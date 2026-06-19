Fagnar 30 ára starfsafmæli

Þegar Jónína Hermannsdóttir kom til vinnu í morgun, voru 30 ár liðin síðan hún hóf fyrst störf hjá stéttarfélögunum í Þingeyjarsýslum.
Nína eins og hún er ávallt kölluð hefur verið farsæl í starfi og skilað góðu verki fyrir félögin. Þrátt fyrir að það geti verið mjög krefjandi að vinna fyrir stéttarfélög, enda verkefnin oft flókinn og erfið, getur heillandi og gefandi vinnuumhverfi skilað löngum og farsælum starfsaldri eins og í tilfelli Nínu.
Að sjálfsögðu komu samstarfsmenn hennar hlaupandi með gjafir þegar uppgötvaðist að árin hennar væru orðin 30 á Skrifstofu stéttarfélaganna.
Starfsmenn sem og stéttarfélögin, Framsýn, Þingiðn og Starfsmannafélag Húsavíkur óska Nínu kærlega til hamingju með farsælt starf í þágu stéttarfélaganna.
Frá þessu segir á heimasíðu Framsýnar.