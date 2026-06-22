Fær ekki framlengingu á byggingafresti

22. júní, 2026 - 10:12 Margrét Þóra Þórsdóttir
Skipulagsráð lítur svo á að samþykkt byggingaleyfi sé fallið úr gildi og lóðin komin í hendur bæjari…
Skipulagsráð lítur svo á að samþykkt byggingaleyfi sé fallið úr gildi og lóðin komin í hendur bæjarins á ný.

Lóðarhafi á lóð við Lönguhlíð 28 á Akureyri hefur óskað eftir framlengingu á byggingafresti til 1. júlí 2026. Lóðarhafi viðurkennir að fresturinn sé liðinn og óskar eftir jákvæðri afgreiðslu skipulagsráðs á beiðni um framlengingu en hann hafi lagt fram nýja framkvæmdaáætlun sem sýni að undirstöður verði komnar vel á veg fyrir 1. júlí. Og þeim verði lokið haustið 2027.

Skipulagsráð hafnar því að veita lengri frest til framkvæmda á lóðinni í ljósi þess að nú eru næstum fimm ár frá því að lóðinni var úthlutað, þrjú og hálft ár síðan breyting á deiliskipulagi tók gildi auk þess sem samþykkt byggingarleyfi er fallið úr gildi þar sem tvö ár hafa liðið frá því að það var samþykkt. Lítur ráðið svo á að lóðin sé þegar fallin aftur til bæjarins með vísun í reglur um úthlutun lóða.

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