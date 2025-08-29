Eyrarpúkar bjóða til veislu á morgun laugardag

Eyrarfest er ný hverfishátíð á Oddeyrinni, en hún verður haldin hátíðleg á laugardaginn kemur, 30. ágúst. Dagurinn byrjar með fróðlegri gönguferð um Eyrina með Arnóri Blika Hallmundssyni, en mæting er kl. 11.00 á Eiðisvöll.
„Okkur langaði að fagna hverfinu með fjölskylduhátíð sem fangar karakter Eyrarinnar - sem er fjölbreyttur og lifandi,“ segir Zane Brikovska, ein af skipuleggjendum hátíðarinnar. „Við ætlum að bjóða í Pálínuboð, þar sem ýmsir íbúar koma með veitingar og einnig grillum við pylsur fyrir gesti. Svo verður markaður, lifandi tónlist, leikir og fjör.“
Aðalhátíðarhöldin verða á milli 12-16 á Eiðisvelli, almenningsgarði í hjarta Oddeyrarinnar. „Við erum svo heppin að búa að þessum fallega garði, sem hentar einkar vel til mannamóta. Við vonum að íbúar Eyrarinnar fjölmenni, sem og aðrir gestir. Öll eru velkomin á Eyrarfest,“ segir Zane.
Það er mikið um listafólk á Eyrinni, og tónlistarmennirnir Ivan Mendez, Diana Sus og Davíð Máni ætla að spila fyrir gesti. Á svæðinu verður hoppukastali fyrir unga fólkið og farið verður í leiki, þar sem eldri gestir eru hvattir til að taka þátt líka.
Áhugasöm um að taka þátt, koma með mat eða taka þátt í markaði, er bent á að hafa samband við skipulagsnefnd Eyrarfest. Best er að senda tölvupóst á eyrarfestoddeyrin@gmail.com.
Hér má fylgja hátíðinni á Facebook.
Hátíðin er styrkt af Akureyrarbæ, Kjarnafæði og Axelsbakarí.