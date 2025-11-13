Fasteignaskattsprósenta lækkar! – fjárhagsleg ábyrgð og framtíðarsýn fyrir Akureyrarbæ

13. nóvember, 2025 - 16:17 Bæjarfulltrúar meirihlutans á Akureyri skrifa
Eitt af meginhlutverkum bæjarstjórnar er að byggja upp stöðugt, öflugt og framsækið samfélag þar sem íbúar og fyrirtæki dafna í góðu umhverfi til búsetu og rekstrar.

Við í meirihlutanum höfum lagt ríka áherslu á að fjármál bæjarins séu traust og sjálfbær, en einnig að við sýnum sveigjanleika þegar tækifæri gefast til að létta undir með fólki og atvinnulífi. Þess vegna leggjum við nú til lækkun fasteignaskatts á fyrirtæki um tvo punkta og á íbúðarhúsnæði um þrjá punkta.

Létt á heimilum

Hækkandi verðbólga og vextir hafa þrengt að mörgum heimilum. Þótt fasteignaskattur sé aðeins hluti af heildarútgjöldum fjölskyldna, getur hann haft veruleg áhrif þegar hann bætist ofan á aðra kostnaðarliði. Með þessari lækkun þar sem álagningarprósentan fer úr 0,31% í 0,28%, viljum við senda skýr skilaboð: bæjarfélagið stendur með íbúum sínum, og við viljum gera okkar til að draga úr álagi á heimilin.

Sterkara atvinnulíf – betra samfélag

Fyrirtækin okkar eru burðarás í samfélaginu. Þau skapa störf, greiða skatta og styðja við menningu og íþróttir. Með því að lækka álagningarprósentuna úr 1,63% í 1,61% á fyrirtæki gefum við þeim svigrúm til að fjárfesta meira, ráða til sín starfsfólk og halda áfram að vaxa hér á Akureyri. Þetta er fjárfesting í framtíðinni, í fjölbreyttu atvinnulífi og sterkum bæ.

Ábyrg fjármálastjórn

Sumir kunna að spyrja: getum við leyft okkur þetta? Svarið er já, því lækkunin byggir á traustum grunni. Fjárhagsstaða bæjarins hefur styrkst á undanförnum árum, tekjur hafa haldist stöðugar og við höfum náð árangri í að halda utan um rekstur og skuldir. Við leggjum áherslu á að þessi skattalækkun sé hluti af heildstæðri stefnu sem tryggir jafnvægi milli þjónustu, fjárfestinga og ábyrgra fjármála.

Framtíðarsýn

Við sjáum Akureyrarbæ sem sveitarfélag þar sem gott er að búa, starfa og byggja upp framtíð. Lækkun fasteignaskatta er ekki einangruð aðgerð – hún er hluti af stærra markmiði: að gera Akureyrarbæ að aðlaðandi og samkeppnishæfu samfélagi, þar sem jafnvægi ríkir milli hagkvæmni, velferðar og tækifæra. Við trúum því að með því að lækka álögur á íbúa og fyrirtæki sýnum við að við búum við traustan rekstur og það að lækka álögur mun skila sér í sterkara, blómlegra samfélagi.

Bæjarfulltrúar meirihlutans: Halla Björk Reynisdóttir L-lista Heimir Örn Árnason D-lista Hlynur Jóhannsson M-lista Andri Teitsson L-lista Lára Halldóra Eiríksdóttir D-lista Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir L-lista

