fest sig í sessi sem einn vinsælasti áfangastaður innlendra og erlendra ferðamanna á Norðurlandi. Félagið hefur vaxið hratt frá opnun en um 150 þúsund gestir sóttu baðlónið á síðasta ári og nam veltan rétt tæpum milljarði króna.
Einbeita sér að kjarnastarfsemi
„Norðurorka kom að uppbyggingu Skógarbaða á sínum tíma og heldur á 4,54% eignarhlut í félaginu. Það hefur verið ánægjulegt að vera þátttakandi að uppbyggingu félagsins og fylgjast með vexti þess á undanförnum árum,“ sagði Eyþór Björnsson, forstjóri Norðurorku þegar hluturinn var boðin til sölu. „Starfsemi Norðurorku felst fyrst og fremst í rekstri veitna við Eyjafjörð og í Fnjóskadal. Fyrirhuguð er frekari uppbygging Skógarbaða, m.a. með byggingu glæsilegs hótels.“ Ákvörðun hefði því verið tekin um að einbeita sér enn frekar að kjarnastarfsemi félagsins